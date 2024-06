Der steirische Landeshauptmann (ÖVP) wird am Montag an einem vom Kanzler einberufenen runden Tisch zum Thema teilnehmen. Im Vorfeld bestätigt er die Position der ÖVP, das Verbrennerverbot aufheben zu wollen

Der Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler, ist für Technologieoffenheit. IMAGO/Rudi Gigler

Um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen, beruft Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Montag einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein. Schon länger sprechen sich Nehammer und die ÖVP gegen das Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 aus. Laut EU-Wahlprogramm will sich die Kanzlerpartei für eine Rücknahme der Maßnahme, die dem Klimawandel entgegenwirken soll, einsetzen. Stattdessen soll Technologieoffenheit herrschen.

Bei dem runden Tisch im Bundeskanzleramt am Montag ab 10.30 Uhr sollen unter anderem Wirtschaftsminister Martin Kocher, Industriellenvereinigungs-Präsident Georg Knill, Vertreter von Magna, BMW und Siemens sowie der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) dabei sein. Letzterer war am Montag auch im Ö1-Morgenjournal zu Gast.

Drexler pocht auf Technologieoffenheit

Im Morgenjournal ist die Technologieoffenheit gleich zu Beginn Thema. Drexler gehe es um Technologieoffenheit "und dazu gehört es auch, kein Verbrennerverbot zu haben". Seine Kritik an der Beschlussfassung der EU fasst er so zusammen: "Mein Vertrauen in Forschung und Entwicklung, in Ingenieurinnen und Ingenieure ist größer wenn es darum geht, technische Antworten auf den Klimaschutz zu finden, als mein Vertrauen in hunderte EU-Abgeordnete ist." Weiters bestätigt der Landeshauptmann im Morgenjournal, dass die ÖVP möchte, dass das Verbrennerverbot ab 2035 aufgehoben wird. "Ja, weil es einer Technologieoffenheit widerspricht", so Drexler dazu.

"Mir ist das Wichtige zu sagen, dass wir mit unterschiedlichen Technologien den Klimaschutz verwirklichen sollen. Und da ist es nicht Aufgabe der Politik, die Technologie vorzugeben", so Drexler. Viel mehr solle es einen Wettbewerb unter Unternehmen und Forschern geben, um entsprechende Technologien zu entwickeln. (APA, red, 3.6.2024)