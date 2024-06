Barad-dûr aus Lego: Mit den letzten der knapp 5500 Steine baut man das lidlose Auge Saurons nach. LEGO

Welches Mitbringsel würde Johanna Mikl-Leitner aus ihrem Heimaturlaub mitbringen? Ginge es nach der spitzen Zunge der Tagespresse, könnte diese Miniatur von Barad-dûr aus Lego-Steinen durchaus eine Option sein. Spaß beiseite: Erst vor wenigen Wochen hat der bekannte dänische Spielzeughersteller Lego angekündigt, eines der markantesten Bauwerke aus der Fantasywelt von Herr der Ringe als großes Set zu veröffentlichen – und schon steht es da. Genauer gesagt ist der miniaturisierte Festungskern des dunklen Herrschers Sauron ab sofort für alle erhältlich, Stammkunden konnten das Set bereits seit 1. Juni beziehen.

Um den Turm aufzubauen, sind jedenfalls keine Scharen von Orks zu verbrauchen – in diesem Fall reichten zwei Hände und zwei ausgedehnte Nachmittage an einem Wochenende aus. Der Autor dieser Zeilen kann selbst auf lange Bauerfahrung mit dutzenden Sets und MOCs (Eigenkreationen) unterschiedlicher Marken zurückgreifen und wollte sich bei dieser Gelegenheit genauer angesehen, wo die Stärken und Schwächen von Legos neuestem Wurf zu Herr der Ringe liegen.

Ein Leuchttürmchen für die Nerd-Höhle

Der Begriff Miniatur ist eine Frage der Perspektive, denn gemessen an der Vorlage von J.R.R. Tolkien und der markanten Visualisierung von Regisseur Peter Jackson mag die Lego-Variante natürlich winzig sein. Die 5.471 Steine des Sets türmen sich dennoch zu beachtlichen 83 Zentimetern im Wohnzimmer oder in der Nerd-Höhle auf. Kinderzimmer sind natürlich nicht ausgeschlossen, in diesem Fall – wie in vielen anderen – aber eher unwahrscheinlich: Lego adressiert seit Jahren ausdrücklich auch Erwachsene, die Klemmbausteinen immer noch Zeit und nicht zuletzt auch Platz in ihrem Leben einräumen.

Nette Idee: Farbverläufe am Turm sollen die Illusion von Lavareflexionen simulieren. LEGO

Mit einer Mischung aus hoher Steinezahl und bekannten Lizenzen will man den sogenannten Afols (kurz für "Adult Fans of Lego") ein anspruchsvolles Bauerlebnis bieten. Das gelingt manchmal, aber definitiv nicht immer – garantiert sind lediglich hohe Preise: Mehr als 20 Sets sind aktuell im Angebot des Spielzeugunternehmens, die 400 Euro und mehr kosten. So auch Barad-dûr, denn das Set mit der Nummer 10333 kostet knapp 460 Euro und ist vorerst nur exklusiv bei Lego im Onlineshop oder in seinen Stores verfügbar.

Altbekannt und doch ein Novum

Die Fantasywelt von J.R.R. Tolkien ist für Lego kein Neuland. Zwischen 2012 und 2014 sind bereits knapp 20 Sets (kleine Polybags und Bundles nicht mitgerechnet) veröffentlicht worden und waren als Spiele-Sets für Kinder ausgelegt. Von den Abenteuern in Khazad-dûm über die Schlacht um Helm's Deep bis zur Schlacht am Morannon konnten Schlüsselszenen des Epos mal größer, mal kleiner symbolisch nachgespielt werden. Danach war lange Zeit Ruhe um die Serie und heute wechseln die Baukästen maximal für mehrere Hundert Euro noch den geneigten Sammler.

Barad-dûr war nie dabei, auch nichts in vergleichbarer Größenordnung – dem aktuellen Set am nächsten kam noch Sarumans Turm von Orthanc (10237) mit knapp 2.400 Teilen. Erst im letzten Jahr hat Lego das Thema wieder aufgegriffen und damit für Aufmerksamkeit gesorgt: Das Diorama zu Rivendell mit mehr als 6.100 Teilen leitete offenbar einen neuen Maßstab für Herr der Ringe-Sets ein und erfreute sich unter Afols wie auch Fans von Mittelerde großer Beliebtheit. Die Strategie dahinter scheint klar: Einmal mehr will Lego Erwachsene ansprechen, und – ähnlich wie es etwa bei Star Wars der Fall ist – mindestens einmal im Jahr ein entsprechendes Sammlerobjekt veröffentlichen.

Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Dennoch ist an dieser Stelle durchaus zu kritisieren, dass der Hersteller keine Alternativen anbietet. Warum gibt es für dieses Thema keine deutlich budgetfreundlicheren Sets mehr für Kinder? Warum keine günstigeren Alternativgrößen mit geringerer Steinezahl? Für Star Wars hat man schon begonnen, kleinere Display-Sets als Alternative zu den UCS-Modellen anzubieten und auch Hogwarts gibt es für Potterianer mittlerweile in einem kompakteren Format als der XXL-Version aus dem Jahr 2018. Nicht jeder kann oder will so viel Geld ausgeben, aber auch nicht jeder – und das ist auch ein wesentlicher Punkt – hat so viel Platz zu Hause. Hier sollte Lego dringend nachbessern.

Drei Anleitungen, um sie zu knechten

Man kann es sich jedenfalls denken: Die Box für die knapp 5.500 Steine ist an sich schon ein ordentlicher Brocken, stellt aber keinen Rekord hinsichtlich Unhandlichkeit auf. Eigene Rollen für den Karton, wie sie anfangs beim Kauf des großen Millenniumfalken von Star Wars (75192) beigelegt wurden, sind keine notwendig. Und das reduzierte Verpackungsdesign der Icons-Serie muss auch kein Geschrei machen – der geneigte Käufer weiß in der Regel schon im Vorfeld, worauf er sich einlässt.

Auffallend ist auch die neue Papierverpackung für die Steine. Einer gewissen Ironie mag es nicht entbehren, Kunststoffsteine in Papier einzupacken. STANDARD/Brandtner

In der Box befinden sich 40 Sackerln mit den Steinen, drei Büchlein als Anleitung und ein Stickerbogen. Die schlechte Nachricht in diesem Satz fühlt sich an, als würde man in einem dunklen Zimmer mit Legosteinen am Fußboden verteilt barfuß nach dem Lichtschalter suchen: Im Gegensatz zur Konkurrenz gelingt es Lego bei einem +400-Euro-Display-Set noch immer nicht, ausschließlich bedruckte Teile beizulegen. Und als ob das für viele nicht schon ärgerlich genug wäre, schafft man es nicht einmal, einen Reservebogen beizulegen. Die Ersparnis liegt vermutlich im Cent-Bereich. Die bessere Nachricht daran ist immerhin, dass es sich lediglich um zwölf, überwiegend großflächige Aufkleber für die Innenräumlichkeiten des Turms handelt, die leicht anzubringen sind. Der Pickerl-Unfug hat 2024 in so einem Display-Set aber nichts verloren.

Drei kompakte Büchlein führen durch den Bau des Turms, mit dabei ist leider wieder ein Stickerbogen. STANDARD/Brandtner

Zum Zeitpunkt des Zusammenbaus war leider noch kein PDF als Anleitung online abrufbar, die der Autor bevorzugt hätte. Somit musste er mit der dreiteiligen Anleitung vorliebnehmen. Immerhin sind die Büchlein recht kompakt gehalten und liegen auf dem Bautisch nicht im Weg, wie das früher bei größeren Sets oft der Fall war. Gut gefallen hat die Idee, dass immer wieder Informationen zum Design des Turms oder zu Herr der Ringe in die Bauschritte eingeflochten sind. Auch bei Strukturierung und Darstellung gibt man sich Mühe und hat nachgebessert: Gefühlt erhält nicht mehr jeder einzelne Stein einen Bauschritt und die Veränderung zum vorherigen Schritt wird farblich umrahmt hervorgehoben. Die Richtung stimmt - Verbesserungspotenzial ist aber noch da, wie die Konkurrenz unter Beweis stellt, um mit Panlos und Mega (Mattel) nur zwei Beispiele zu nennen.

Kein selbstverständlicher Blickfang

Was auf den ersten Blick komplex und furchteinflößend aussehen mag, ist absolut kein Hexenwerk der Baukunst. Die 40 durchnummerierten Sackerln sind sehr übersichtlich auf drei große Bauabschnitte (=Anleitungen) unterteilt: Mit den ersten 19 Steinchen-Portionen baut man Fundament und Erdgeschoß, in dem sich eine Ork-Schmiede befindet. Weitere acht Einheiten sind einer Art Kantine für Saurons Schergen gewidmet, um weiter oben den Inhalt der restlichen 13 Sackerl für die fiktiven Gemächer des Oberbösewichts aufzustapeln – und natürlich auch, um den Turm mit dem allsehenden, beweglichen Auge zu "krönen".

