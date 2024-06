Das kostenlose Klimaticket für alle 18-Jährigen startet. Seit Montag (3. Juni) kann es beantragt werden, gültig ist es dann ab 1. Juli. All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen, heißt es im Umweltministerium am Montag. Das Ticket – Klimaticket Ö 18, wie es offiziell heißt – gilt dann ein Jahr. Der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.

Mit dieser Aktion wolle man das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch attraktiver machen. Nach dem Schulabschluss oder am Ende der Ausbildung verändere sich das Mobilitätsbedürfnis, gleichzeitig laufen kostenlose Schüler- oder Lehrlingsfreifahrten aus, sagt Klimaministerin Leonore Gewessler. "Ich wünsche mir, dass das kostenlose Klimaticket Österreich für möglichst viele junge Menschen ein Stück Freiheit wird", meint Gewessler. Rund 88.000 Personen seien nun pro Jahr anspruchsberechtigt und dafür seien jährlich 120 Millionen Euro budgetiert.

Das kostenlose Klimaticket kann bei allen offiziellen Vertriebs- und Servicestellen abgeholt werden. Möglicher Gültigkeitsbeginn ist ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 21. Geburtstag. imago images / SKATA

Wie kommt man zum Ticket

Das Klimaticket kann bei allen offiziellen Vertriebs- und Servicestellen wie etwa Ticketschaltern von ÖBB oder Westbahn abgeholt werden. Mitzubringen sind ein Ausweis, eine aktuelle Meldebestätigung (nicht älter als 6 Monate) und ein Foto. Vor Ort muss ein Antrag ausgefüllt werden, das tatsächliche Ticket kommt dann per Post. Bei den Wiener Linien wird das Klimaticket Ö 18 vorerst jedoch vorerst nicht erhältlich sein, heißt es auf der Klimaticket-Website.

Dieses Gratis-Ticket wird nicht automatisch mit dem 18. Geburtstag ausgestellt und kann nur für die Anspruchsberechtigten persönlich ausgestellt werden. Es gilt die maximale Vorverkaufsfrist von einem Monat für die Ausstellung.

Wahlzuckerl-Kritik

Kritiker werfen der Klimaministerin vor, mit der Aktion "Wahlzuckerl" zu verteilen, DER STANDARD hat berichtet. Gewessler selbst sieht darin jedoch ein Investment in das künftige Mobilitätsverhalten junger Menschen. Viele würden dadurch womöglich merken, dass es nicht unbedingt ein Auto sein muss. Das sieht auch Katharina Gangl so, sie ist Verhaltensökonomin am Institut für Höhere Studien (IHS). "Neue Gewohnheiten werden tendenziell aufrechterhalten", sagte Gangl unlängst dem STANDARD. "Derzeit ist es oft so, dass junge Leute mit 18 ein Auto bekommen und sich daran gewöhnen." Ein kostenloses Klimaticket könne dabei helfen, umweltfreundlichere Gewohnheiten zu etablieren.

288.000 Klimatickets

Es gibt laut Gewessler mittlerweile mehr als 280.000 Menschen, die das österreichweite Klimaticket nutzen. Davon entfallen rund 90.000 Tickets auf das Klimaticket Jugend oder Kimaticket Zivildienst/Bundesheer/Freiwilligendienst. Insgesamt mit den regionalen Klimatickets sei jede siebente Österreicherin und jeder siebente Österreicher mit einem Klimaticket unterwegs. Zudem werde das Öffi-Angebot ausgeweitet, es gebe Rekordbudgets für den Bahnausbau.

Mit dem Klimaticket lassen sich nahezu alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, abhängig vom gewählten Paket regional, überregional oder österreichweit. Ausgenommen sind touristische Angebote wie die Waldviertelbahn, die Wachaubahn oder die Schneebergbahn. Das Klimaticket kostet aktuell 1095 Euro, während Personen bis einschließlich 25 Jahre, Senioren ab 65 Jahren und behinderte Menschen nur 821 Euro pro Jahr zahlen. (and, APA, 3.6.2024)