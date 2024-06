Die Ex-Freundin von Unge sprach öffentlich die Vorwürfe aus und löste damit den nächsten Skandal der Branche aus. riley/Youtube

Früher haben "die Leute von der Straße" bei Vera, Arabella oder Pilawa über ihre Probleme gesprochen, wurden dort vom Publikum belächelt oder mit Mitleid überhäuft. Heute geschieht das parallel auch im Internet. Junge Leute, mit Millionen von Followern, stellen sich in die Öffentlichkeit und verdienen auf einmal Unsummen an Geld. Viele vergessen den Druck, den dieses tägliche Onlinesein und die wenigen Pausen verursachen. Mögliche menschliche Defizite zu behandeln oder sich für eine Reflexion einmal zurückziehen geht nicht. "The show must go on".

Zudem hat sich auf Streaming- und Video-Services wie Twitch und Youtube eine Kultur entwickelt, bei der man Geld verdient, wenn man auf möglichst populäre und tragische Videos "Reactions" dreht. Also das viel diskutierte Video zeigt und dazu seinen eigenen Senf abgibt. Hier wird oftmals improvisiert, so scheint es. Pubertär wird da gegen Frauen gehetzt, Trinkspiele veranstaltet oder gesagt, dass man es eh immer wusste. Das bringt Klicks und Reichweite. Die Frage, wer sich um all die Menschen kümmert, die hier menschlich auf der Strecke bleiben, stellt niemand.

Missbräuchliches Verhalten

Nachdem erst vor wenigen Wochen der Fall Anni the Duck für unangenehmen Wellengang im Netz sorgte und das Abtreten der jungen Frau aus dem Internet zur Folge hatte, redet die Szene aktuell ausschließlich über "Unge". Der Twitch-Streamer Simon "Unge" Wiefels, auf X 2,3 Millionen Follower und auf Youtube knapp über drei Millionen Follower, sieht sich mehreren Weggefährten gegenüber, die zuletzt öffentlich Vorwürfe gegen ihn formuliert haben. An erster Stelle seine Ex-Freundin Rachel, die in einem Video am 26. Mai 2024 von seinem "missbräuchlichem Verhalten" ihr gegenüber spricht.

Was Simon Unge mir und meiner Katze angetan hat

riley

Wiefels soll sie gedrängt haben zu ihm nach Madeira zu ziehen. Danach habe er ihr untersagt, ihre Familie in Deutschland zu besuchen. Auch der Kontakt zu ihrer Schwester gefiel dem Streamer offenbar nicht. Was folgte, war "soziale Isolation". In diesem Umfeld soll Wiefels ständig zwischen Zurückweisung und "Love Bombing" ihr gegenüber gewechselt haben. Wie schon beim Fall Anni the Duck soll es auch bei Wiefels zu unpassendem Verhalten gegenüber den gemeinsamen Haustieren gekommen sein, etwa die Wegnahme von Rückzugsmöglichkeiten oder dem Anschreien der Hauskatze.

Love Bombing Unter Love Bombing versteht man eine manipulative Vorgehensweise, bei der Betroffene mit Zuwendung regelrecht überschüttet werden. Beispielsweise nach einem heftigen Streit.

Ausgelöst wurde die Reaktion der jungen Frau übrigens durch einen Tweet von Wiefels, der aktuell nicht mehr einsehbar ist, weil Unge seinen Account gesperrt hat. In dem Tweet erklärte der Content Creator lang und breit, dass sich demnächst Frauen zu seiner Person melden könnten – beflügelt durch den Anni the Duck Fall. Vor allem seiner Ex-Freundin Rachel wirft er dort vor, ihn als "Sprungbrett für Reichweite und Geld" benutzt zu haben. Außerdem hätte sie "narzisstische Züge" und das sei ihm erst aufgefallen, nachdem er zu dem Thema "viel Recherche" betrieben hätte.

Als Antwort erklärt diese Ex-Freundin in über 35 Minuten ihre Sicht der Dinge. Nach sechs Tagen zählt das Video über 430.000 Aufrufe. In der Folge melden sich noch andere. Moderatoren von Wiefels sprechen von einer großen Blamage, andere Content Creator äußern sich ebenfalls "enttäuscht". Die größte Welle schlägt dann der Youtuber Vik, der innerhalb kürzester Zeit mit seinem Video 1,5 Millionen Aufrufe sammelt. Der ehemalige Weggefährte und Freund von Wiefels erzählt von "Lügen, Manipulation und Gaslighting". Der bekannte Content Creator hätte eine "Hetzkampagne" gefahren, damit Vik nicht auf "seiner Insel" weiterleben wolle, so der Vorwurf.

Gaslighting Gaslighting wird in der Psychologie als physische Manipulation bezeichnet, mit der Opfer gezielt desorientiert, verunsichert und in ihrem Realitäts- und Selbstbewusstsein beeinträchtigt werden.

Am 27. Mai dann die Antwort von Wiefels. 42 Minuten lang erzählt "Unge", dass die Beziehung mit Rachel "von Beiden Seiten toxisch" gewesen sei. Zu Handgreiflichkeiten sei es nie gekommen. Er gibt am Ende lediglich zu, "kein guter Beziehungspartner" gewesen zu sein. Zu den Vorwürfen von Vik sieht er sich nicht als Schuldigen. Er habe lediglich seine Freunde vor Vik "gewarnt". Leute, die damals ebenfalls schlecht über Vik gesprochen haben, so Wiefels, würden sich in der aktuellen Causa hinter Vik und gegen ihn stellen – weil bei Wiefels "nichts mehr zu holen" sei. Am Ende gibt er noch zu, einen Zweitaccount ("Lurkygirl") auf X benutzt zu haben, um sich selbst gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Genau wie Anni the Duck würde er jetzt eine Auszeit von der "Online-Welt" nehmen und in Therapie gehen. Er habe ohnehin ausgesorgt.

