Ida Roland und Richard Coudenhove-Kalergi. Fotos gemeinfrei, Hintergrund erstellt mit Midjourney

Die kurze Chance auf die Vereinigten Staaten von Europa, an der Richard Coudenhove-Kalergi und Gattin Ida Roland intensiv mitgearbeitet hatten, war Ende 1929 schon wieder vorbei. Und in einem Europa, in dem ein Staat nach dem anderen autoritär und faschistisch regiert wurde, war für die Vision vom friedlich geeinten Europa immer weniger Platz.

1932 akzeptierte Bundeskanzler Engelbert Dollfuß die Einladung von Richard Coudenhove-Kalergi, Ehrenpräsident der Paneuropa-Organisation zu werden. Sinnvoll für beide Seiten: Der ganz am Faschisten Mussolini orientierte Dollfuß konnte sich ein weltoffeneres Mäntelchen umhängen, während Paneuropa dringend neue Verbündete brauchte. Denn mit den deutschen Nationalsozialisten und Adolf Hitler hatten die Coudenhove-Kalergis gar nichts am Hut. Umgekehrt genauso: Adolf Hitler erwähnte Coudenhove-Kalergi in "Mein Kampf" und bezeichnete ihn dort als "Allerweltbastard". Die englische Übersetzung davon "Cosmopolitan Bastard" nahm der Historiker Martyn Bond als Titel seiner faszinierenden Biografie der Coudenhove-Kalergis.

Ungebrochener Mussolini-Fan

Der italienische Faschistenführer Benito Mussolini war hingegen für Richard Coudenhove-Kalergi etwas ganz anderes. Mussolini hatte er immer bewundert und tat es auch weiterhin. Engelbert Dollfuß, der mit Mussolini persönlich befreundet war, förderte diese Beziehung (bei Dollfuß' Ermordung 1934 waren dessen Frau Alwine und Tochter gerade zu Gast beim Duce).

Der italienische – und ab 1933 auch der österreichische – Faschismus erschienen Coudenhove-Kalergi weiterhin die bessere Regierungsform und der schnellere Weg zu einem geeinten Europa. Im Mai 1933 traf er Mussolini erstmals persönlich, und er berichtet in seinen Memoiren über viel Übereinstimmung, etwa in der Ablehnung der These, dass die Arier das überlegene Volk seien, und dass Anti-Semitismus "absurd" ist (Richard Coudenhove-Kalergi: Ein Leben für Europa: Meine Lebenserinnerungen, Seite 268 bis 270). Der Paneuropa-Vision tat diese Nähe nicht gut, und sie war nun beschränkt auf die Länder, die mit dem Italo- und Austrofaschismus weiterhin gute Kontakte pflegten.

Nach der Ermordung von Engelbert Dollfuß im Juli 1934 hielt Coudenhove-Kalergi eine Rede bei dessen Begräbnis, betonend, dass dieser auch für die europäische Sache gestorben sei – eine gewagte These. Sein Nachfolger Kurt Schuschnigg zeigte sich weiterhin großzügig mit der Unterstützung von Paneuropa – und er wäre beinahe Opfer eines Attentats geworden, als er mit den Coudenhove-Kalergis in deren Wohnung im Heiligenkreuzerhof zu Abend aß (Martyn Bond: Hitler's Cosmopolitan Bastard, Seite 175).

Im Mai 1935 fand der vierte Paneuropa-Kongress in Wien statt, und er brachte eine ganze Reihe neuer, weitsichtiger Vorschläge hervor, wie die Standardisierung von Elektrizitäts-Normen, von Valutentransfer, von Insolvenzrecht usw. Und Coudenhove-Kalergi schlug erstmals auch eine Art von Charta der Menschenrechte vor – damit das erste Mal einen Wert betonend, der das ab 1948 entstehende Europa kennzeichnete.

