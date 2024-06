Mathias Binswanger zählt zu den einflussreichsten Schweizer Ökonomen. Seine Forschung sei "fernab des Mainstreams", urteilte die NZZ. In seinem neuen Buch Die Verselbstständigung des Kapitalismus. Wie KI Menschen und Wirtschaft steuert und für mehr Bürokratie sorgt beschäftigt er sich mit den Heilsversprechen rund um KI.

STANDARD: Haben Sie Alexa oder Siri gefragt, ob Sie bei Ihrer Anreise einen Regenschirm mitnehmen sollten?

Binswanger: Nein, ich habe weder Siri noch Alexa und versuche die auch von meinem Haus fernzuhalten. Das sind klassische Geräte, mit denen auch in den eigenen vier Wänden die Überwachung beginnt.

STANDARD: Andererseits praktisch. Alexa kauft ein, kann lebensnah kommunizieren. Viele Menschen nützen Sprachassistenten. Verkaufen wir unsere Seele für die Bequemlichkeit?

Mit Künstlicher Intelligenz sind viele nützliche Anwendungen möglich geworden. Macht sie unser Leben nur besser? Daran gibt es auch Zweifel. IMAGO

Binswanger: Natürlich bringt man Menschen mit den Argumenten mehr Bequemlichkeit und Sicherheit dazu, dass sie solche Anwendungen nutzen. Gewisse Dinge werden einfacher, und die Nachteile machen sich erst schleichend bemerkbar. Dazu kommt die Frage: Wird unser Leben tatsächlich verbessert? Das Idealleben ist ja nicht, dass man zu Hause sitzt, hin und wieder das Zimmer wechselt und irgendwelche Befehle in Alexa hineinbrüllt.

STANDARD: Mit KI sind viele Versprechen für die Wirtschaft verbunden. ChatGPT listet Kosten- und Fehlerreduktion, höhere Wettbewerbsfähigkeit, neue Produkte, neue Jobs auf. Das höre ich doch gern. Sie nicht?

Binswanger: Das ist ja bezeichnend. ChatGPT gibt das wieder, was relativ wahrscheinlich ist. Spricht man von KI, ist es sehr wahrscheinlich, dass entsprechend positive Meldungen kommen. KI-Anwendungen sind aber eine Blackbox. Sie entscheiden aufgrund von hochdimensionalen, zeitlichen und räumlichen Strukturen, die dem menschlichen Gehirn nicht mehr zugänglich sind. Wir müssen ihnen glauben. Ich kann nicht überprüfen, warum KI im konkreten Fall so oder so entscheidet.

STANDARD: Aber die Aussicht ist, dass wir noch besser informiert werden. KI kann unzählige Informationen durchforsten und klassifizieren.

Binswanger: Das sind die gleichen Versprechungen, die schon beim Internet da waren. Alle sind informiert, man kann die Menschen nicht mehr ausnutzen, oder mit Marktmacht ist dann Schluss. Nichts von dem ist eingetreten. Man vernachlässigt völlig, dass immer auch ökonomische Interessen hinter diesen Anwendungen stehen. Diejenigen, die viel Geld haben, können sich im Internet anders darstellen als diejenigen, die wenig Geld haben. Das ist bei KI genauso.

STANDARD: Andererseits: Warum soll ich darauf verzichten, möglicherweise zu den Gewinnern zu gehören, weil ich all diese Möglichkeiten habe?

Binswanger: Wenn ich einzelne KI-Anwendungen habe, ist das zunächst nicht problematisch. Es gibt viele Produktvergleichsseiten im Internet. Das kann schnell KI übernehmen. Sie kennt mich, weiß, wie ich Preis gewichte im Vergleich zu Bewertungen, und kann das beste Angebot auswählen. Aber was heißt am besten? Bei Amazon gibt es schon lange den Vorwurf, dass der Buy-Box-Algorithmus die Amazon-Angebote bevorzugt. Amazon sagt, der Algorithmus entscheidet nur nach objektiven Kriterien. Stimmt das? Wir können es nicht überprüfen. So wird zunehmend aus einer Konsumentensouveränität eine Algorithmenabhängigkeit.

STANDARD: Wir haben eine Wettbewerbsbehörde, die sich die großen IT-Konzerne diesbezüglich vorknöpft.

Binswanger: Es ist tatsächlich ein relativ wirksames Instrument, wesentlich wirksamer, als die KI selbst zu regulieren. Weil die können wir nicht wirklich regulieren, weil wir gar nicht kontrollieren können.

Mathias Binswanger warnt vor einer Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz. Binswanger

STANDARD: Sie sagen, Wachstumszwang sei im Kapitalismus systemimmanent – nach dem Prinzip: fressen oder gefressen werden. Jetzt komme die KI obendrauf und soll das noch optimieren. Wer entscheidet das?

Binswanger: Jene, die den Markt beherrschen. Ein funktionierender Markt ist mühsam. Man weiß nie, ob die Konsumenten Produkte auch kaufen. Deshalb ist der alte Traum, auch auf die Nachfrage Einfluss zu nehmen. Das hat man traditionell über Marketing und Werbung versucht. Jetzt gibt es viel bessere Möglichkeiten über KI. Wenn Algorithmen über Kauf, Auswahl, Finanzanlagen entscheiden, hat man bessere Kontrolle über das, was Konsumenten tun. Das erleichtert den Unternehmen das Wachstum.

