Riefen einst eilig zur Pressekonferenz: Österreichs oberster Staatsschützer Omar Haijawi-Pirchner (links) und Wiens Polizeichef Gerhard Pürstl. APA/TOBIAS STEINMAURER

Vor bald einem Jahr rückte eine Hundertschaft an Polizeikräften aus, um eine mutmaßliche Terrorzelle in Österreich dingfest zu machen. Zwei Adressen in Wien und in St. Pölten wurden damals ab den frühen Morgenstunden strengstens überwacht. In den Monaten zuvor hatten Staatsschützer den Hinweis erhalten, dass drei mutmaßliche Jihadisten – heute 21, 18 und 15 Jahre alt – angeblich einen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade am 17. Juni mit ihren 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant hatten.

Tags darauf riefen Österreichs oberster Staatsschützer und Wiens Polizeispitze zu einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Die Botschaft von Omar Haijawi-Pirchner und Gerhard Pürstl war überdeutlich: In den Stunden zuvor sei ein islamistischer Anschlag vereitelt worden. Für die LGBTIQ-Demo auf dem Ring selbst soll durch die engmaschige Polizeiarbeit zu keinem Zeitpunkt eine reelle Gefahr bestanden haben, hieß es damals.

Doch nun steht fest: Was Belege für den Terrorverdacht angeht, kamen die Ermittler bisher kein Stück weiter.

Das zeigen hunderte Seiten übersetzter Chats eines in der Ukraine ansässigen 17-jährigen Jihadisten, der für die Ermittlungen elementar ist. Ihm gegenüber soll einer der verdächtigen Österreicher in einer konspirativen Telegram-Chatgruppe mit mehreren IS-Sympathisanten angekündigt haben, einen Anschlag auf die Wiener Pride verüben zu wollen. Dafür wolle er ein Sturmgewehr und ein großes Messer besorgen, lautete der Verdacht. Der Jüngste im Bunde habe dem Ukrainer laut Ermittlungen zudem in Aussicht gestellt, ins Gebiet des "Islamischen Staats" auszureisen und sich den Terroristen in Afghanistan anzuschließen.

In Auswertungen der Chats durch die ukrainischen Behörden findet sich davon aber nichts.

"Bruder aus Österreich"

Österreich spielt in den Nachrichten, in denen diverse Anschlagsfantasien ausgetauscht werden, zwar eine Rolle, wenn auch nur eine kleine – allerdings keine, die sich den drei Verdächtigen zuordnen ließe. So schrieb der amtsbekannte Ukrainer mit einem User namens "Bilal" zwar über einen "Bruder aus Österreich", der angedeutet habe, dass "sie" in der Zeit des Ramadan angeblich "eine Amaliyah" durchführen wollen. "Amaliyah" übersetzte der ukrainische Jihadist in einer Polizeieinvernahme selbst als "terroristischen Anschlag".

Nur geht daraus nicht hervor, wer damit gemeint ist. Zudem erstreckte sich der muslimische Fastenmonat Ramadan im vergangenen Jahr vom 23. März bis zum 21. April. Ein Konnex zur Wiener Regenbogenparade etliche Wochen später lässt sich daraus nicht ableiten.

Die einschlägige Telegram-Chatgruppe wird im dicken Ermittlungsakt der Ukrainer ebenfalls erwähnt. Die Namen der Verdächtigen aus Österreich kommen aber kein einziges Mal vor, ebenso wenig ihre Telegram-Spitznamen. Aber es gibt Indizien, dass sie mit dem Ukrainer zu tun hatten: So gab einer der Jugendlichen in einer Einvernahme zu, mit dem Ukrainer in Kontakt gestanden zu sein. Auf dem Smartphone des jüngsten Verdächtigen fanden Ermittler zudem einen Screenshot einer Chatgruppe mit ähnlichem Namen, der darüber hinaus aber keine besonderen Erkenntnisse lieferte. Er selbst sei aber in einer Gruppe mit dem Ukrainer gewesen.

Das Dilemma der Staatsschützer

Wie viel Gefahr von den Mitgliedern der Chatgruppe ausging, wird im Akt aber deutlich: Der Jihadist aus der Ukraine plante in Absprache mit professionellen Terroristen offenbar Anschläge in Europa, insbesondere in Frankreich und Belgien. In Brüssel wollte der Jugendliche sogar ein geheimes Waffendepot einrichten lassen. Wegen Plänen wie diesem kam es in der Vergangenheit zu Festnahmen. Etwa zu der eines heute 16-jährigen Belgiers, der auf Anweisung des in Europa bestens vernetzten Jihadisten angeblich einen konkreten Terrorakt in Planung hatte. Ein Ex-Mitglied der Gruppe aus Frankreich räumte ein, dass es in den Chats immer wieder um den Erwerb von Waffen ging.

Aber warum sind Österreichs Ermittler überhaupt auf die Hilfe aus der Ukraine angewiesen? Deren Problem ist, dass die Hinweise auf einen angeblichen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade von einem Dienst aus dem Ausland kamen. Sie sind nicht "gerichtsverwertbar", außerhalb des Staatsschutzes darf sie also niemand einsehen. Auch nicht die Justiz.

Das heißt: Um die Vorwürfe beweisen zu können, müssen Ermittler auf den Smartphones der Verdächtigen Belege finden. Das hat nicht geklappt. Im zweiten Schritt versuchten die Behörden mittels Rechtshilfeansuchen an Belgien und die Ukraine unter anderem an den Chat zu kommen, in dem im vermuteten Wortlaut ein Anschlag auf eine "gay parade" angekündigt werde. Dieser Versuch stellte sich ebenfalls als wenig erfolgreich heraus. Ein Dilemma für den Staatsschutz.

Bombenbau und Ausreiseplan

Denn es ist nicht so, als wäre bei den drei Verdächtigen gar nichts gefunden worden. Auf sämtlichen Smartphones befand sich einschlägiges Propagandamaterial. Der Jüngste hatte sogar acht Anleitungen zum Bombenbau abgespeichert und interessierte sich in Chats dafür, wie man ein Handy als Auslöser für eine Detonation verwenden kann und ob Metallteile in eine Bombe integrierbar seien. Auch ein 50-seitiges Dokument über die Ausreise in ein Gebiet des "Islamischen Staats" konnte auf seinem Smartphone sichergestellt werden.

Ein konkreter Terrorverdacht ergibt sich daraus aber nicht. Bei den Verdächtigen konnten keine Zutaten für Sprengsätze sichergestellt werden, sondern unter anderem nur Airsoftgewehre. Auch deshalb waren die drei Verdächtigen nach kurzer Zeit in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß.

"Die Ermittlungen haben bis dato keinen hinreichenden Tatverdacht zu einem möglichen Anschlagsplan auf die Pride geliefert", moniert Andreas Schweitzer, Verteidiger des jüngsten Verdächtigen. "Auch die Ergebnisse aus der Ukraine konnten keinen Beitrag hierzu liefern." (Jan Michael Marchart, 3.6.2024)