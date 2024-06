Sommerfrische sieht idealerweise anders aus. Leonardo (Claudius von Stolzmann) hat aber Stress in der Liebe und mit dem Bankkonto. Astrid Knie

350 Kilogramm Kakao, 377 Flaschen Limoncello - das Gepäck für den Ferienaufenthalt am Meer hat Leonardo (Claudius von Stolzmann) großzügig bemessen. Weswegen er auch zwei Diener gleichzeitig beschäftigt (Markus Kofler, Marcello De Nardo) und absehbar bankrott gehen wird. Auch deshalb wäre eine mitgiftschwere Heirat vonnöten - ein Stoff, aus dem gefühlt jede zweite Komödie gestrickt ist. Doch während in den allermeisten von ihnen Liebe und Kapital im Happyend zueinanderfinden, schont Carlo Goldoni (1707-1793) in seiner Trilogie der Sommerfrische niemanden mit dem schalen Geschmack der am Ende geschlossenen Vernunftehen.

Theater in der Josefstadt & Kammerspiele

Noch aber ist es im Theater in der Josefstadt nicht so weit, wo in der slapstickreichen Inszenierung Janusz Kicas erst die turmhoch gestapelten Koffer für die Abreise fertig gepackt werden müssen. Auf einer schmucklosen, von drei Wänden eingefassten Bühne liefern sich die heiratswütigen Familien einen Schlagabtausch nach dem anderen. Leonardo will Giacinta (Juliette Larat) ehelichen, eine vernunftbegabte, ruhige Frau mit dunkler Stimme.

Goldene Hüften

Leider ist ihr auch Guglielmo (Alexander Absenger) verfallen, der alles unternimmt, um in ihrer Nähe die Vibes abzuchecken - offenes Sprechen ist in dieser Welt nicht angebracht -, und dabei seinen Körper gelegentlich aus der Melancholie in unmenschliche Verrenkungen verreißt. Gemüt und Antlitz bleiben dabei ungerührt, etwa so wie jene von Matthew Macfadyens Mr. Darcy aus der Stolz-und-Vorurteil-Verfilmung mit Keira Knightley von 2005.

Auch zwischen den Frauen gibt es Konkurrenz: Leonardos Schwester Vittoria (Paula Nocker) haxelt sich im Duell um das bessere Outfit mit Giacinta die Stilettos ab. Dutzende Male klappert sie über die Breitseite und stattet in einem fliederfarbigen Negligé-Zweiteiler der Feindin nonchalant halbnackt Besuche ab (Bühne und Kostüme: Karin Fritz). Den sexistischen Blick richtet die Regie aber auch auf Ferdinando (Raphael von Bargen), einen Sexgott mit brustfreiem Oberteil und goldenen Hüften, der seinerseits zwecks Kapitalsuche die Liebe nicht scheut, konkret: die Hinwendung zur verblendeten Witwe Sabina (Marianne Nentwich).

Das Mikro anflehen

Es ist leichte Kost, die das Theater in der Josefstadt auftischt, manche Figuren und Manöver weisen bereits auf die Dramaturgien der bald startenden Sommertheatersaison voraus. Kica kann sich in seiner ansehnlichen Inszenierung, die sich keine platten Töne leistet, indes auf ein vorzügliches Ensemble stützen. Die schauspielerischen Pirouetten, die es zu drehen gilt, verfügen immer über Schliff und schießen, was verlockend wäre, nie übers Ziel. Allen voran Claudius von Stolzmann. Er trägt Leonardos Liebesstress hypernervös am Leib, der immer schneller ist als er eigentlich sollte. Einmal geht dabei auch ein Schuh im Schnürboden verloren.

Italienische Canzones bremsen den Reise- und Gesellschaftstrubel immer wieder ein, first class gesungen und gespielt vom Ensemble selbst. Marcello De Nardo fleht in der Rolle des gleichmütigen Dieners Cecco sein Mikrofon von weit unten an. Katharina Klar headbangt als Zofe Brigida, und Matthias Franz Stein führt seinen Charakter des debilen Nepo-Kids Tognino wie an der Leine spazieren. Weiters sorgen André Pohl, Marcus Bluhm, Martina Stilp und Larissa Fuchs für Akkuratesse in dieser Trilogie der Sommerfrische.

Eine Franzobelsche Neudichtung der hierzulande erstaunlich selten aufgeführten Goldoni-Komödie wird im Oktober am Landestheater Linz ihre Uraufführung haben. Fünfzig Jahre zurückgeblättert findet sich aber doch noch eine namhafte Arbeit: Giorgio Strehlers Inszenierung am Burgtheater 1975 mit Andrea Jonasson, Gertraud Jesserer, Michael Heltau, Heinz Zuber u.v.a. liegt aufgezeichnet in der STANDARD-Filmedition vor. (Margarete Affenzeller, 2.6.2024)