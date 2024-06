Willkommen im Juni 2024, es gibt hier viel zu sehen – zum Beispiel die besten Serienstarts von "House of the Dragon" 2 und "Star Wars: The Acolyte" bis "Becoming Karl Lagerfeld". Schön schaut man auch bei Ferdinand Wegscheider auf Servus TV und Jan Böhmermann im "ZDF Magazin Royale", aus ziemlich unterschiedlichen Gründen. "Jackass" und andere MTV-Aufreger haben wir nicht mehr ganz so aufgeregt wiedergesehen. Und Ruth Maria Kubitschek ist nicht mehr unter uns. Die Etat-Mediennews vor dem Wochenstart:

Die besten Serien im Juni "Star Kitchen mit Tim Raue", "Star Wars: The Acolyte", "Becoming Karl Lagerfeld", "House of the Dragon", "Blackberry", "Tour de France" in der Prie-View.

Auf Wegscheider ist Verlass: "Pathologische Nazihysterie" nach Sylt Der Servus-TV-Chef über rassistisches Gegröle, "Vernaderung" und "totalitäres EU-Gesetz" gegen Fake News - im TV-Tagebuch über "Der Wegscheider".

Böhmermann nimmt sich Sportwetten vor – von Tipico bis EM-Sponsor Betano: "Ist Fußball scheiße und korrupt?", fragt der TV-Satiriker und präsentiert Wirecard-Kontoauszüge für FC Köln sowie "shady" Tipico-Franchise – im TV-Tagebuch über das neueste "ZDF Magazin Royale".

Günter Traxlers "Blattsalat" und die Michelangelos der "Krone" Dom­pfarrer Faber wurde von Bürgermeister Ludwig das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien verliehen. Das konnte medial nirgendwo anders abgefeiert werden als in der "Krone". Die wöchentliche Medienglosse.

Brückenbauer Heinz Pürer setzte Standards in Journalismus und Wissenschaft – ein Nachruf von Walter Hömberg auf den österreichischen Kommunikationswissenschafter.

Ruth Maria Kubitschek starb mit 92 Doris Priesching über die Schauspielerin, die als "Spatzl" in der TV-Serie "Monaco Franze" Kultstatus erlangte.

"Jackass", "Pimp My Ride" und "Next" wiedergesehen Keine Rücksicht auf Verluste: Fernsehen war Anfang der 2000er noch wild – vor allem auf MTV. Gut gealtert sind Shows wie "Pimp My Ride", "Jackass" oder "Next" nicht, unterhaltsam aber trotzdem, findet Isadora Wallnöfer.

Viel Unheil an Englands Küste Im ARD-Krimi "Die Suche" wird der "Tatort" quasi nach die englische Scarborough verlegt, die kein gutes Pflaster für junge Mädchen ist - Das karge und schroffe englische Hochmoor kommt gut zur Geltung – das TV-Tagebuch.

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" zu EU-Wahl: Krisen, Krieg und Kontroversen - Wohin steuert die EU? – hier geht's zum Forum+.

Switchlist "Die Elenden", "Die Unzertrennlichen", "Angriff aus der Tiefe": TV-Tipps für Sonntag