Der Überfall und Annexion von Abessinien durch Italien schwächte Paneuropa dann aber erneut, weil Coudenhove-Kalergi weiter Mussolini verteidigte und dafür breit attackiert wurde. Er argumentierte dabei weniger sachlich als strategisch, richtig vorhersehend, dass die Isolierung Italiens einen einzigen Effekt hätte: Mussolini in eine Allianz mit Nazi-Deutschland zu treiben (Richard Bassett: The Last Imperialist. A Portrait of Julian Amery).

Flucht aus Österreich 1938

Mitte Februar 1938 waren Richard Coudenhove-Kalergi und Ida Roland in London und wurden dort von Winston Churchill zu einem Abendessen eingeladen. Anfang März 1938 waren beide aber wieder in Wien, als Bundeskanzler Schuschnigg das Ultimatum von Adolf Hitler bekanntgab, die geplante Volksabstimmung abzusagen und mit dem Einmarsch deutscher Truppen drohte. Ein unbekannt gebliebener Anrufer unterbrach das Abendessen der Coudenhove-Kalergis im Heiligenkreuzerhof und legte ihnen dringend ans Herzen, das Land noch am selben Abend zu verlassen, da beide ganz oben auf der Gestapo-"Hitlist" stünden, wenn Hitler die Macht in Österreich ergreift.

Die beiden packten umgehend ihre Koffer, und der Chauffeur der Schweizer Botschaft brachte sie noch in der Nacht zur tschechoslowakischen Grenze bei Pressburg, wo sie zu Fuß über die Grenze gingen und auf der anderen Seite abgeholt und ins Pressburger Hotel Carlton gebracht wurden. Angeblich schafften sie es nur über die Grenze, weil die Gestapo auf der Verfolgung eine Wagenpanne hatte. In den nächsten Tagen umfuhren die beiden das österreichische Staatsgebiet südlich, um in ihr zweites Domizil in der Schweiz zu gelangen.

Von dort aus reiste Richard Coudenhove-Kalergi in den nächsten Monaten mehrfach nach London, hielt Vorträge und publizierte viel. In seinen Schriften distanzierte er sich nun vom Austrofaschismus und von allen "Führer"-verherrlichenden Thesen. Im Mai 1939 schaffte er es sogar noch, ein "Freundschaftstreffen" in der Schweiz zu organisieren, mit Vertretern jener Staaten, die Hitler-Deutschland die Stirn boten. "Falls Großbritannien die Europa-Vision hat und den Mut dafür zu kämpfen, dann wird noch unsere Generation die Vereinigten Staaten von Europa sehen", referierte er schließlich noch am 15. Juni 1939 im Chatham House in London. Das Engagement von Großbritannien in Kontinentaleuropa werde sehr willkommen sein, und mit der britischen Teilnahme loser als die Schweizer Föderation. Gleichzeitig hoffte Coudenhove-Kalergi immer noch, dass sich Italien auf die richtige Seite der Geschichte schlagen würde, und richtete erneut einen öffentlichen Appell an Mussolini, "die europäische Kultur" zu retten. (Richard Bassett: The Last Imperialist. A Portrait of Julian Amery, 2015)

Neustart im New Yorker Exil

Als Nazi-Deutschland Frankreich 1940 angriff, ergriffen Richard Coudenhove-Kalergi, Ida Roland und deren Tochter Erika sofort die Flucht aus der Schweiz, in einer abenteuerlichen Reise über Frankreich nach Barcelona und Lissabon. Dort entschloss man sich spontan am 3. August 1940, nicht nach London zu emigrieren, weil dies auf einmal trotz vieler Freunde schwierig wurde, sondern einen Flug in die Vereinigten Staaten mit einem Flugzeug namens "Yankee-Clipper" zu nehmen, ohne klares Bild, wie es weiter gehen sollte. Die amerikanischen Freunde hatten aber kurzfristig alle Garantien und Kosten dafür übernommen.

