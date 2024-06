Dominic Thiem verabschiedete sich zuletzt vom Publikum bei den French Open. IMAGO/ Matthieu Mirville

Dominic Thiem hat in einem ORF-Interview erstmals nach der Ankündigung seines Rücktritts Fragen zum bevorstehenden Karriereende beantwortet. Der 30-Jährige fühle sich älter, als er tatsächlich ist, deshalb sei es an der Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. "Ich hatte eine unglaubliche Zeit, habe meinen Traum sehr intensiv ausleben dürfen", sagte er bei "Sport am Sonntag". "Ich habe jeden Tag alles gegeben, was ich hatte. Ich werde bald 31 Jahre alt, das ist ein hohes Alter für einen Rücktritt. Subjektiv fühle ich mich aber älter."

Anfang Mai hatte Thiem seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Ausgewählte Turniere wird der Niederösterreicher noch bestreiten, darunter das Rasenturnier auf Mallorca, wo er sich 2021 eine folgenschwere Handgelenksverletzung zugezogen hatte, sowie die Heimturniere in Kitzbühel und Wien. Zuletzt spielte er in der Qualifikation zu den French Open, in Paris verlor er in der zweiten Runde.

Thiem trauert "altem" Handgelenk nach

Die Entscheidung, sein Karriereende zu verkünden, sei "eine Erleichterung" gewesen. "Die Wochen davor waren schwer", sagte Thiem dem ORF. "Sobald der Gedanke auftauchte, weiß man, dass irgendetwas nicht stimmt. Das ist im Lauf des letzten Jahres gekommen. Ich habe ewig hin und her überlegt." Vor etwa zwei Monaten habe er den Entschluss gefasst, die Tenniskarriere zu beenden.

Hauptgrund für den Rücktritt ist sein lädiertes Handgelenk. Seit der Verletzung fand er nicht mehr zu jener Form, die ihm 2020 den Sieg bei den US Open und insgesamt 17 Titel auf der ATP-Tour bescherte. "Das Gefühl im Handgelenk war nie wieder so wie vor der Verletzung", sagte Thiem. "Ich bin filigran, was die Technik betrifft." Erschwerend hinzu kam, dass er nach der Verletzung zu früh das Training aufgenommen hatte und sich die Kapsel im Handgelenk erneut verletzte. Während einer "Grauzone", wo noch nicht ganz klar war, dass volles Training risikofrei möglich war, "ist es noch einmal abgerissen".

Im vergangenen Jahr feierte Thiem mit dem Finaleinzug in Kitzbühel noch einmal ein Karrierehighlight, für ihn selbst fühlte es sich aber nicht nur als Erfolg an. "Das war spielerisch alles andere als überzeugend. Auch dort habe ich dem Gefühl des Spiels im alten Handgelenk nachgetrauert." Die Matches habe er nur mit "Kampfgeist und der Erfahrung" gewonnen.

Thiem: Kritik an familiärem Umfeld nicht gerechtfertigt

Rückblickend hätte Thiem nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Günter Bresnik sofort zu Betreuern aus seiner Familie wechseln sollen, findet er. "Das dazwischen, die vielen Trennungen waren unnötig", sagte Thiem. Er ließ sich eine Zeitlang vom Wiener Turnierdirektor Herwig Straka managen, später von seinem ehemaligen Touringcoach Galo Blanco und dessen spanischer Agentur Kosmos. "Das sind Erfahrungen", sagte Thiem, "auch wenn es falsche Entscheidungen waren. Ich kann gut damit leben. Es ist alles gut, so wie es passiert ist." Aktuell betreut ihn sein jüngerer Bruder Moritz als Manager.

Kritik, dass Thiem familiäre Beziehungen in seinen Beruf einbettet, kann er nicht nachvollziehen. "Das wird nur bekrittelt, weil ich nicht gut genug spiele", sagte er. "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dass die Leistungen nicht passen, liegt an mir, und nur an mir. Da reicht es jetzt einfach nicht mehr."

Nach seiner Karriere will sich Thiem verstärkt für Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzen. Er träumt von einem eigenen Fußballverein, "der nachhaltig ist und diese Themen verbindet". Sein Rücktritt fühle sich jedenfalls auch drei Wochen nach der Ankündigung endgültig an: "Ich kann mir ein Comeback nicht vorstellen." (Lukas Zahrer, 2.6.2024)