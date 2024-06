"Alles, was an Fußball scheiße ist, kommt gebündelt zusammen in Sportwetten." Also hebt Jan Böhmermann im neuesten ZDF Magazin Royale an zum Thema der Woche unter dem viel sagenden Hashtag #100ProzentLegal, eine Anspielung auf eine doch rasch infrage gestellte Werbebotschaft von Fußballeuropameisterschaftssponsor Betano. Hashtag: #Euro2024.

"Ohne schmutziges Geld gibt es eben keine Emotionen auf dem Platz": Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale über Sportwetten vor der Euro 2024 in Deutschland. ZDF Magazin Royale Screenshot

Betano ist der erste Sportwettenanbieter in der Sponsorenrolle bei einer Uefa-Europameisterschaft, aber schon weit länger Sponsor deutscher Mannschaften – siehe: VfB Stuttgart ab Saison 2018/19. Damals, zitiert Böhmermann den deutschen Bundesgerichtshof, noch kein legaler Anbieter von Glücksspiel in Deutschland.

Betano, Wirecard, Marsalek

In diesem ZDF Magazin Royale arbeitet sich Böhmermann in gewohnt Atem beraubendem und an gründliche rechtliche Prüfung gemahnendem Tempo durch Betano und den VfB Stuttgart und zumindest fragwürdig klingende Kontoauszüge von Wirecard für eine Firma des FC Köln, samt "Bitte melde dich"-Einschaltung Böhmermanns an den flüchtigen Ex-Wirecard-Finanzvorstand Jan Marsalek.b

Bundesliga-Sponsor Tipico, Hells Angels

Wo Böhmermann schon beim Österreicher Marsalek ist: Umgehend landet der ZDF-Satiriker beim früheren Sponsor der österreichischen Fußballbundesliga namens Tipico, freilich mit deutschem Erfahrungsschatz. O-Ton Böhmermann: "Im Dunstkreis von Sportwetten-Anbietern ist es gefährlich: Vom Hammer erschlagen werden, vom Balkon fliegen, manche haben Pech bei der Parkplatzsuche." Die Parkplatzsuche bezieht sich auf einen auf einem Parkplatz erschossenen Franchisenehmer in Deutschland. Böhmermann zitiert dazu eine Vorstandsvorlage, wonach es Hinweise auf eine Verbindung zur organisierten Kriminalität gebe. "Shady" ist noch seine gelindeste Formulierung für die geschilderten Vorgänge.

Böhmermann zitiert in der Sendung auch einen führenden deutschen Hells Angel, der Überlegungen für Franchisefilialen für Tipico bestätigt, denen alleine seine U-Haft im Wege gestanden sei. Tipico dementiert gegenüber dem ZDF Magazin Royale solche gemeinsamen Franchisepläne.

Tipico FC Bayern

Und der ZDF-Satiriker verweist auf ein FC-Bayern-Vorstandsmitglied, das 2017 als Gesellschafter einer Mutterfirma des FC-Bayern-Sponsors Tipico im Handelsregister eingetragen wurde – allerdings nur für vier Tage. Auf Anfrage des ZDF Magazin Royale richtet er aus: Das war nur eine Option, die er trotz "positiver rechtlicher Prüfung" nicht wahrgenommen habe. Der Mann ist inzwischen nicht mehr Vorstandsmitglied beim FC Bayern, sei aber mit einer Firma bei einem Co-Investprogramm der Sportwettenfirma aktiv.

"Ist Fußball scheiße und korrupt?"

"Ist Fußball scheiße und korrupt? Hat der deutsche Fußball seine Seele endgültig an den Sportwettensumpf verkauft?", fragt ZDF-Satiriker Böhmermann sich und sein Publikum schließlich. Er kommt zum Schluss: "Ohne schmutziges Geld gibt es eben keine Emotionen auf dem Platz." (fid, 1.6.2024)