In New York konnte Coudenhove-Kalergi seine Freimaurer-Netzwerke reaktivieren, und auch den Kontakt zu Max Warburg sowie Murray Butler von der Carnegie Foundation. Letzterer verschaffte ihm einen Job als ein von dieser Foundation dotierter Lecturer an der New York University, was ein überlebenswichtiges, kleines Einkommen sicherte.

Der Historiker Martyn Bond erwähnt in seiner Coudenhove-Kalergi-Biografie, dass dieser die Vorlage für die Figur des Victor Laszlo im Film Casablanca (1942) ist. Laszlo, gespielt vom Österreicher Paul Henreid, ist der heldenhafte tschechisch-stämmige Widerstandskämpfer und Ehemann von Ilsa Lund, der Rolle von Ingrid Bergman. Genau Quellen nennt er allerdings nicht. lizenzfrei

Halbwegs eingelebt, betätigte sich Coudenhove-Kalergi aber sofort wieder politisch. Er begann mit der Bildung einer Exil-Regierung für Österreich, wie es das auch für andere besetzte Staaten gab, und auch andere Exil-Österreicher vorhatten. In einer ersten Erklärung seiner Absichten schrieb er dann aber über den "heroischen Widerstand der austrofaschistischen Regierungen gegen die Nazis", wonach alle Sozialdemokraten im Exil sofort aus seiner Bewegung ausscherten, die ja von genau dieser Regierung in die Illegalität getrieben worden waren. (Robert H. Keyserlingkh: Austria in wwII: An Anglo-American Dilemma, Quebec 1988)

Coudenhove-Kalergi war dann wieder ganz in seinem Element, als er Otto von Habsburg kennenlernte, der von Washington aus versuchte, Exil-Österreicher zu formieren, die sich für das Wiedererstehen Österreichs einsetzten. Eine Beziehung, die ein Leben andauerte: Coudenhove-Kalergi übergab die Leitung der Paneuropa-Organisation 1973 an Otto von Habsburg, der dieser bis 2004 vorstand und der vor allem beim Fall des Eisernen Vorhangs eine wichtige Rolle spielte.

Besprechung des Buches "Crusade for Pan-Europe" in der New York Times vom 7. November 1943 New York Times

An der New York University organisierte Coudenhove-Kalergi 1943 den nächsten Paneuropa-Kongress, und publizierte darüber eine 365-seitige Broschüre, die er an US-Präsident Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill und andere Machthaber schickte. Damit war er "zurück im Europa-Spiel" und wieder in allen US- und britischen Medien. Allerdings mit dem – später entscheidenden – Unterschied, dass er in den Vereinigten Staaten auch einflussreiche Senatoren und andere Mächtige gab, die seine Aktivitäten kritisch sahen. Allen voran Präsident Roosevelt selbst, der die Idee der "Vereinigten Staaten von Europa" zum damaligen Zeitpunkt nichts abgewinnen konnte. (Martyn Bond, Hitler's Cosmopolitan Bastard, Seite 229). Diese gaben nach 1945 schließlich anderen, wie Winston Churchill, die politische und finanzielle Unterstützung zur Formierung Europas.

Ida Roland wiederum nutzte ihre persönlichen Netzwerke auch für Charity-Aktivitäten, die der Österreich- und Europa-Sache dienten. Gemeinsam mit der Friedensbewegung der Vorkriegszeit, der Quaker-Bewegung und mit Elisabeth, der jüngsten Schwester von Otto von Habsburg, half sie, die Organisation American Relief for Austria (ARA) zu gründen. Die Ehefrauen etlicher Senatoren wurden für ein Steuerungskomitee gewonnen und schlussendlich die Unterstützung der Textil- und Schuhmacher-Gewerkschaften für Lieferungen nach Österreich erreicht. Von 1945 bis 1947 kamen große Hilfslieferungen der ARA-Organisation von den USA in Österreich an, die dann vom Roten Kreuz verteilt wurden.

