Nur so ein Gedanke: Donald Trump ist der erste US-Präsident, der strafrechtlich verurteilt wurde (nicht rechtskräftig); der erste, der wegen Zahlens von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin verurteilt wurde; wobei dazu der Auftritt ebendieser Pornodarstellerin namens Stormy Daniels vor Gericht beitrug.

Schuldig, titelt die New York Times. Erstmals in der US-amerikanischen Geschichte wurde ein Ex-US-Präsident strafrechtlich verurteilt. REUTERS/Stephani Spindel

Als die Verteidigung Trumps versuchte, Stormy Daniels zu dem Eingeständnis zu bewegen, der Sex mit Trump habe so gar nicht stattgefunden, feuerte sie zurück: "Wenn ich das erfunden hätte, hätte ich es als besser beschrieben." Die Late-Night-Comedians im US-TV hatten Kirtag: "Wie wird man diese Episode der amerikanischen Geschichte in der Highschool lehren?", fragte Seth Meyers.

In der Tat – was sollen sich nicht nur die Kids in der Highschool denken, sondern jeder, der die USA als Führungsmacht und Garant der westlichen Demokratien betrachtet? Dass ein egomanischer Soziopath mit einer unendlichen Liste an schweren Verstößen gegen jede politische Kultur und nun auch gegen Strafgesetze immer noch gute Chancen darauf hat, wiedergewählt zu werden? Obwohl seine erste Amtszeit ein Desaster war? Obwohl er mit dem Sturm aufs Kapitol einen Putschversuch beförderte? Und obwohl er bereits an eine verfassungswidrige dritte Amtszeit denkt und kaum verhohlen ein autoritäres System ankündigt? God help us, dass hier nicht wirklich American History geschrieben wird. (Hans Rauscher, 31.5.2024)