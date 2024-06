Julian Nagelsmann formte Stefan Posch in Hoffenheim zu einem Topfußballer. APA/GEORG HOCHMUTH

Windischgarsten – Ralf Rangnick hat umdisponiert. Trotz großer Erfolge hört das Wetter zumindest in Windischgarsten partout nicht auf den österreichischen Teamchef, der Lehrgang der Fußballnationalmannschaft ist quasi ins Wasser gefallen. Drei der vier Übungseinheiten fanden bei strömendem Regen statt, ertrunken ist keiner aus dem Großkader. Montagfrüh wird nach Wien gefahren, das Abschlusstraining wurde vom Sportplatz des Resorts Dilly ins Happel-Stadion verlegt, wo am Dienstag gegen den EM-Starter Serbien geprobt wird (20.45 Uhr, ORF 1).

Die trockene Einheit am Sonntag fand ohne Romano Schmid statt, der Bremen-Legionär reiste per Auto nach Graz, seine Frau brachte das zweite gemeinsame Kind zur Welt, Sohn Emilio ist ebenso wie die Mutter wohlauf. Gernot Trauner machte wie schon am Samstag nicht mit. Aus Gründen der Belastungssteuerung, der Innenverteidiger von Feyenoord laborierte an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung, muss behutsam an den Spitzenfußball gewöhnt werden. Aber prinzipiell ist man im Plan, die Stimmung und die Entschlossenheit liegen zwischen den Prädikaten "sehenswert" und "besonders wertvoll", sogar die obligatorischen Vorträge eines Uefa-Mitarbeiters über Doping und Wettbetrug konnten das Gebilde nicht zum Wackeln bringen.

Wer am 17. Juni in Düsseldorf der Startformation des EM-Auftakts gegen Frankreich angehört, dürfte Rangnick bereits relativ klar sein, ganz gewiss zu den elf Erlauchten zählt Stefan Posch. Seit Sommer 2020 ist er Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Kraubath an der Mur, was für Rangnick nicht ausschlaggebend ist. Ob der 27-Jährige irgendwann Ehrenbürger von Bologna wird, sei dahingestellt. Jedenfalls hat er mit den Italienern eine fulminante Saison hingelegt, sie führte direkt in die Champions League. "Bologna ist im Ausnahmezustand." Der rechte Außenverteidiger wurde endgültig zum Führungsspieler, ohne auf dem Platz laut zu werden, er sieht seine Aufgabe darin, "der Mannschaft weiterzuhelfen".

Das gilt auch fürs Nationalteam. Bisher bestritt er 30 Länderspiele (ein Tor), bei der über den Kontinent verstreuten Corona-EM 2021 kam er auf null Einsatzminuten. Das hat sich nun radikal geändert. Von "perfekten Monaten" möchte Posch, der im März zum ersten Mal Vater wurde ("Das verändert die Prioritäten"), noch nicht sprechen. "Das hängt von der EM ab. Ob sie erfolgreich war, wird man danach wissen. Aber im Fußball ist alles möglich. Die Träume können groß sein."

Ehrenbürger Posch, sein Marktwert schwankt zwischen 14 und 20 Millionen Euro, ist bis 2026 an Bologna gebunden. In der Vorsaison erzielte der Ex-Hoffenheimer sechs Tore, diesmal netzte er einmal. "Trotzdem bin ich besser geworden. Es ist ja nicht die Hauptaufgabe eines Rechtsverteidigers, Tore zu schießen. Wobei ich nichts dagegen habe."

Die EM, sagt er, könne kommen. Die Tests gegen Serbien und am 8. Juni gegen die Schweiz dienten der Formüberprüfung. "Die Prinzipien, die wir haben, müssen weiter verinnerlicht werden. Da mache ich mir keine Sorgen." (Christian Hackl, 2.6.2024)