Worauf es eigentlich ankommt: Sofern man mit dem Thema und dem Charme der Minifiguren natürlich etwas anfangen kann, hält das Bauerlebnis von Anfang bis zum Ende bei Laune. Dafür sorgen nicht nur interessante Bautechniken und raffinierte Mechanismen, die sich sehr gut für andere Projekte umsetzen lassen. Der Turm wartet darüber hinaus mit zahlreichen Anspielungen auf die Fantasywelt auf, die an dieser Stelle nicht gespoilert werden sollen - beim Bau sorgten sie für das eine oder andere Schmunzeln. Auch das ist nicht selbstverständlich, weil mittlerweile viele "18+"-Sets von Lego die Bezeichnung leider nur wegen ihres Preises verdient haben – zusammenbauen lassen sie sich mit dem Intellekt eines Tschinellenaffens und über den Aspekt der Displayqualität hinaus hält sich der Spaß sehr stark in Grenzen.

Die Bautechniken des Turms sind nicht überkompliziert, inspirieren aber mit smarten Lösungen zu eigenen Kreationen. STANDARD/Brandtner

Ist der Turm jedenfalls einmal fertig aufgebaut, steht er imposant da und ist nicht nur ein Blickfang – er ist auch wirklich gut getroffen und unmissverständlich als Barad-dûr erkennbar – "No na ned", ist man geneigt zu sagen, wenn man nicht weiß, dass Lego in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen schon öfters ordentliche Probleme hatte, reale oder fiktive Vorlagen so zu miniaturisieren, dass man sie auch als solche wiedererkennt. Vor allem das Auge Saurons hätte man in diesem Fall mit Steinen wohl kaum besser treffen können und auch der Gedanke der verantwortlichen Lego-Designerin Antica Brocanov, mit Farbverläufen die Illusion von Lavareflexionen am Turm zu simulieren, wissen zu gefallen. Das wertet den "schwarzen Pflock" optisch auf, wie auch das Bauerlebnis selbst.

Maßstabsprobleme

Das vorliegende Designkonzept hat aber auch seine Mängel: Dadurch, dass man eigentlich nur einen "halben" Turm baut und die Rückseite freiliegt, sollte man für das Modell logischerweise einen Platz an der Wand finden. Nur so lässt sich auch gut kaschieren, was wohl Geschmackssache bleibt: Das Befüllen des Turms mit Aufenthaltsräumen für Minifiguren haucht dem Modell zwar eine recht charmante Lego-Note ein, wirbelt den Maßstab des Modells aber gehörig durcheinander.

Die Innenräume sind amüsant gestaltet, wirbeln den Maßstab von Barad-dûr aber komplett durcheinander. LEGO

Die Diskussion über die reale Größe eines fiktiven Turms ist natürlich enden wollend – es sollte aber einleuchtend sein, dass Saurons Turm, der nach Jacksons Filmvorlage wohl eine Höhe von mehr als 1500 Metern aufweisen würde, nicht auf fünf Ebenen beschränkt sein kann. Was aber wäre die Alternative dazu gewesen? Ein Modell zum Aufklappen mit 10.000+ Teilen hätte preislich endgültig ins Tal der Tränen geführt und ein Mikrofiguren-Maßstab sich ähnlich "falsch" angefühlt.

Somit wäre lediglich eine hohle Variante übriggeblieben, bei der man dem Turm eine vollständige Rückseite spendiert anstatt den Innenraum mit Steinen zu beleben. Die Entscheidung Legos wirkt daher wie ein akzeptabler Kompromiss: Von außen betrachtet ist der Miniaturmaßstab im Inneren nicht erkennbar – und von innen betrachtet freut sich der geneigte Fan über symbolische Anspielungen. Und wer mag, kann sich mit 1.200 Teilen dank Rebrickable immer noch eine passende Rückseite dazubauen. Es hätte schlimmer kommen können in der Lego-Welt.

Steinequalität und Minifiguren

Apropos schlimm: Was beim Bau gelegentlich aufgefallen ist, dass Lego bei der Steinequalität seiner Premium-Modelle akuten Nachholbedarf hat. Sind bei einem reinen Spieleset ab und zu Kratzer und farbliche Abweichungen vorhanden, kann man schon mal ein Auge zudrücken. Bei einem Modell dieser Größenordnung sind solche Mängel aber schon ärgerlich.

Kratzer, Dellen, Angusspunkte, Farbabweichungen und sogar ein angebrochener Stein: Die Qualität von Legosteinen war schon einmal besser. STANDARD/Brandtner

Auch das leidige Thema, fertigungsbedingte Angusspunkte oder Bruchstellen der Steine beim Bau verdecken zu müssen, die in den letzten Jahren gefühlt eher zu- als abgenommen haben, könnte Lego endlich in Angriff nehmen. Hier wäre man gut beraten, sich an den wachsenden Mitbewerbern zu orientieren und entweder wirklich Premiumqualität zu liefern oder günstiger zu werden. Wunschdenken, schon klar. Das gilt im Übrigen auch für Ausstattungsmerkmale wie einer vollständigen und integrierten Beleuchtung von Modellen, wie es besonders diesem Set gut gestanden hätte. Ein mickriges kleines Leuchtsteinchen (in der falschen Farbe) wirkt da fast schon peinlich.

