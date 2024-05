Andrej Rublew war mit seiner Leistung eher unzufrieden. AFP/BERTRAND GUAY

Paris – Matteo Arnaldi hat am Freitag an einem neuerlich regnerischen Tag in Paris für eine faustdicke Überraschung bei den French Open gesorgt. Der 23-jährige Italiener besiegte in der dritten Runde den als Nummer 6 gesetzten Russen Andrej Rublew recht glatt mit 7:6(6), 6:2, 6:4. Co-Favorit Jannik Sinner setzte sich danach unter verschlossenem Dach auf dem Court Philipp Chatrier souverän gegen den Russen Pawel Kotow mit 6:4, 6:4, 6:4 durch.

Der als Nummer zwei gesetzte Italiener wartet nun auf den Sieger des Duells zwischen dem Steirer Sebastian Ofner und dem Franzosen Corentin Moutet. Dieses war als viertes Match nach 11 Uhr auf dem Court Simonne-Mathieu angesetzt, allerdings war auf diesem drittgrößten Platz der Roland-Garros-Anlage bis 16 Uhr erst ein Match fertig gespielt. Wie das Amen im Gebet bei diesem Turnier wirbelte der Regen den Spielbetrieb durcheinander. Lange Zeit konnte wieder nur unter den beiden überdachten Courts gespielt werden.

Sinners Landsmann Arnaldi steht damit zum zweiten Mal nach den US Open im Vorjahr in einem Major-Achtelfinale. Er zeigte gegen den favorisierten Rublew eine starke Leistung und stellte im Head-to-Head auf 1:1.

Gauff im Achtelfinale

Bei den Frauen spielte sich die als Nummer 3 gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff ins Achtelfinale. Die US-Open-Siegerin besiegte die Ukrainerin Dajana Jastremska mit 6:2, 6:4 und trifft nun etwas überraschend auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto. Diese schaltete Ljudmila Samsonowa (RUS-17) mit 7:6(4), 6:2 aus. Ihren sechsten Sieg en suite feierte die serbische Qualifikantin Olga Danilovic mit einem knappen Dreisatz-Sieg über die Kroatin Donna Vekic nach einem 0:6 im ersten Satz noch mit 10:8 im Champions-Tiebreak.

Im Männer-Doppel kam zwar das Aus für Sam Weissborn an der Seite seines monegassischen Partners Romain Arnedo, dafür kam das ÖTV-Davis-Cup-Doppel Alexander Erler / Lucas Miedler weiter. Der Tiroler und der Niederösterreicher besiegten die mit einer Wildcard ausgestatteten Franzosen Quentin Halys / Nicolas Mahut 6:4, 6:4. Nächste Gegner sind nun allerdings die topgesetzten Marcel Granollers / Horacio Zeballos (ESP/ARG). Erler/Miedler gelang mit dem Sieg ein großer Schritt Richtung Olympia-Qualifikation. (APA, 31.5.2024)