Joe Biden kann nicht realistisch erwartet haben, dass sein Drei-Phasen-Plan, mit dem der Krieg im Gazastreifen beendet werden soll, eine sofortige Wende herbeiführt: Der US-Präsident sieht einen Zeitpunkt gekommen, in dem sich möglicherweise die Interessen der – nicht aller – Beteiligten so nahe kommen, dass sich ein Weg aus dem Wahnsinn öffnet. Und wer wollte ihm in diesem Punkt widersprechen: Das Leiden muss aufhören, für die palästinensische Zivilbevölkerung und für die israelischen Geiseln in den Händen der Mörderbande Hamas und für deren Familien. Es dauert schon zu lange.

Laut US-Regierung kommt der neue Fahrplan den Vorstellungen beider Seiten nahe. Beide sprechen sich noch nicht deutlich aus, ob sie damit zu arbeiten gedenken. Die Hamas äußert sich unverbindlich wie immer. Wie einig sich ihre innere und ihre äußere Führung ist, war nie klar. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ist von seinem eigenen Ego und von seinen Koalitionspartnern gefangen. Israel könnte argumentieren, dass ein dauerhafter Waffenstillstand letztlich von der Erfüllung seiner Forderungen abhängen wird. Aber das funktioniert nur, wenn die immer vager werdenden israelischen Kriegsziele sehr offen ausgelegt werden.

Israel hat in den vergangenen Wochen viele politische und juristische Niederlagen eingesteckt. Die bitterste ist, dass nun die Hamas nicht nur am Tisch sitzt, wenn es um das Schicksal der Geiseln, sondern um die Zukunft des Gazastreifens geht. Zvi Bar'el bringt es in Haaretz auf den Punkt: Wenn die erste Phase des Biden-Plans vorsieht, dass die israelische Armee aus den Bevölkerungszentren im Gazastreifen abzieht, wenn palästinensische Zivilisten und Zivilistinnen in das, was von ihren Häusern übrig geblieben ist, zurückkehren, welche andere "ordnende" Kraft steht dann bereit, wer organisiert die Hilfe, schafft "Sicherheit", wenn nicht die Hamas?

Hinter den Kulissen?

Vielleicht haben Biden und seine arabischen Partner, um deren Einbindung sich US-Außenminister Antony Blinken intensiv kümmert, ja Pläne für eine neue Verwaltung des Gazastreifens in der Schublade. Vielleicht hat Netanjahu hinter den Kulissen eingewilligt, der palästinensischen Autonomiebehörde Autorität zuzugestehen. Vielleicht ist Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bereit, die Reformen in seinem verkrusteten Apparat zuzulassen, um wieder Legitimität zu gewinnen. Vielleicht finden die arabischen Staaten den Mut, der öffentlichen Meinung in ihren Ländern entgegenzutreten und laut auszusprechen, dass die Hamas keine öffentliche Rolle mehr spielen und das Wort "Widerstand" nicht für sich beanspruchen darf.

Man muss schlucken, wenn Biden das Kriegsende damit rechtfertigt, dass die Hamas "nicht länger fähig ist, einen 7. Oktober auszuführen". Diese Hamas in diesem Moment, werden viele Israelis darauf antworten. Aber die Antwort auf die Frage, wie die "langfristige Sicherheit", die Biden fordert, hergestellt werden wird, haben auch ganz bestimmt nicht die rechten Kräfte in Israel, die die permanente Besatzung und Unterdrückung wollen, im Falle des Gazastreifens die Wiederbesetzung und Wiederbesiedlung. Dem Biden-Befriedungsentwurf für Gaza muss ein politischer Plan für die Zukunft der Palästinensergebiete folgen. Der 7. Oktober ist auch deshalb geschehen, weil niemand auf das Westjordanland geschaut hat. (Gudrun Harrer, 2.6.2024)