Auch wenn man damit wenig anzufangen weiß: Die teils exklusiven Minifiguren im Set sind ein nicht zu unterschätzender Preistreiber des Sets. LEGO

Konkurrenzlos gut geblieben sind die Minifiguren, das zeigt auch dieses Set. Zehn Stück an der Zahl sind es in diesem Fall geworden. Mit schönen Prints, Dual-Molded-Legs, und exklusiven Accessoires stellen sie zudem einen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor für das Set dar. Das liegt daran, dass Lego erstmals überhaupt eine Interpretation von Sauron beigelegt hat. An dieser Stelle ist natürlich anzumerken, dass der Maßstab komplett falsch, weil viel zu klein ist – aber für eine miniaturisierte Lego-Welt ist die Visualisierung durchaus gelungen, der Wiedererkennungswert maximal.

Alternativen und Preisfrage

Wie eingangs schon erwähnt gibt es aus eigenem Hause keine Alternative zu Barad-dûr, zumindest nicht direkt. Wer nur den Turm haben möchte und auf die Minifiguren verzichten kann, findet auf Bricklink, eBay und anderen Online-Marktplätzen jetzt schon Angebote um die 300 Euro. Hat man den Turm als komplettes Set ins Auge gefasst, ist man jedenfalls gut beraten, sich Zeit zu lassen. Auch weil sich mit nachfolgenden Chargen erfahrungsgemäß die Qualität der Steine verbessern kann.

Barad-dûr ist voraussichtlich nur für drei Monate exklusiv bei Lego erhältlich, danach wird der Turm auch von Partnern verkauft – wie es beispielsweise mit dem Rivendell-Set (10316) beim Online-Händler Amazon schon lange der Fall ist (und meistens der bessere Deal). Damit dürfte zumindest punktuell auch hier der Preis um die 20 Prozent und somit deutlich unter 400 Euro sinken. Der einzige Grund für besonders hartgesottene Fans jetzt schon zuzuschlagen, ist die limitierte Gratisbeigabe "Fell Beast" (40693), die man bei der Bestellung bei Lego noch bis zum 7. Juni erhält (solange der Vorrat reicht).

Ein paar Stunden Zeit sollte man für die 5471 Teile schon parat haben: Die Portionierung in 40 Sackerln würde aber auch ausgedehnte Pausen ermöglichen, ohne den Überblick zu verlieren. STANDARD/Brandtner

Wer auf Lego verzichten und trotzdem einen baubaren Turm zu Hause aufstellen will, findet jetzt schon unterschiedliche Varianten chinesischer Hersteller in einschlägigen Online-Shops. Darunter befinden sich auch kleine Modelle mit bis zu 1.000 Teilen für rund 40 Euro. Sie adressieren ganz klar eine Schwäche, die eingangs schon kritisiert worden ist. Es gibt aber offenbar auch schon einen MOC-Bausatz mit GoBricks-Steinen, der rund 6.000 Steine umfasst und derzeit für rund 350 bis 400 Euro zu haben ist. Gut möglich, dass die Steine dort besser sind als von Lego - ob sich der Bauspaß als Gesamtpaket besser gestaltet, ist allerdings stark zu bezweifeln. Nach oben sind die Grenzen offen: Hat man besonders viel Platz, Zeit und vor allem Geld, kann man sich auf die MOC von LegoMocLoc einlassen. Schon die Anleitung des knapp 18.000-teiligen Entwurfs kostet knapp 85 Euro. Und das Auftreiben der Bauteile in gutem Zustand verspricht für sich gesehen schon ein langes Projekt.

Dass 460 Euro für Legos Barad-dûr (10333) zu teuer sind, sollte einleuchtend sein – der Preis relativiert sich derzeit aber mangels attraktiverer Alternativen, gegen die Lego in anderen Themenwelten schon lange zu kämpfen hat. Auch ein durchschnittlicher Teilepreis von 8,4 Cent erscheint noch vergleichsweise moderat – innerhalb des offiziell lizensierten Ökosystems von Lego, versteht sich. Dass die üblichen Verdächtigen im Internet deshalb möglicherweise wieder besonders plakativ aufschreien, gehört im Übrigen genauso zu ihrem Geschäftsmodell, wie es eben zu dem von Lego gehört, Erwachsene nicht mehr nur für Kinder zur Kasse zu bitten – beides funktioniert offensichtlich hervorragend. (Benjamin Brandtner, 4.6.2024)