Der Tweet kann mittlerweile nicht mehr aufgerufen werden, da Unge sein Profil gesperrt hat. Unge

Kaputte Branche

Es gibt noch andere Fälle in der Szene, über die mehr oder weniger offen gesprochen wird. Viel wurde in den letzten Jahren vertuscht, weil sich wenige outen wollen. Mit jedem Statement können Karrieren enden. Karrieren von Menschen, deren Job Content Creator ist. Will keiner der Follower den Content sehen, weil man in einen Skandal verwickelt war, endet die Laufbahn sehr abrupt. Wer nicht wie Unge "ausgesorgt" hat, steht dann vor dem Nichts.

Die Journalistin Lisa Ludwig erzählt von den Problemen in der Szene kürzlich im "Spiegel". Sie spricht dort im Zusammenhang mit der Content Creator Szene von "Mobbing und Machtmissbrauch" sowie "sexuellen Gefälligkeiten". Schlecht über andere reden sei Teil der Szene, erklärt sie. Sie weist darauf hin, dass das Verschwimmen zwischen Beruflichem und Privatem ein großes Problem sei.

Das sieht man auch am aktuellen Fall von Wiefels. Wieder geht es um eine öffentliche Schlammschlacht zwischen Ex-Partnern. Man will irgendwie hoffen, dass das alles inszeniert ist. Dass sich die Leute im Netz absprechen und Scripts schreiben. Eine moderne Soap Opera mit bekannten Gesichtern, wo von der gestiegenen Aufmerksamkeit gemeinsam profitiert wird und am Ende sich vielleicht doch wieder alle vertragen. Wie Hulk Hogan und der Ultimate Warrior vor gefühlt hundert Jahren bei irgendeiner Wrestlemania. Drama als bewusster Teil dieses Online-Zirkus, nicht als medizinisch bedenklicher Nebeneffekt.

Abschied + Statement

ungespielt

Höhere Alterseinstufungen

Klar wird immer mehr, dass die Szene Hilfe braucht. Junge Menschen versuchen mit Videos Reichweite zu generieren und es ist schon lange bekannt, dass die Algorithmen von Meta, Google und Tiktok emotional aufwühlende Inhalte schneller verbreiten als andere. So finden sich Teenager in einem Kreis von "Reaction-Videos", wo man aufeinander eindrischt, sich lustig macht und analysiert. Der berufliche Hintergrund, sofern es überhaupt einen gibt, erlaubt aber bei den wenigsten Content Creator eine inhaltlich fundierte Analyse von solchen Vorfällen. So greift schnell Überforderung um sich.

Fehler der Vergangenheit, wo die meisten Beteiligten vielleicht sogar noch minderjährig waren, werden vor einem Millionenpublikum ausgespielt. Die Betroffenen müssen sich dann mit einer Welle an Shitstorms auseinandersetzen, oftmals auch schon zu einem Zeitpunkt wo noch gar nicht feststeht, ob die Vorwürfe stimmen. Junge Menschen, die im und vom Internet leben, können sich dieser Lawine an negativer Energie aber nicht entziehen. Schnell werden Stellungnahmen verfasst, offenbar ohne Management oder Profis, die zuvor eine Einschätzung der Situation vornehmen.

In vielen Interviews haben mir Content Creator erzählt, wie stressig der Beruf ist. Völlig unabhängig von privaten Dramen baut das "immer online sein müssen" einen irren Druck auf. Das Bespielen von mehreren Plattformen, die Unmöglichkeit eines Urlaubs, wenn man den Kanal oder die Kanäle gerade aufbaut – das alles erzeugt Anspannung. Zurecht könnte man sagen, diesen Druck haben alle Menschen im Berufsleben. Allerdings müssen sich die wenigsten jeden Tag einem so großen Publikum stellen, das nicht nachdenkt, bevor es schreibt, beleidigt oder droht.

Fälle wie der von Wiefels oder Anni the Duck zeigen eindrucksvoll, dass die Szene in den nächsten Monaten noch viele solcher Skandale ans Tageslicht bringen wird. Das ist auch gut so, denn offenbar rumort es schon lange. Jetzt fehlt es noch an den starken Stimmen der Branche Besserung zu geloben, Lösungen anzubieten, wie solche Vorfälle künftig verhindert werden können. Bitter wäre das Fazit, dass diese Fälle nicht verhinderbar sind. Dass Teenager immer miteinander streiten werden oder Missbrauch stattfindet. Vielleicht sind die Content Creator auch nur das Brennglas das uns zeigt, dass es im kleinen Rahmen wohl auch täglich unsere Kinder trifft, die sich im Netz mit Hass konfrontiert sehen. Vielleicht nicht vor einem Millionenpublikum und mit einem eigenen Youtube-Kanal. Aber in der Whatsapp Gruppe der Klasse, in einem peinlichen Video auf Tiktok oder auf Instagram.

Immer mehr Menschen fordern höhere Alterseinstufungen für die Nutzung von Social Media. Vielleicht wären höhere Altersstufen für Content Creator auch einmal eine Überlegung wert. (Alexander Amon, 2.6.2024)