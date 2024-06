Verlieren tut weh. AFP/JUSTIN TALLIS

London – Mit feuchten Augen stand Marcel Sabitzer nach dem Schlusspfiff nahe der Eckfahne und blickte regungslos in Richtung der schwarz-gelben Fans. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor im Champions-League-Finale gegen Real Madrid in London die vielleicht bitterste Niederlage seiner Fußballer-Karriere einstecken müssen. Seinen Kollegen bei Borussia Dortmund ging es nach dem 0:2 im Wembley-Stadion nicht anders. "Es ist brutal", sagte Emre Can. Niclas Füllkrug bekannte: "Es tut sehr weh."

Der BVB hatte in einem unterhaltsamen Endspiel eine Stunde lang die Oberhand gehabt und verjuxte einen ganzen Reigen von Möglichkeiten. "Ich glaube, dass wir bis zum 1:0 die deutlich bessere Mannschaft waren mit den viel, viel besseren Chancen vor dem Tor", befand Stürmer Füllkrug. "Dortmund war in der ersten Halbzeit das bessere Team", gestand auch Reals Jude Bellingham, "sie hätten 2:0, 3:0 voran sein können." BVB-Verteidiger Mats Hummels sagte: "Wir sind mit Herz aufgetreten, mit fußballerischer Klasse, haben Wahnsinnsangriffe gefahren. Dann schlagen sie zu, wie sie es seit gefühlt 100 Jahren immer machen."

Dortmunder Schmerz

Treffer von Dani Carvajal (74. Minute) und Vinícius Júnior (83.) bescherten dem Rekordsieger Real Madrid den etwas glücklichen Sieg. "Gegen Real heißt es, das Spiel zu killen", meinte Abwehrmann Nico Schlotterbeck, der "eine komplette Leere" bei sich diagnostizierte. "Ich hoffe nicht, dass ich in so ein kleines Loch falle." Er glaube, "dass wir sie hatten. Es tut umso mehr weh, wenn du so verlierst, wenn du so nahe dran warst. Deswegen ist es schwer, Worte zu finden."

Das galt auch für Sabitzer, der sich nach dem Abpfiff lange mit seinem ÖFB-Teamkollegen David Alaba unterhielt. Für Interviews fühlte er sich angesichts der großen Enttäuschung nicht bereit. Alaba, der im Finale knapp fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss nicht mitwirken konnte, spendete Sabitzer eine tröstende Umarmung, ehe für ihn die Party in den Katakomben der Fußball-Kathedrale so richtig begann. Für Sabitzer gilt es nun, ein paar Tage runterzuschalten, dann stößt er zum ÖFB-Team und nimmt die Vorbereitungen für die EM in Deutschland auf.

"Die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß, weil es ist ein Champions-League-Finale. Das spielt man in der Regel auch nicht so häufig. Und wir waren heute supernah dran", betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Ich finde, wir hätten es verdient", fügte der Ex-Spieler hinzu, der mit Dortmund 2013 ebenfalls im Wembley-Stadion das Endspiel gegen den FC Bayern verloren hatte. "Es tut sehr weh, so darüber zu reden. Aber wir gehen trotzdem erhobenen Hauptes vom Platz, verlassen dieses Stadion mit viel Stolz", sagte Füllkrug.

Lob für die Fans

Kehl verwies in diesem Zusammenhang auf die Anhänger, "die die Stadt in Schwarz und Gelb geschmückt haben", und bedankten sich für deren unermüdliche Unterstützung. "Das ist auch etwas, auf das man sehr, sehr stolz sein kann, wenn man für diesen Club arbeitet", meinte er. "Wir haben fast 100.000 Leute nach London gebracht und jeder hatte den Glauben, dass wir das holen können", formulierte es Trainer Edin Terzic, für den die nicht vorhandene Chancenverwertung der Knackpunkt war. Darüber, dass der Borussia seit dem Abgang von Erling Haaland ein Stürmer der Extraklasse fehlt, wollte er in dieser Nacht zumindest vorerst aber nicht sprechen.

"Die Fans waren heute haushoch überlegen den Madridern, das muss man auch einfach so sagen. Sie haben unglaublich geliefert in der Stadt, was man so mitbekommen hat", sagte Schlotterbeck. "Deswegen tut es mir auch für die Fans richtig leid, sie haben letztes Jahr schon dieses Trauma gehabt, jetzt dieses Jahr." Der DFB-Teamspieler gab am Ende allerdings ein Versprechen ab: "Wir werden irgendwann einen Titel holen für die Fans, und wir werden eine richtig große Party feiern."

