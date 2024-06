In Wien haben sich schon einige Online-Supermärkte versucht, etabliert haben sich Alfies und Gurkerl, DER STANDARD hat beide getestet – und sich das Lager von Alfies in Simmering angesehen.

Grundsätzlich ist es einfach. Beim Lebensmittelhandel geht es eigentlich nur darum, dass Menschen jene Produkte bekommen, die sie wollen – und dass Unternehmen für deren Bereitstellung etwas verdienen. Simpel war es in dieser Branche aber noch nie. Firmen müssen sich regelmäßig neu erfinden. Und die Digitalisierung hat den laufenden Wandel noch einmal komplexer gemacht.

Im Umkehrschluss bietet diese Entwicklung Chancen für neue Player. Versucht haben sich am Wiener Markt mit Online-Supermärkten schon einige, mit einem ernstzunehmenden Angebot sind – bis dato – von den jungen neuen Unternehmen aber nur Alfies und Gurkerl übrig geblieben. Beide haben über Lebensmittel hinaus auch Drogerie- oder Tierprodukte im Sortiment. Erst kürzlich hat Foodora angekündigt, die Lebensmittelzustellung zu stoppen.

DER STANDARD hat getestet, wie das Angebot der beiden aussieht, wie Bestellungen ablaufen, und nach einem Lokalaugenschein bei Gurkerl vor einiger Zeit dieses Mal das Alfies-Lager besucht.

Für Außenstehende geht es chaotisch zu im Alfies-Lager, aber der Algorithmus weiß, was er tut. Mitarbeiter bekommen die Anweisungen auf ein Smartphone an ihrer Hand. Heribert Corn

Testbestellung

Mittwoch vergangene Woche, am Tag vor dem Feiertag, wurde getestet. Die Bestellungen sollen, so weit möglich, dieselben Waren aus unterschiedlichen Produktgruppen enthalten. Frisches Obst und Gemüse, Tiefkühlprodukte, Gebäck, Dinge für die Vorratskammer wie Nudeln und Getränke. Bei Alfies liegt der Mindestbestellwert bei 19 Euro, kostenlos geliefert wird ab 39 Euro. Gurkerl liefert unter 39 Euro Bestellwert nicht. Gefühlt bietet Gurkerl das größere Sortiment an, auf der Alfies-Website findet man sich allerdings etwas leichter zurecht. Beide werben mit Supermarktpreisen, das kommt hin. Die Preise der Online-Märkte sind größtenteils ähnlich hoch, ab und an gibt es Differenzen im Bereich von fünf bis 15 Cent. Nur schwer vergleichbar sind Kombiangebote und Lebensmittelpackages, etwa fürs Grillen oder eine Party.

Wechselnde Gebühr

Einen Kontrast bietet die Bestellung selbst. Der Warenkorb beziehungsweise die Gurkerl-Website stürzt immer wieder ab oder bleibt hängen, der Bestellvorgang lässt sich deswegen nicht abschließen. Eine Lieferung am gleichen Tag wäre wegen ausgebuchter Lieferkontingente ohnehin nicht möglich gewesen. Nächster Versuch: Bestellung am Donnerstagvormittag (also am Feiertag), Lieferung Freitagvormittag.

Nun wird es erratisch. Der Mindestbestellwert liegt plötzlich bei 49 Euro und die möglichen Lieferzeiten ändern sich permanent. Manchmal ist die Lieferung zwischen sieben und neun Uhr möglich, dann wider erst ab 13 oder 14 Uhr. Einmal beträgt die Liefergebühr (über die am Mittwoch noch nicht informiert wurde) 2,90 Euro, dann 4,90 Euro, einmal gibt es für gewisse Zeitfenster fünf oder zehn Prozent Rabatt, dann wieder nicht. Bis Redaktionsschluss Freitagmittag ließ sich bei Gurkerl keine passende Bestellung platzieren. So dürfte es aber nicht allen gehen, die Google-Bewertungen zeichnen großteils ein sehr positives Bild. Gurkerl baut gerade sein Lager in Liesing um, setzt auf Vollautomatisierung und will im Spätsommer neu durchstarten.

Rund 5000 Produkte befinden sich im Alfies-Lager, es soll aber heuer noch auf 6000 aufgestockt werden. Heribert Corn

Drei Sackerl kommen an

Bei Alfies jedenfalls klappt das Bestellen. Versprochen wird eine Lieferung innerhalb von 60 Minuten. Zwar braucht der Fahrer 75 Minuten, bis die drei Sackerln da sind, aber die Waren sind allesamt in Ordnung. Ein Blick ins Lager: Rund 5000 Produkte sind verteilt auf zahllose Regale in der Lagerhalle am Stadtrand in Simmering – daneben gibt es in Wien noch drei weitere Lager. Es ist Dienstagvormittag, eine ruhige Zeit. Drei Mitarbeiter schieben Einkaufswagen durchs Lager und stellen Warenkörbe zusammen. An ihrer Hand tragen sie ein Smartphone, das vorgibt, was als Nächstes ins Wagerl kommt. "Das Lager wirkt wie ein gewaltiges Chaos, aber der Algorithmus weiß genau, wie die Leute am effizientesten die Produkte zusammensammeln. Der Computer plant dann auch die Touren der Fahrer", sagt Alfies-Gründer und Geschäftsführer Gunther Michl dem STANDARD.

Der Algortihmus schafft an, wann was wo abzuholen ist. Heribert Corn

2015 hat er gemeinsam mit zwei weiteren Alfies gegründet. Begonnen habe alles als "fahrendes Lager" mit 15 Produkten in einem VW-Bus. Vier Jahre lang sei das Unternehmen organisch gewachsen, 2020 kamen zwei große Schübe: "Wir haben ein Investment von Coca-Cola bekommen, und wegen der Pandemie gingen die Bestellungen durch die Decke", sagt Michl. Mittlerweile verzeichnet das Unternehmen 10.000 Bestellungen pro Woche und hat Standorte in Graz und Zürich eröffnet. Alfies beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter, größtenteils geringfügig beschäftigte Fahrer, und plant für heuer mit einem Umsatz von 30 Millionen Euro.

Gunther Michl war Quereinsteiger im Einzelhandel, die Pandemie hat dem Geschäft einen ordentlichen Schub versetzt. Heribert Corn

Junge Kundschaft

Wer bestellt? "Unsere Kundinnen und Kunden sind im Schnitt zwischen 25 und 34 Jahre alt, jedenfalls jünger als der Gesellschaftsdurchschnitt. Da merkt man die höhere Online-Affinität", sagt Michl. "Eines sieht man recht deutlich: Je später eine Bestellung reinkommt, desto jünger die Kundschaft." Mittlerweile sei die Nachfrage ähnlich wie im stationären Handel. Montag, Freitag, Samstag seien die stärksten Tage und sonst zwischen 17 und 18 Uhr – so seien auch die Schichten geplant, damit genügend Personal da ist. (Andreas Danzer, 3.6.2024)