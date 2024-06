Zum Pandemievertrag wird ab Juli weiterverhandelt. 2025, wenn möglich früher, soll er fertig sein. Die Gesundheitsvorschriften treten in zwei Jahren in Kraft

Zuletzt war von einem Scheitern der Verhandlungen um einen Internationalen Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Rede. Die Vertreter der 194 WHO-Mitgliedstaaten hatten es nicht geschafft, bis Montag vor einer Woche zu einem Kompromiss zu gelangen. Das Abkommen, das die Staaten weltweit zu einer koordinierteren und effektiveren Antwort auf globale Seuchenausbrüche befähigen soll, als es während der Covid 19-Pandemie der Fall war, schien in weite Ferne zu rücken.

Kurz vor Tagungsende wurden bei der 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf doch noch wichtige Beschlüsse gefällt. Foto AFP/Fabrice Coffrini

Samstagnacht gelang nun bei der Weltgesundheitsversammlung in Genf dennoch eine Übereinkunft. Nicht zum Pandemievertrag an sich, aber zu einem Zeitplan für weitere Verhandlungen sowie den Kreis der Verhandlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Verhandlungsgremium diskutiert weiter

Konkret wurde vereinbart, dass das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium (Intergovernmental Negotiating Body, abgekürzt INB), das den Pandemievertrag seit 2022 ausgearbeitet hat, weitere Gespräche führt. Dazu wurde das Mandat dieses von 12 Staaten aus allen Kontinenten beschickten Gremiums verlängert. Die erste neue INB-Tagung findet im Juli statt, also bereits in einem Monat – mit dem Ziel, die Arbeit "so rasch wie möglich" abzuschließen.

Der fertige Pandemievertrag soll dann bei der nächsten regulären Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2025 abgestimmt werden. Oder früher: "Wenn möglich 2024, als einziger Tagesordnungspunkt", steht in dem diesbezüglichen Papier.

Staaten entscheiden nach wie vor souverän

Außerdem wurde Samstagnacht in Genf eine Novelle beschlossen, die der Staatengemeinschaft klarere Regeln zum Vorgehen bei globalen Gesundheitskrisen gibt. Die ursprünglich aus dem Jahr 2005 stammenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHS) wurden präzisiert und erneuert. Dazu hatte es erst knapp vor Sitzungsende eine Einigung gegeben. Nun soll die Novelle ab in zwei Jahren in allen WHO-Mitgliedstaaten gelten.

Es sei denn, ein Staat lehnt die Regeln als Ganzes ab oder hat Vorbehalte gegen einzelne Artikel. Überhaupt wird die Entscheidungsfreiheit nationaler Regierungen in dem 62 Seiten umfassenden Dokument an vielen Stellen betont. Maßnahmen, die laut dem Text im Fall einer Gesundheitskrise einzuhalten wären, sind keine Vorschriften, sondern "Empfehlungen". In Artikel drei ist zudem der "volle Respekt für Würde, Menschenrechte und grundlegende Freiheiten" festgeschrieben.

Dennoch stellen Impf- und ehemalige Coronamaßnahmen-Gegner sowie rechte Gruppierungen die IHS fälschlicherweise als Gefahr für die staatliche Souveränität und die persönliche Freiheit der Bürger und Bürgerinnen dar – in Österreich am Lautesten die FPÖ.

WHO-Direktor Tedros: "Historische Beschlüsse"

Zuversichtlich äußerte sich WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus nach der Sitzung: "Die heute getroffenen historischen Beschlüsse demonstrieren den gemeinsamen Willen der WHO-Mitgliedstaaten, ihre Bevölkerung und die der ganzen Welt vor den gemeinsamen Risiken durch Gesundheitsnotstände und künftige Pandemien zu schützen", sagte er.

Die endgültige Einigung auf den Pandemievertrag könnte sich dennoch hürdenreich gestalten – setzt sie doch Konzessionen bei den beiden Interessensgruppen voraus, die sich bei den Verhandlungen schon bisher gegenüberstanden. Für ihre Bereitschaft, im Fall einer Pandemie Informationen über die Situation im Land und den Erreger zur Verfügung zustellen, ohne die weltweite Eindämmungsmaßnahmen zahnlos wären, fordern die Länder des globalen Südens Technologietransfer und Unterstützung aus dem reichen Westen. Zum Beispiel 20 Prozent der weltweit produzierten Impfstoffe zu nicht profitorientierten Preisen. (Irene Brickner, 2.6.2024)