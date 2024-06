In Bayern ist in der Nacht auf Montag ein weiterer Damm gebrochen. Die Unwetterwarnungen wurden aufgehoben, aber Starkregen ist weiter möglich

Nordendorf in Bayern steht unter Wasser. IMAGO/Bernd März

Offenbach – Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten Süddeutschlands bleibt trotz einer nächtlichen Entwarnung des Deutschen Wetterdienstes weiter angespannt: Im bayrischen Ebenhausen-Werk bei Reichertshofen ist in der Nacht auf Montag ein Damm gebrochen. In Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart rief die Stadtverwaltung die Bewohner auf, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. In der Nacht hat der Wetterdienst die Warnungen vor Unwettern mit Starkregen aufgehoben.

Vor allem in Süddeutschland gibt es laut DWD noch gebietsweise schauerartige Regenfälle mit möglichem Starkregen. Ab Montagmittag sind davon vor allem Gebiete südlich der Donau sowie am Bayerischen Wald betroffen. Für den weiteren Tagesverlauf bis Montagabend besteht laut Wetterdienst eine Dauerregen-Warnung für den Bereich Oberschwaben und Allgäu. Infolge der südlich der Donau zu erwartenden Regenfälle kann der Wasserstand in den Zuflüssen zur Donau und zum Bodensee im Raum Oberschwaben demnach erneut ansteigen.

Scholz im Flutgebiet erwartet

Am Montag wird der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Flutgebiet erwartet. Mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) reist er nach Reichertshofen. Wie so viele andere Ortschaften wurde der oberbayerische Markt am Wochenende von Wassermassen überschwemmt. Ursache war der heftige Dauerregen, der vielerorts Flüsse und Bäche über die Ufer treten ließ. Etliche Kommunen riefen den Katastrophenfall aus, mindestens ein Mensch – ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz in Bayern – kam ums Leben, ein weiterer wurde vermisst.

In Bayern gehen an den Zuflüssen zur Donau die Fluten nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes vielerorts langsam zurück. Hier seien die Höchststände weitgehend erreicht, hieß es in der Nacht zu Montag im Lagebericht. Nun konzentriere sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau selbst. Neuerliche Regenfälle könnten den weiteren Rückgang allerdings verzögern.

Zugausfällen und Verspätungen

Der anhaltende Regen und die angespannte Hochwasserlage beeinträchtigen auch weiterhin den Bahnverkehr in Süddeutschland. Wegen der Unwetterschäden müssen Reisende in Bayern und Baden-Württemberg auch am Montag mit Zugausfällen und Verspätungen im Fernverkehr rechnen, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.

Demnach ist München derzeit mit Fernverkehrszügen aus Richtung Stuttgart, Würzburg und Nürnberg nicht anfahrbar. Zu Zugusfällen kommt es unter anderem auf den Strecken zwischen München und Berlin sowie zwischen Stuttgart und Frankfurt. Bei den noch verkehrenden Zügen müssten Reisende mit einer hohen Auslastung rechnen. Von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg rät die Bahn zudem ab. Reisende könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, hieß es. (APA, 3.6.2024)