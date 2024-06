Carvajal brachte die Madrilenen in der 74. Minute per Kopf in Führung, Vini Jr. sorgte neun Minuten später für die Entscheidung

So sehen Sieger aus. David Alaba (oberste Reihe, 3.v.r.) jubelt mit. AFP/INA FASSBENDER

Rekordsieger Real Madrid hat seine Vormachtstellung im europäischen Fußball mit einem weiteren Champions-League-Sieg untermauert. Die Spanier triumphierten im Finale am Samstag gegen ein lange stark aufspielendes Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion mit 2:0 (0:0) und feierten damit den 15. Titel in der Königsklasse. ÖFB-Star David Alaba durfte trotz seines Kreuzbandrisses auf der Ersatzbank sitzen, beim BVB spielte Marcel Sabitzer durch.

Dani Carvajal (74.) traf vor 86.212 Zuschauern per Kopf nach einer Ecke von Toni Kroos, Vinicius Junior (83.), der schon im Endspiel 2022 getroffen hatte, legte nach und beendete die Träume des BVB vom zweiten Triumph der Vereinsgeschichte nach 1997. Bis zur Pause war das Team von Edin Terzic die klar bessere Mannschaft und hätte führen müssen, im zweiten Durchgang rächten sich die verpassten Chancen. Der vermeintliche Anschlusstreffer von Niclas Füllkrug (87.) wurde richtigerweise wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Real bleibt in der CL-Ära im Finale ungeschlagen

Sabitzer, der als zweiter Österreicher nach Alaba in einem Champions-League-Finale auf dem Platz stand und in der ersten Hälfte eine starke Leistung zeigte, verpasste damit die Krönung seiner bisherigen Karriere. In der 43. Minute sah der ÖFB-Teamspieler eine Gelbe Karte wegen Kritik. Für den Tabellenfünften der deutschen Bundesliga wurde London erneut zum Unglücksort, vor elf Jahren hatten die Dortmunder das Finale an Ort und Stelle gegen Bayern München mit 1:2 verloren.

Spaniens Meister gelang hingegen das Double, seit der Gründung der Champions League 1992/93 gewannen die Madrilenen alle neun Endspiele. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti bescherte Alaba den vierten Titel in der Champions League und dem deutschen Mittelfeldregisseur Kroos vor dessen Karriereende nach der Heim-EM einen traumhaften Abschied vom Vereinsfußball.

Stunden vor dem Anpfiff waren Gelb-Schwarz die dominierenden Farben in der englischen Hauptstadt, auf den Tribünen schenkten sich beide Fanlager nichts. Die BVB-Anhänger kritisierten auf Transparenten den umstrittenen Sponsordeal des Clubs mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall. "Rheinmetall: Mit dem Fußball zum Saubermann-Image?", stand etwa auf einem Banner.

Die BVB-Fans nutzten das Champions-League-Finale für Kritik am Sponsorendeal mit Rheinmetall. REUTERS/Dylan Martinez

Sabitzer hilft Ordnern im Stadion

Bevor der Ball rollte, durfte Musiker Lenny Kravitz auftreten. "Ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man", hatte BVB-Trainer Edin Terzic, der auf Marco Reus in der Startelf verzichtete, als Motto ausgegeben. Sabitzer eröffnete das Endspiel mit dem Anstoß, 21 Sekunden später verursachten zwei Flitzer am Rasen direkt eine Unterbrechung. Der ÖFB-Mittelfeldspieler half entscheidend mit, damit das Spiel nach etwa zwei Minuten wieder fortgesetzt werden konnte.

Es war auch Sabitzer, der in der sechsten Minute den ersten BVB-Angriff forcierte, seine Flanke fand aber keinen Abnehmer. Die erste gute Torchance verzeichnete Julian Brandt, der den Ball aus sechs Metern am langen Eck vorbeilegte (14.). Auf der Gegenseite schoss Vinicius Jr. weit drüber (15.). In der 21. Minute tauchte Karim Adeyemi nach Hummels-Traumpass alleine vor Real-Tormann Thibaut Courtois auf. Der Versuch des Ex-Salzburgers, den Belgier zu umlaufen, scheiterte allerdings. Kurz darauf klopfte Füllkrug aus abseitsverdächtiger Position gegen verunsicherte Madrilenen mit einem Schuss an die Innenstange an (23.).

Sabitzer stoppte mit den Ordnern im Stadion einen Flitzer. AFP/ADRIAN DENNIS

Aufsitzer von Sabitzer, Doppelschlag von Real

Der deutlich gefährlichere BVB verschleuderte beste Möglichkeiten, Adeyemi scheiterte nach einem Konter erneut an Courtois (28.). In der 41. Minute versuchte es Sabitzer mit einem Aufsitzer, Courtois parierte in seinem erst fünften Pflichtspiel der Saison. Real blieb offensiv harmlos und fand kaum in die Partie, 8:2-Torschüsse zugunsten des BVB waren vielsagend. Kurz vor Wiederanpfiff erhellten die Dortmund-Fans das Stadion mit einer Pyro-Show, sie sahen kurz darauf, wie Goalie Gregor Kobel einen Kroos-Freistoß aus dem Kreuzeck fischte (49.). Kobel war auch bei einem Carvajal-Schuss zur Stelle (57.).

Die Partie neutralisierte sich, niemand wollte den entscheidenden Fehler begehen. Füllkrug testete Courtois mit einem Flugkopfball (63.), gegenüber verfehlte Jude Bellingham eine Vinicius-Flanke knapp (69.). Die Ancelotti-Elf kam besser ins Spiel und belohnte sich. Carvajal setzte sich am kurzen Eck gegen Füllkrug durch und köpfelte unhaltbar ins lange Eck.

Drei Minuten später vergab Bellingham aus guter Position. In der 80. Minute war Kobel bei einem weiteren Kroos-Freistoß aufmerksam, genauso wie bei einem Camavinga-Schuss (81.) und einem Nacho-Kopfball (82.). Kurz darauf leistete sich Ian Maatsen einen kapitalen Fehlpass, Bellingham bediente Vinicius, der cool verwertete. (APA, red, 1.6.2024)

Alaba tröstete Sabitzer nach der Partie. EPA/ISABEL INFANTES

Borussia Dortmund - Real Madrid 0:2 (0:0). London, Wembley Stadium, 86.212, SR Vincic (SLO)

Tore: 0:1 (74.) Carvajal, 0:2 (83.) Vinícius Júnior

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen - Can (81. Malen) - Sancho (87. Bynoe-Gittens), Sabitzer, Brandt (81. Haller), Adeyemi (72. Reus) - Füllkrug

Real: Courtois - Carvajal, Rüdiger (90. Militão), Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos (86. Modric) - Bellingham (85. Joselu) - Rodrygo, Vinícius Júnior (94. Vázquez)

Gelbe Karten: Schlotterbeck, Sabitzer, Hummels bzw. Vinícius Júnior