London – Bevor er sich von seinen Spielern in die Luft werfen ließ, genehmigte sich Carlo Ancelotti noch ein kleines Tänzchen. Der Trainer von Real Madrid crashte nach dem mit 2:0 gegen Borussia Dortmund gewonnenen Champions-League-Finale den Partykreis seiner Spieler und machte ihnen damit die größte Freude. Mit 64 Jahren könnte Ancelotti der Großvater seiner Spieler sein, auf dem Rasen des Wembley-Stadions schuf er einen Moment wie bei einer Familienfeier: Juhu, der coole Opa macht bei uns mit!

"Don Carlo" ist für seine Spieler Vaterfigur, Autoritätsperson, vor allem aber: ein Freund. Freilich ist ihm taktische Finesse nicht fremd, sonst hätte er die Königsklasse nicht als einziger Trainer schon zum fünften Mal gewinnen können. Ancelotti findet das perfekte System für seine Kicker, lässt ihnen mehr Freiheiten als üblich und macht sie so noch stärker. Der Spross einer Milchbauernfamilie formt aus zwanzig Primgeigern ein Orchester. "Carlo ist der entspannteste Trainer und einer der besten Menschen, die ich je getroffen habe", sagte Jürgen Klopp einst bewundernd. Menschenfänger nennt man solche Trainertypen gern, aber "Carletto" muss nicht fangen, seine Schäfchen laufen ihm freiwillig zu. In seinem Buch Quiet Leadership nennt er Mafiaboss Vito Corleone aus Der Pate als Vorbild, am Samstag sagte er: "Der Verein ist eine Familie." La famiglia, eine Rarität im Milliardengeschäft Fußball.

Topklubs und Steuerfragen

Der Erfolg gibt Ancelotti recht. Schon als Weltklasse-Mittelfeldstratege gewann er mit Milan zweimal den Europapokal der Landesmeister, seine Trainervita ist nach ihren Anfängen bei Reggiana und Parma ein einziges Best of Klubfußball: Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real, Bayern, Napoli, Everton (okay, ein Ausreißer muss drin sein) und wieder Real. Als einziger Coach wurde der Hobbykoch und passionierte Angler in allen fünf großen Ligen Meister. Nur eine Wolke gibt es am Horizont des Trainergenies: Die spanische Staatsanwaltschaft wirft Ancelotti vor, 2014 und 2015 rund eine Million Steuern hinterzogen zu haben.

Das tangierte Ancelotti am Samstag nicht, als er sich von seiner zweiten Ehefrau Mariann Barrena McClay das Siegerbusserl abholte. Aus erster Ehe hat er zwei Kinder, Sohnemann Davide ist bei Real sein Co-Trainer. Mag sein, dass Letzterer bald allein die ballesterische Familienehre hochhalten muss. Papa Carlo will 2026 in Pension gehen. (Martin Schauhuber, 2.6.2024)