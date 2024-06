Liebe Leserin, lieber Leser,

vor nicht allzu langer Zeit führte die Kollegin Hannah Krause mit Bekannten ein Gespräch darüber, was das Worst-Case-Szenario der verschiedenen Anwesenden in Bezug auf Onlinedating sei. Die Antwort der Männer im Raum war durch die Bank sinngemäß etwas wie: dass das Gegenüber langweilig sei und das Gespräch unangenehm werde. Die anderen in der Runde hingegen teilten allesamt umgehend eine andere Sorge. Sie fürchteten, dass ihnen etwas angetan werden könnte – physisch oder psychisch. Eine Analyse, warum Dating Apps aktuell an Popularität verlieren.

Außerdem berichten wir über die Einladung Musks in Richtung Trump, der Präsidentschaftskandidat möge doch bei einer Panel-Diskussion auf X teilnehmen. Es ist schließlich Wahlkampf.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Die Schattenseiten der Dating-Apps

Musk lädt Trump zu einer Panel-Diskussion auf X

Die besten Online-Frühwarnsysteme bei Unwettern und Katastrophenalarm

Warum man Apps am iPhone nicht zumachen soll

Werden Programmierer durch KI-Tools arbeitslos?

Comeback von Mike Tyson gegen Internet-Star Paul verschiebt sich

"KI hilft den bösen Kerlen": Die Welt braucht mehr Hacker-Superheldinnen

Microsoft soll Millionen zahlen, um Cloud-Streit mit Rivalen stillzulegen