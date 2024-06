In ihrer Begründung bleibt die Sängerin unkonkret. Sie sei "untröstlich und am Boden zerstört", die Entscheidung sei aber "absolut notwendig"

Im Vorfeld wurde mehrfach über schlechte Verkaufszahlen der Tour-Tickets berichtet. AFP/VALERIE MACON

Die US-amerikanische Sängerin Jennifer Lopez hat ihre US-Tour "This is me... live", die für den Sommer geplant war, abgesagt. Das gab der Ticketvermarkter Live Nation am Freitag bekannt. "Jennifer nimmt eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", heißt es in einer Begründung auf der Website der Musikerin.

Konkretere Gründe werden nicht genannt. "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, dass ich euch enttäuschen muss", wird die Sängerin zitiert. "Bitte wisst, dass ich das nicht machen würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig ist. Ich verspreche, ich werde es wiedergutmachen und wir werden alle wieder zusammen sein." Live Nation versicherte den Fans in einem Statement, dass sie automatisch eine Rückerstattung erhalten würden.

Die zweimonatige Tournee durch Nordamerika zu ihrem neunten Studioalbum "This Is Me... Now" hätte am 26. Juni in Orlando beginnen und Ende August in Houston enden sollen. Im Vorfeld wurde mehrfach über schlechte Verkaufszahlen der Tour-Tickets berichtet. Auch Gerüchte über den Zustand von Lopez' Ehe mit dem Schauspieler Ben Affleck halten an. (red, 1.6.2024)