STANDARD: Ist doch gut, die sind dann erfolgreich, schaffen neue Jobs?

Binswanger: Die Argumente, warum eine Marktwirtschaft effizient ist, beruhen darauf gerade nicht. Unternehmen müssen sich anpassen an die Bedürfnisse der Menschen. Weil diejenigen erfolgreicher sind, die sich besser anpassen, sorgt dieses System auch für immer mehr Effizienz. Das wird in gewisser Weise ausgehebelt. Es sind gar nicht mehr die eigentlichen Bedürfnisse der Nachfrager selbst. Sie sind beeinflusst über das Angebot. Das wäre im klassischen Sinne eine Art Marktversagen, das man beseitigen müsste. Die hochgelobte Konsumentensouveränität wird auf diese Weise tangiert, wenn daraus eine Art Algorithmenabhängigkeit wird.

STANDARD: Unbestritten ist, dass KI den Arbeitsmarkt umwälzt. Im autonomen Lkw braucht man keine Lenker, Anwälte können das Aktendurchwühlen einer KI übergeben. Mehr von dem, was Digitalisierung und Automatisierung bringen. Es wird immer komfortabler in der Jobwelt, oder?

Binswanger: Nein, zum Glück. Es ist richtig, dass viele Arbeitsplätze verschwinden, in der Produktion, aber auch im Handel, im Büro. Nur machen wir das System auf diese Weise wieder komplexer. Es entstehen neue Arbeitsplätze in einer stark wachsenden Controllingbürokratie.

KI kann vieles besser, als der Mensch. Das bringt, glaubt man den Anbietern entsprechender Lösungen, vor allem der Wirtschaft viele Vorteile. APA/dpa/Oliver Berg

STANDARD: Noch mehr vom vielbeklagten Bürokratiewahnsinn?

Binswanger: Wir müssen aufgrund dieser ganzen Entwicklung viele neue Regulierungen erlassen. Die einen Juristen müssen neue Gesetze schreiben, die anderen müssen sich damit beschäftigen, wie man mit diesen Gesetzen umgeht beziehungsweise wie man diese auch umgehen kann. Das führt dazu, dass man noch schärfer regulieren muss, was die Komplexität weiter erhöht.

STANDARD: Dabei wird in der Politik ständig Bürokratieabbau gelobt.

Binswanger: Das ist eine Illusion. Formulare werden vereinfacht, sodass Unternehmen weniger Zeit brauchen, um die Mehrwertsteuer zu bezahlen und solche Dinge. Im Großen nimmt sie weiter zu. Sie hat aber einen positiven Effekt: Wir haben weiterhin Vollbeschäftigung.

STANDARD: Ihre These ist, dass zu unserem kapitalistischen System der normierte, gute Mensch passen muss, der mitspielt, in die Arbeit kommt, sich belohnen lässt. Der Staat versucht uns zu nudgen, zu einem besseren Menschen zu machen. Ist doch gut, oder?

Binswanger: So wird uns das dargestellt – all das hilft uns nur dabei, ein gutes Leben zu führen. Meine Gesundheitsapp erfasst dann regelmäßig meine Daten, die werden an die Versicherung oder an Gesundheitsdienstleister gesendet. Wenn dann kritische Werte überschritten werden, werde ich zur Untersuchung gebeten. Hinter diesen kritischen Werten stecken aber Lobby-Organisationen, die solche Grenzwerte etwa für den Cholesterinspiegel mit dem Staat aushandeln. Man wird wieder stark versuchen, Einfluss zu nehmen, dass Menschen möglichst viel Prävention machen, schnell Medikamente nehmen und sich anpassen. Wir opfern das, was wir über lange Zeit erkämpft haben: Freiheit und Privatsphäre.

STANDARD: Ist das unausweichlich?

Binswanger: Unausweichlich ist nichts, es ist menschengemacht. Es wird uns aber als unausweichlich dargestellt, wie ein Tsunami. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von diesen KI-Anwendungen. Man muss garantieren, dass ich weiterhin in einem nicht smarten Haus leben darf. Dass weiterhin Bargeld genutzt werden darf, dass ich nicht gezwungen werde, meine Gesundheitsdaten permanent an eine Organisation zu senden – ohne dass ich finanzielle Nachteile erleide. Muss der Staat das garantieren, dann ist das eine erhebliche Auflage. Natürlich wird man argumentieren, das sei viel zu kostspielig und störe die Optimierung, und wir hätten ja auch nicht Pferdekutschen erhalten, nur falls der motorisierte Verkehr mal nicht funktionieren würde.

STANDARD: Ist aber doch so.

Binswanger: Da würde ich eine andere Analogie nehmen. Gegen Ende des Weströmischen Reiches hatte man keine eigene Armee mehr und ausländische Söldnerheere angeheuert, was ökonomisch zunächst sehr viel Sinn ergibt. Die sind effizienter und können die Kriegsführung viel besser. Aber man wurde abhängig von diesen Söldnerheeren und konnte sich selbst nicht mehr verteidigen. Als marodierende Truppen in Rom eingefallen sind, hat das wesentlich zum Ende des Weströmischen Reiches geführt. (Regina Bruckner, 3.6.2024)