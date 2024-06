Am 25. Mai ist der Kommunikationswissenschaftler Heinz Pürer nach langer Krankheit in einer Klinik in Hallein gestorben. Die ersten Reaktionen zeigen, wie sehr er nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Medienpraxis geschätzt wurde. Der Kommunikationswissenschafter Walter Hömberg würdigt den Wisssenschafter, der in Wissenschaft wie Journalismus Standards setzte.

Standardwerke

Mediensystem- und Medienstrukturforschung, so lautet die abstrakte Bezeichnung eines der Arbeitsgebiete von Heinz Pürer. Am Beginn stand eine Studie mit dem Titel "Die Struktur der österreichischen Tagespresse", die er zusammen mit zwei Studienkollegen 1973 veröffentlichte. Vor allem die Entwicklung der Presse hat er aufmerksam verfolgt. Und sein Standardwerk über die "Presse in Deutschland", verfasst mit Johannes Raabe, musste er wegen des rasanten technischen Fortschritts mehrfach überarbeiten.

Standardwerk – diese Bezeichnung trifft vor allem auf das Handbuch "Publizistik- und Kommunikationswissenschaft" zu. Der ziegelsteindicke Band von 2003 hat eine ganze Generation von Studierenden des Faches begleitet. Elf Jahre später ist unter Beteiligung einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine aktualisierte und stark erweiterte Fassung entstanden. "Der Pürer" ist ein fester Begriff geworden und geblieben. Als vor einigen Jahren Eichstätter Journalistik-Studenten im Spiel um den Universitätspokal im Fußball gegen Studenten der Mathematik antraten, kamen sie mit einem großen Transparent auf den Platz. Darauf stand der Slogan: "Pürer gegen Pythagoras".

Das dicke Standardwerk hatte dünne Vorgänger. Heinz Pürer war in der Pionierphase des Salzburger Publizistik-Studiengangs wissenschaftliche Hilfskraft des früh verstorbenen Lehrstuhlinhabers Günter Kieslich. Dessen Vorlesungen hat er zunächst in Form von Skripten bearbeitet und vervielfältigt. Daraus ist später eine schmale Paperback-Ausgabe entstanden. 1978 zuerst erschienen, war das eine Pioniertat in lehrbucharmer Zeit. Die "Einführung in die Publizistikwissenschaft" wurde ein Renner – bis 1998 sechs Auflagen, ein Bestseller im zunächst nur langsam expandierenden Fach.

Kuratorium für Journalismusausbildung

Ein besonderes Anliegen war Heinz Pürer die Journalistenausbildung. Impulse Kieslichs aufgreifend, hat er das österreichische "Kuratorium für Journalistenausbildung" auf den Weg gebracht und von 1979 bis 1986 als Geschäftsführer geleitet. Auch das von ihm herausgegebene Lehrbuch "Praktischer Journalismus" wurde in mehreren Auflagen gedruckt.

Im Herbst dieses Jahres soll eine völlig neue Version erscheinen, diesmal herausgegeben von Armin Wolf, Ingrid Brodnig, Florian Klenk und Gabi Waldner; kurz vor seinem Tod hat Heinz Pürer noch ein Geleitwort dafür geschrieben. Als Credo dieser Aktivitäten kann man festhalten: Keine Theorie ohne Praxis! Deshalb ist die Ausbildung in der Redaktion wichtig. Und: Keine Praxis ohne Theorie! Deshalb ist eine wissenschafts- und forschungsnahe Ausbildung ebenso wichtig.

Zwei Jahre nach seiner Habilitation an der Universität Salzburg wurde Pürer auf einen Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. Seine Vorlesungen waren bei den Studierenden sehr beliebt – wegen ihrer soliden und systematischen Wissensvermittlung, aber auch weil er immer wieder österreichischen "Schmäh" einfließen ließ.

"Lehr- und Prüfungsmaschine"

Von der Bachelorarbeit bis zur Dissertation – als Betreuer war keine Kollegin, kein Kollege mehr gefragt als Pürer. Die Anzahl der von ihm begutachteten Abschlussarbeiten dürfte bei 1500 liegen. Manchmal hat er sich selbst als "Lehr- und Prüfungsmaschine" bezeichnet.

Mitarbeit bei der Herausgabe von Buchreihen, Engagement in wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Organisation von Tagungen, Verfassen von Rezensionen, Interviews in ganz unterschiedlichen Medien – ein aktives Leben, manchmal am Rande der Erschöpfung.

Nach der Emeritierung im Jahr 2012 blieb dann mehr Zeit für das große Hobby: die Musik. Heinz Pürer spielte Orgel und Klavier und hat damit so manche Hochzeitsfeier von Freunden und Kollegen bereichert. Er war Dauergast in den Salzburger Konzerthäusern. Besonders die Nachwuchskonzerte im Mozarteum besuchte er gern. Und auf Radtouren zwischen Masuren im Norden und Sardinien im Süden haben wir zusammen mit weiteren Freunden viele europäische Regionen per Pedale erkundet. (Walter Hömberg, 2.6.2024)