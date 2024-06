Demonstranten und Demonstrantinnen in Tel Aviv fordern einen Geiseldeal. IMAGO/Eyal Warshavsky

Für viele überraschend hat US-Präsident Joe Biden eine Friedensinitiative für den Gazakrieg vorgestellt. Zustimmung gab es daraufhin von verschiedenen Seiten, gleichzeitig auch Ablehnung. Tatsache ist aber, dass es bis zu einer etwaigen Umsetzung noch diverse Hürden zu bewältigen gibt.

Bidens Drei-Phasen-Plan, den er als israelischen Vorschlag bezeichnete, sieht folgendermaßen aus:

- Die erste Phase würde sechs Wochen dauern. Sie würde Folgendes beinhalten: eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe und einen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen dichtbesiedelten Gebieten des Gazastreifens. Es würde zunächst eine bestimmte Gruppe von Geiseln freigelassen – darunter Frauen, Ältere und Verletzte. Im Gegenzug würden hunderte Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind, freikommen. Außerdem müsste die Hamas die sterblichen Überreste einiger getöteter Geiseln an deren Familien zurückgeben. Ziel wäre, sofort nach dem Start der Waffenruhe in großer Zahl humanitäre Hilfe in das Küstengebiet zu bringen und mit Aufräumarbeiten zu beginnen.

- Während der sechswöchigen Phase eins würden Israel und die Hamas die notwendigen Vereinbarungen aushandeln, um zu Phase zwei zu gelangen: zu einem dauerhaften Ende der Kämpfe. In dieser zweiten Phase würden alle restlichen lebenden Geiseln freigelassen, darunter auch männliche Soldaten. Und das israelische Militär müsste sich komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen. Auch dieser Prozess würde etwa sechs Wochen dauern.

- In Phase drei würde ein Wiederaufbau im Gazastreifen beginnen – über eine Dauer von drei bis fünf Jahren, unterstützt von den USA und der internationalen Gemeinschaft. Außerdem würden die letzten Überreste getöteter israelischer Geiseln an ihre Familien zurückgegeben.

Wohlwollend aufgenommen wurde der Vorschlag unter anderem von UN-Generalsekretär António Guterres, den beiden anderen Vermittlerstaaten Ägypten und Katar, von Israels Präsident Isaac Herzog oder von Oppositionsführer Jair Lapid, während US-Außenminister Antony Blinken bei anderen wichtigen Akteuren wie Saudi-Arabien, Jordanien und der Türkei um Unterstützung warb.

"Kein guter Deal"

Israels Regierung steht dem Vorschlag für eine Feuerpause einem Berater von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zufolge grundsätzlich offen gegenüber. Der Plan sei aber noch fehlerhaft und müsse überarbeitet werden, sagte Ophir Falk, Netanjahus Chefberater für Auslandspolitik, der britischen Sunday Times. Israel habe dem Vorschlag zugestimmt. "Es ist kein guter Deal, aber wir wollen, dass die Geiseln freigelassen werden, alle." Viele Details müssten noch ausgearbeitet werden. An den israelischen Bedingungen für eine Feuerpause habe sich nichts geändert: die Freilassung aller Geiseln und die Zerstörung der Hamas.

Ein Hamas-Sprecher äußerte sich grundsätzlich positiv zum Vorschlag, man werde ihn prüfen. Laut Wall Street Journal ist Yahya Sinwar, Chef der Hamas im Gazastreifen, aber nur zu einem Abkommen bereit, wenn damit das Überleben seiner Organisation als politische und militärische Kraft gesichert werde. In diesem Punkt gibt es die erste große Hürde zu bewältigen, weil in Bidens Plan offengelassen wird, wer nach dem Krieg das Sagen haben soll im Gazastreifen.

"Sieg für den Terrorismus"

Eine andere Hürde sind die rechtsextremen Parteien in Israels Regierung, die wenig überraschend Bidens Plan ablehnen und mit dem Platzen der Koalition drohen. Der Plan bedeute einen "Sieg für den Terrorismus" und eine "totale Niederlage" Israels, kritisierte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir. Bidens Plan würde den Krieg beenden, ohne dass die Kriegsziele erreicht seien, schrieb Finanzminister Bezalel Smotrich auf X. Oppositionsführer Lapid forderte Netanjahu auf, den Plan anzunehmen. Gleichzeitig bot er seine Unterstützung an, falls dessen rechtsextreme Parteien aus der Regierung ausscheiden.

Einen Schritt weiter hat bereits Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock gedacht. Am Wochenende stellte sie eine Beteiligung Deutschlands an einer internationalen Schutztruppe in Aussicht, falls eine solche zur Durchsetzung von Frieden in Nahost benötigt werde. (Kim Son Hoang, 2.6.2024)