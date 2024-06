War nicht nervös, aber "kaputt" vor seiner sechsten Hochzeit: Richard Lugner. Johannes Puch

Eigentlich sei er relativ kaputt, sagte Richard Lugner, umringt von Fernsehkameras, am Gelände des Wiener Rathauses. Lugner war sichtlich gezeichnet von den vergangenen beiden Nächten. Er habe wenig geschlafen, klagte über Magenprobleme in den Tagen davor. Die alljährliche Diät am Wörthersee in Kärnten habe deshalb nicht angeschlagen. Lugner habe schlicht zu wenig abgenommen. Angeblich nur einen Kilo statt der angepeilten sieben.

Und dann war auch noch das Wetter nicht besonders. Beim Rathaus angekommen, tröpfelte es ein wenig auf Lugner herab. Ärgerlich.

Lugner stand kurz vor seiner sechsten Hochzeit, als er etwas lapidar dahinsagte: "Ich kann mich nicht beklagen, wir verstehen uns." Die Nachfrage, ob Lugner mit Simone Reiländer seine Traumfrau gefunden habe, bejahte der Baumeister ebenso kurz und bündig.

Seine Ehefrau sei sehr geeignet, die Geschicke des Baumeisters in der Wiener Lugner City zu übernehmen, "wenn es mich nicht mehr gibt", verriet er der Öffentlichkeit. Der Sohn sei mit der Baufirma beschäftigt. Die Tochter mit dem Kino im Lugner'schen Einkaufszentrum. Obendrein habe Reiländer seinen Garten, der verwildert gewesen sei, wieder in Schuss gebracht. "Sie ist die ideale Frau." Angeblich ist diese Annahme sogar vom Partnerschaftshoroskop gedeckt.

"Weil i schnoach"

Gegen 14:15 Uhr war es dann soweit: Lugner und Reiländer gaben sich beide das "Ja"-Wort. Eines von Lugners sogenannten "Tierchen", Lydie Kelovitz, auch genannt "Wildsau", sang danach im Hintergrund vor 50 geladenen Gästen "Can you feel the love tonight".

Im Palais Auersperg wurden die Gäste von einem Bauchredner mit Lugner-Handpuppe begrüßt. Danach traten die Mozartsängerknaben auf, wobei der Baumeister betonte: "Mäderl san a dabei." Auf den Tortenanschnitt folgte ein Glas Sekt. Vor dem Hochzeitstanz war Lugner keinesfalls nervös: Der Rechtswalzer habe mit Reiländer zumindest in der Tanzschule "hervorragend funktioniert".

Um 19 Uhr enden die Hochzeitsfeierlichkeiten schon wieder. Dann geht es für das frisch getraute Ehepaar zurück ins Grand Hotel am Wiener Ring. Allerdings werden die beiden in verschiedenen Zimmern schlafen: "Weil i schnoach", räumte Lugner ein. "In Las Vegas hat sie mich drei Mal in der Nacht aufgeweckt." (red, 1.6.2024)