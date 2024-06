Tatortermittler am Marktplatz in Mannheim, bei der Attacke auf einen islamfeindlichen Politiker wurde auch ein Polizist schwer verletzt. EPA/RONALD WITTEK

Ein Polizist, der am Freitagnachmittag bei einer Messerattacke in der südwestdeutschen Stadt Mannheim – neben anderen Personen – schwer verletzt wurde, kämpfte am Samstag noch immer um sein Leben. Er hatte versucht, am Mannheimer Marktplatz den Angriff einer mit einem langen Messer bewaffneten Mannes abzuwehren, der auf einen Infostand der rechtsextremen, islamfeindlichen Bewegung Pax Europa losgegangen war. "Er schwebt weiterhin in höchster Lebensgefahr", sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA) am Samstagmorgen.

Der Täter, der bei dem Einsatz mehrerer Polizisten und Polizistinnen durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe verletzt wurde, sei operiert worden, vorerst aber nicht vernehmungsfähig. Aus diesem Grund sei es bisher – Stand Samstagvormittag – noch nicht möglich gewesen, ein Tatmotiv zu ermitteln. Bisher hat die Polizei auch nicht die Identität des Mannes bestätigt. Die "Frankfurter Rundschau" bezieht sich allerdings in einem aktuellen Bericht auf "deutsche Medien", denen zufolge es sich beim Täter um einen 25-jährigen Afghanen handeln soll.

Motiv weiterhin unklar

Der Angriff dürfte dem aus Bayern stammenden, als Islamkritiker bekannten Michael Stürzenberger gegolten haben. Er war auf einer Versammlung von Pax Europa am Mannheimer Marktplatz aufgetreten. Der 59-Jähre sei bei dem Angriff ebenso verletzt worden wie weitere fünf Personen – unter ihnen auch der Polizist, der die Attacke abwehren und den Angreifer entwaffnen wollte. Dem LKA-Sprecher zufolge handelt es sich bei allen Verletzten, außer dem Polizisten, um Teilnehmer der rechtsextremen Kundgebung. Ob sie auch Mitglieder der Bewegung Pax Europa oder nur Besucher des Infostandes sind, war auch am Samstagmorgen noch unklar. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mit. Die Ermittlungen übernahm die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

"Was uns am meisten umtreibt, ist die Frage nach dem Motiv", hieß es aus Landeskriminalamt. Die Suche nach den Beweggründen des nach einer Not-OP noch nicht ansprechbaren Täters sei bisher nicht vorangekommen. Zahlreiche Fragen seien noch ungeklärt und lieben daher bislang Gegenstand der Ermittlungen. Unklar sei etwa, ob der Festgenommene die Tat tatsächlich vorsätzlich geplant oder ob es sich um einen spontanen Angriff gehandelt habe.

Da ein politisches Motiv möglich ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt zuständigkeitshalber auch die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Keine Stelle der deutschen Exekutive oder Justiz wollte bisher deutsche Medienberichte bestätigen, denen zufolge der Täter aus Afghanistan stamme.

Geplant oder spontan?

Pax Europa – die islamfeindliche Bewegung wurde 2013 bis 2022 vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet – entzog sich solchen Spekulationen nicht, sondern wollte sogleich Bescheid wissen: "Der Angriff geschah, bevor die Veranstaltung überhaupt losging, das muss von langer Hand geplant worden sein", behauptete Schatzmeisterin Stefanie Kizina. Die Attacke sein ein "Terrorangriff" auf Stürzenberger gewesen.

Zur Verletzung Stürzenbergers sagte Kizina am Freitagabend der "Bild"-Zeitung: "Er wurde am Bein und im Gesicht getroffen, wird notoperiert. Lebensgefahr besteht offenbar nicht". Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Beamter auf den Angreifer schießt. Mehrere Polizisten fixieren ihn danach auf dem Boden.

