Die Strafanzeige der Supernova, wonach die Immobilie in der Mariahilfer Straße einst zu billig verkauft worden sei, wurde im Grundbuch vermerkt

Im Grundbuch der Lamarr-Immobilie findet sich seit ein paar Tagen eine Streitanmerkung. Der Masseverwalter wird wohl Rechtsmittel dagegen einbringen. APA/Helmut Fohringer

Überraschung im Insolvenzverfahren rund um das – ebenso unfertige wie riesige und insolvente – Signa-Projekt Kaufhaus Lamarr in der unteren Wiener Mariahilfer Straße. Die Verwertung der Immobilie, die der Projektgesellschaft Mariahilfer Straße 10–18 Immobilien GmbH gehört (MH 10–18 GmbH), durch Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Clemens Richter könnte sich erschweren. Die Liegenschaft steht ja zum Verkauf, der Masseverwalter gab vorige Woche bekannt, dass etliche indikative Angebote eingelangt seien und nun die zweite Verwertungsphase mit den Bietern beginne.

Doch nun ist die Immobilie mit einem Schönheitsfehler behaftet: Denn im Grundbuch ist eine sogenannte Streitanmerkung zu finden, weil eine Tochtergesellschaft der Supernova-Gruppe behauptet, dass die MH 10–18 durch eine strafrechtlich relevante Tat ins Grundbuch gekommen sei. Kurz und unjuristisch gesagt wird damit auch bestritten, dass die MH 10–18 überhaupt rechtmäßige Eigentümerin geworden sei. Eine derartige Streitanmerkung ist im Grundbuchgesetz vorgesehen, wenn ein Kläger gegen die Einverleibung (also die Eintragung ins Grundbuch, durch die man Liegenschaftseigentümer wird) zivilrechtlich vorgeht. Die Anmerkung ist so etwas wie eine öffentliche Warnung: Denn sollte die Klage durchgehen, wirkt das Urteil dann zum Beispiel auch gegen jene, die die Liegenschaft in der Zwischenzeit erworben haben.

Strafanzeige bei der WKStA

Gemäß Grundbuchgesetz kann eine solche Streitanmerkung aber eben auch dann eingetragen werden, wenn behauptet wird, dass "die Einverleibung in Folge einer strafgesetzlich verbotenen Handlung erwirkt worden sei". Voraussetzung: eine schriftliche Bestätigung der Behörde, dass Strafanzeige erstattet wurde.

Und genau das ist im Fall des Kaufhaus- und Hotelprojekts Lamarr geschehen. Ein Unternehmen der Grazer Supernova-Gruppe, die auf Einkaufs- und Fachmarktzentren spezialisiert ist, hat bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Strafanzeige erstattet. Sie prüft einen Anfangsverdacht. Behauptet wird, dass die Lamarr-Immobilie 2017 zu billig verkauft und die Verkäuferin (eine Gesellschaft, die heute der Supernova gehört) dadurch geschädigt worden sei. Es geht, wie René Benkos Anwalt Norbert Wess vorige Woche bestätigt hatte, um den Vorwurf des Betrugs und der Untreue – und es gilt die Unschuldsvermutung.

Verkauf des Leiner-Flagship-Stores zu billig?

Um die Hintergründe zu erklären, ist ein kurzer Blick zurück zum Dezember 2017 vonnöten. Damals gehörte die Möbelhauskette Kika/Leiner noch der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe, und Kika/Leiner war in argen finanziellen Turbulenzen. Um Geld ins Haus zu bringen und "Jobs zu retten", wie die damalige türkis-blaue Regierung unter Sebastian Kurz es bewarb, wurde der Flagship-Store in der Mariahilfer Straße in einer Ho-ruck-Aktion verkauft. Eine Tochtergesellschaft der René Benko bzw. seiner Mutter zuzurechnenden Laura-Privatstiftung machte das Rennen – auch dank wort- und tatkräftiger Unterstützung der Türkisen, wie Chats später zeigten.

Diese Käuferin zahlte 60 Millionen Euro, die Supernova-Gruppe hatte 90 Millionen geboten. In einem hochkomplexen internen Deal wurde die Immobilie dann an eine Signa-Gesellschaft weiterverkauft – um 190 Millionen Euro. Ihr Wert habe binnen 15 Monaten um 130 Millionen Euro zugelegt, argumentieren die Anzeiger. Im Grundbuch haben sich die RLB OÖ auf der Liegenschaft mit einer Höchstbetragshypothek von 95 Millionen Euro und die Bank Austria mit einer solchen von 295 Millionen Euro abgesichert; im Insolvenzverfahren haben die Banken Forderungen von 265 Millionen Euro angemeldet.

Im Juni 2018 erwarb Signa dann die gesamte Kika/Leiner-Gruppe, im Juni 2023 verkaufte sie die Immobilien um rund 350 Millionen Euro an Supernova und den Möbelhandel (um drei Euro) an Robert Wieser, der die Gruppe in die Insolvenz schickte und nun weiterführt.

Grundbuchgericht trug Plombe ein

Und hier schließt sich der Kreis zur Lamarr-Immobilie und der Streitanmerkung im Grundbuch: Supernova erwarb im vorigen Sommer auch jene Gesellschaft, die die Lamarr-Liegenschaft intern weiterverkauft hatte – freilich zu billig und damit zum Schaden der jetzigen Eigentümer, wie eben der Vorwurf in der Strafanzeige lautet.

Der zuständige Staatsanwalt der WKStA hat diese Anzeige gegenüber dem Grundbuchsgericht vorige Woche jedenfalls schriftlich bestätigt, und der Grundbuchrichter hat die Streitanmerkung verfügt – diese "Plombe" ist nun also im Grundbuch vermerkt. Der Gerichtsbeschluss kann angefochten werden, ist also noch nicht rechtskräftig. Insolvenzverwalter Richter von der Kanzlei Engelhart Richter Partner kündigt auf Anfrage auch an, dass er gemeinsam mit den Hypothekargläubigern dabei sei, "sämtliche geeignete Maßnahmen in die Wege zu leiten". Und er betont, dass der Verkaufsprozess unverändert weiterlaufe. (Renate Graber, 3.6. 2024)