Still trat BVB-Idol Marco Reus von der Bühne ab. "Es war leider sein letztes Spiel heute für Dortmund", sagte Kehl über den 35-Jährigen, der kurz vor den Gegentoren eingewechselt worden war und wie Sabitzer nach dem Spiel nicht öffentlich reden mochte. Der frühere Dortmund-Kapitän will seine Karriere im Ausland fortsetzen. Wie es mit Hummels weitergeht, ist nach wie vor unklar.

Schon wieder Real

Real dagegen verkörpert mit sechs Champions-League-Titeln in elf Jahren das, was man im Sport eine Dynastie nennt. Besonders am jüngsten Finalsieg war, dass dieser als perfekte Co-Produktion zweier Generationen zustande kam. In den Freudentaumel um die "Decimoquinta", den 15. Titel der "Königlichen" in der europäischen Fußball-Königsklasse, mischte sich aber auch Wehmut.

Dass Trainer Carlo Ancelotti wieder einmal die perfekte Mischung gefunden hat, zeigt sich allein schon an den Einträgen in die Torschützenliste: Das 1:0 von Dani Carvajal (32 Jahre) servierte per Eckball Toni Kroos (35) - in seinem letzten Spiel für Real Madrid. Der deutsche "Querpass-Toni" spielte seit 2014 für den spanischen Rekordmeister und gewann in dieser Zeit fünf Champions-League-Titel. Carvajal war wie Luka Modric (38) und Nacho (34) sogar schon 2013/14 im Team. Dieses Trio hat nun wie Real-Urgestein Paco Gento in den 1950er und 60er Jahren sechs Europacup-Titel mit dem Club gewonnen. "Es ist unfassbar und nicht in Wort zu fassen", sagte Kapitän Nacho.

Taktiktipps vom Torschützen

"Mann, das schmeckt besonders gut. In einem Champions-League-Finale ein Tor zu schießen, ist unglaublich", sagte Carvajal, der Gento "eine Legende dieses Clubs" nannte. Er empfinde "Glück, absolutes Glück", erklärte der Rechtsverteidiger. "Ich denke, es ist ein wunderbarer Tag auf einer persönlichen Ebene." Er habe dem Trainer in der Pause auch taktische Änderungen vorgeschlagen, "weil es (Julian) Brandt und (Marcel) Sabitzer im Mittelfeld leicht gefallen ist, Lücken bei uns zu finden", wie er meinte. "In der zweiten Hälfte haben wir das korrigiert, und ich glaube, wir haben viel weniger gelitten." Tatsächlich zog Ancelotti zur Pause Fede Valverde in die Mitte und errang so deutlich mehr Spielkontrolle.

Das 2:0 erzielte in der 83. Minute Vinícius Júnior (23), der mit Jude Bellingham (20) und Rodrygo (23) unter anderen Talenten die neue Generation verkörpert. "Vini" ist nun der erste Brasilianer, der in zwei Champions-League-Endspielen getroffen hat. Diese (noch) junge Garde muss in Zukunft alleine dafür sorgen, dass Real seiner Champions-League-Erfolgsstory neue Kapitel hinzufügt. Kroos hat bereits seinen Abschied vollzogen, Nacho und Modric werden früher oder später folgen.

"Ein perfekter Kreis"

"Es ist eine traurige Angelegenheit", gab Carvajal offen zu. "Aber ich denke auch, dass sich mit dem 15. Titel ein perfekter Kreis schließt. Ein Kreis, in dem Toni eine Schlüsselrolle für uns gespielt hat." Ancelotti meinte: "Er hätte nicht besser aufhören können. Er geht auf dem höchsten Niveau." Kroos sei "eine Legende in diesem Club". Daher stünden die Türen für den Mittelfeldspieler auch immer offen, falls er es sich anders überlegen würde. "Wir warten auf ihn. Wenn er seine Meinung ändert, ist er immer willkommen", sagte der Italiener, der als erster Trainer fünf Champions-League-Titel gewonnen hat.

Wahrscheinlicher aber ist, dass Ancelotti und sein Team Kroos ersetzen müssen. Das bereitet dem "Mister" aber nicht so viel Kopfzerbrechen. "Wir müssen uns an die Spieler anpassen, die wir haben, und versuchen, ihre Qualitäten zu maximieren, wie wir es immer getan haben", sagte er auf der Pressekonferenz am späten Abend in London und verwies auf Verletzungen wichtiger Akteure. Betroffen war davon auch David Alaba mit seinem Kreuzbandriss. Ancelotti: "In dieser Saison hatten wir eine Menge Probleme, wir haben gute Spieler verloren. Wir haben das mit kollektiven Opfern gelöst." Mit Kroos verliere man zwar einen sehr wichtigen Spieler. "Aber wir werden ihn ersetzen, auf eine andere Art und Weise." (APA, red, 2.6.2024)