Auch der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht sprach Freitagabend von einer Terrorattacke. "Im Namen der Stadt Mannheim und der Mannheimer Stadtgesellschaft verurteile ich diese niederträchtige, brutale Terrorattacke im Rahmen einer islamkritischen Veranstaltung auf das Schärfste", sagte der CDU-Politiker.

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte am Freitagabend, man müsse erst die polizeilichen Ermittlungen abwarten, erst sie würden die Hintergründe der Tat aufklären – insbesondere den Hintergrund und die Motive des Täters. "Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben."

Wer ist Michael Stürzenberger?

Michael Stürzenberger, 59, ehemaliger Pressesprecher der in Bayern regierenden konservativen CSU, betreibt seit einiger Zeit einen explizit islamfeindlichen Blog, engagiert sich zahlreichen deutschen Medienberichten zufolge seit Jahren bei der als islamfeindlich, rassistisch und rechtsextrem eingestuften Organisation Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) und ist eben auch Mitglied der ebenfalls weit rechts stehenden Bürgerbewegung Pax Europa (BPE). Diese hatte auch die Veranstaltung in Mannheim organisiert.

Bei früheren Kundgebungen hatte Stürzenberger "Umerziehungslager" für Muslime nach dem Vorbild Chinas gefordert, wie Der Spiegel berichtet. Den Koran bezeichnete er als "das gefährlichste Buch der Welt", er sei das "Äquivalent" zu Adolf Hitlers "Mein Kampf". Im Jahr 2022 wurden seine Videos laut Verfassungsschutz mehr als 723.000 Mal angesehen.

Stürzenberger ist zweimal rechtskräftig verurteilt. Einmal wegen Beleidigung eines Polizisten und ein weiteres Mal wegen Verhetzung und Herabwürdigung des Islam. Pax Europa gilt für den bayrischen Verfassungsschutz als islamfeindliche Organisation. Der bayerische BPE- Landesverband sowie Stürzenberger selbst wurden jahrelang vom Landesverfassungsschutz beobachtet.

Der Tatort – der Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt – war schon in der Vergangenheit ein Brennpunkt krimineller Handlungen; seit Dezember 2023 gilt dort lokal daher an Wochenenden ein Waffenverbot. Das bedeutet, dass keine Klingen mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern und auch keine anderen Waffen mitgeführt werden dürfen. Die Zone wurde definiert, da bundesweit "immer mehr Personen Waffen griffbereit" mit sich führen, heißt es auf der Website der Stadt. Vor allem Messer könnten unbemerkt getragen werden. Ein Anstieg der schweren Straftaten mit Waffen und eine leicht gestiegene Angst der Bevölkerung vor Kriminalität habe zu der Maßnahme in Mannheim geführt.

Reaktionen

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich entsetzt. "Ich verurteile die Tat in Mannheim aufs Schärfste!", schrieb seine Sprecherin in seinem Namen auf X. "In unserer Demokratie darf kein Platz für Gewalt sein - Gewalt zerstört Demokratie. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut." Er wünsche den Verletzten eine rasche Genesung und dankte der Polizei für ihr schnelles Eingreifen.

Auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz zeigte sich erschüttert. "Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar", schrieb er auf der Plattform X. "Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden."

Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck wünschte den Verletzten schnelle und gute Besserung. "Furchtbare Szenen der Gewalt heute in Mannheim, bei denen sogar ein Polizist schwer verletzt wurde, als er das tat, was seine Aufgabe ist: Menschenleben schützen, egal wann, wo und wen. "Das muss jetzt schnell aufgeklärt werden", sagte Habeck. "Gewalt darf keinen Platz haben."

Wer meine, irgendetwas für dieses Land zu tun, indem er jemandem ein Messer in den Körper ramme, der irre gewaltig, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Hamburg.

Auch aus Österreich gab es eine Reaktion. Für FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ist das Attentat in Deutschland das Ergebnis einer "gescheiterten Asylpolitik". Waffenverbotszonen und andere Show-Maßnahmen würden nichts bringen, erklärte Hafenecker. (red, 1.6.2024)