Themenmontag Fahrrad in ORF 3, Tod nach "Wunderheilung" in "Thema", Kulturhauptstadt spezial im "Kulturmontag"

19.40 REPORTAGE

Re: Russen in Lettland unerwünscht Nach der Unabhängigkeit Lettlands im Jahr 1991 blieben viele Russen im Land. Nach wie vor ist ein Drittel der lettischen Bevölkerung russischer Abstammung. Der Ukrainekrieg hat das ohnehin sehr fragile Gleichgewicht aus dem Lot gebracht. Wenn Russen künftig im Land bleiben wollen, müssen sie die lettische Sprache beherrschen. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Der Panther wird gehetzt (Classe tous risques,

F 1960, Claude Sautet) Ein gravitätischer Lino Ventura als alternder Gangster Abel Davos, der von alten Freunden im Stich gelassen wird, während er im jungen Eric (Jean-Paul Belmondo) einen Gefährten findet und auf Rachefeldzug geht. Ebenso atmosphärischer wie elegischer Thriller des für seine Filme mit Romy Schneider gerühmten Regisseurs Claude Sautet (Die Dinge des Lebens). Bis 22.00, Arte

Schließt sich einem alternden Ganoven an: Sandra Milo in "Der Panther wird gehetzt", Arte, 20.15 Uhr. TF1

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen: Prevolution (Rise of the Planet of the Apes, USA/GB/CDN 2011, Rupert Wyatt) Haben die Menschen ihren Untergang verdient? 2011 lieferte Rupert Wyatt ein kluges Prequel zu der früheren Planet der Affen-Reihe und zeigte mittels brillant eingesetzten Motion-Capture-Verfahrens, wie die Primaten die Macht auf Erden übernahmen. Bis 22.30, Kabel 1

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Fahrrad Ganz im Zeichen des Drahtesels steht der Montagabend auf ORF_3: Auf einen Fahrrad-Check zum Auftakt folgen die Dokumentationen Alles gegen Fahrrad-Diebstahl (21.05) und Die Schattenseiten unserer Fahrräder (21.55). Bis 22.30, ORF 3

21.15 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert die Beiträge: Tod nach "Wunderheilung"? / Lebensretter: Was dürfen Sanitäter in Österreich? / Menschlicher Urin als Dünger. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Spezial: Kulturhauptstadt 2024 – Bad Ischl & das Salzkammergut Eine Reise in die Region der heurigen europäischen Kulturhauptstadt. Ab 23.15 ist die Dokumentation Kennen Sie Kafka? zu sehen. Bis 0.10, ORF 2

22.55 KAFKA-VERFILMUNG

Der Prozess (Le procés, F/D/I 1962, Orson Welles) Orson Welles’ in expressionistisches Schwarz-Weiß übersetzte Verfilmung von Frank Kafkas Roman spaltete einst die Kritik. Tatsächlich wartet der mit barockem Einfallsreichtum inszenierte Wachtraum mit höchst stimmigen Bildern und einer famosen Besetzung – mit Anthony Perkins als verstörtem Josef K. sowie Romy Schneider und Jeanne Moreau in weiteren Rollen – auf. Bis 0.50, Arte

0.10 KOMÖDIE

Little Joe – Glück ist ein Geschäft (A/D/GB 2019, Jessica Hausner) Die alleinerziehende Wissenschafterin Alice (Emily Beecham) entwickelt eine neue Pflanze, genannt Little Joe, die glücklich machen soll. Von Jessica Hausner stimmig und mit feiner Ironie in Szene gesetzt. Bis 1.45, ORF 2