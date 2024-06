2:1-Sieg in Spiel sechs gegen die New York Rangers beschert den Panthers die Chance, die Schmach der Vorsaison auszubessern

Gruppenfoto mit der Prince of Wales Trophy. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOEL

Sunrise (Florida) – Die Florida Panthers stehen wie im Vorjahr im Finale um den Stanley Cup. Die Panthers entschieden das sechste Spiel der "best of seven"-Serie in der Eastern Conference gegen die New York Rangers am Samstag zu Hause mit 2:1 für sich. Im Vorjahr musste sich das Team aus Sunrise bei Fort Lauderdale im Duell um den Titel in der National Hockey League (NHL) den Vegas Golden Knigts beugen. In dieser Saison sind die Edmonton Oilers oder die Dallas Stars der Gegner.

Der Kanadier Sam Bennett (20.) und der Russe Wladimir Tarasenko (50.) erzielten die Tore für Florida. Tarasenkos Landsmann Artemi Panarin gelang erst 100 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rangers-Goalie Igor Schesterkin sein Tor bereits verlassen. Die New Yorker, das beste Team der regulären Saison, verabschiedeten sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Halbfinale aus den Stanley-Cup-Play-offs. Seit 1994 haben sie den Titel nicht mehr geholt.

Noch nie Champion

Für die Panthers wäre es überhaupt das erste Mal, dass sie den Stanley Cup stemmen dürfen. Es ist ihre dritte Finalteilnahme. 1996, erst kurz nach ihrem NHL-Eintritt, unterlagen sie Colorado Avalanche im "best of seven" klar mit 0:4, im Vorjahr Las Vegas mit 1:4. Florida ist erst das vierte Team seit 2005/06, das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ins Stanley-Cup-Finale eingezogen ist. Zuvor war das den Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings und zuletzt Tampa Bay Lightning (2020-2022) gelungen.

In der zweiten Halbfinalserie führt Edmonton gegen Dallas mit 3:2 Siegen. Den Finaleinzug, ihren ersten seit 2006, können sich die Kanadier bereits in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ) mit einem Heimsieg sichern. Das erste Spiel der Stanley Cup Finals ist für 8. Juni angesetzt. (APA, 2.6.2024)