Mexikos neue Präsidentin ist selbst für ihre Landsleute ein Rätsel. Denn die 61-jährige Claudia Sheinbaum hat viele unterschiedliche Gesichter: akademische Umweltexpertin, die vor dem Klimawandel warnt, und dann wieder politische Verteidigerin des staatlichen Erdölkonzerns Pemex. Mal pragmatische Rathauschefin, die Stadtautobahnen und Seilbahnen baut, mal eitle Bürgermeisterin, die internationale Gutachter hinauswirft, weil sie Pfusch am Bau nachweisen. "Intelligent, fleißig und aufrichtig" sei sie, sagt ihr Mentor und Vorgänger, Andrés Manuel López Obrador (Amlo). "Eiskönigin" hat ihre Herausforderin Xochitl Gálvez sie wegen ihrer Unnahbarkeit getauft.

Unterstützerinnen und Unterstützer feiern die neue Präsidentin in Mexiko-Stadt. AFP/YURI CORTEZ

Eines ist aber sicher: Ihren Sieg verdankt Sheinbaum dem scheidenden Präsidenten López Obrador, an dessen Seite sie politisch groß wurde. Die beiden lernten einander in der Studentenbewegung von 1968 kennen, die im tragischen Massaker von Tlatelolco gipfelte. Die Politik sog sie mit der Muttermilch auf. Zu Hause stand Das Kapital von Karl Marx im Schrank, zum Abendessen wurde über Politik diskutiert. Die Revolutionen in Kuba und Nicaragua waren große Vorbilder in dem linken Bildungsbürgerhaushalt mit jüdischen Wurzeln. Die junge Claudia bekam Ballett- und Französischstunden. Ihr Vater war Chemiker, ihre Mutter Biologin. Beide unterrichteten an der staatlichen Universität Unam.

Holzherde für verarmte Landbevölkerung

Wie ihr Bruder studierte Sheinbaum Physik, spezialisierte sich dann auf Energie und Umwelt. In den USA recherchierte sie für ihre Doktorarbeit. Sie forschte über energieeffiziente Holzherde für die verarmte mexikanische Landbevölkerung und schloss sich einer marxistischen Studentengruppe an, aus der später die linke Partei der Demokratischen Revolution (PRD) hervorging. Sheinbaum und ihr damaliger Lebensgefährte und späterer Ehemann Carlos Imaz gehörten zu den Gründungsmitgliedern im Jahr 1989 – ebenso wie López Obrador.

Während Imaz sich politisch betätigte, bekam Sheinbaum zwei Kinder und verfolgte ihre wissenschaftliche Karriere. Sie schrieb zahlreiche Bücher, war Professorin und arbeitete für das UN-Klimapanel, das 2007 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Parallel engagierte sie sich politisch, denn "Wissenschaft steht im Dienste der Menschen", sagt sie. López Obrador betraute sie mit kleinen Planungsaufgaben in seinen zahlreichen politischen Kampagnen, die sie immer loyal und effizient erledigte.

Durchwachsene Bilanz als Umweltministerin

Als Amlo im Jahr 2000 zum Hauptstadtbürgermeister gewählt wurde, machte er sie zu seiner Umweltministerin. Sheinbaum organisierte ein Wiederaufforstungsprogramm und führte ein Schnellbussystem ein, das die Luftverschmutzung um 30 Prozent senken sollte. Gleichzeitig aber war sie verantwortlich für den umstrittenen "zweiten Stock" über der Hauptstadtautobahn, der vor allem den Individualverkehr förderte und ein Lieblingsprojekt Amlos, doch weder sozial- noch umweltverträglich war. Doch Sheinbaum gehorchte – und bestand den Loyalitätstest. Als López Obrador 2006 zurücktrat, um für die Präsidentschaft zu kandidieren, begleitete sie ihn als seine Sprecherin. Sie war auch im Team, als er 2012 einen neuen Anlauf unternahm und danach mit der PRD brach und eine eigene Bewegung, Morena, gründete.

Der scheidende Präsident Andrés Manuel López Obrador mit der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Bereits im Jahr 2019 waren die beiden eng. AFP/RONALDO SCHEMIDT

Von 2015 bis 2017 war sie für die Partei Stadtteilbürgermeisterin in Tlalpan, einem Mittelschichtsviertel im Süden von Mexiko-Stadt. Ihr Mann, der zuvor diesen Posten innegehabt hatte, musste wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zurücktreten und wurde verurteilt. Auch Sheinbaum geriet in Misskredit, als beim Beben 2017 eine Schule einstürzte, unter deren Trümmern 26 Menschen starben. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Bau zahlreiche Mängel hatte und sich Verwarnungen des Bauamts häuften, die Schule aber trotzdem nicht geschlossen worden war. Nie hat sie dafür die Verantwortung übernommen und den Bau einer Gedenkstätte verhindert. Die Angehörigen der toten Kinder beschreiben sie als abweisend, kaltherzig und überheblich.

Niedergeschlagene Proteste

Eigentlich wollte sie danach zurück in die Wissenschaft. Doch López Obrador drängte sie – gegen Widerstand und starke Konkurrenten in der eigenen Partei – zur Kandidatur für die Hauptstadt. 2018 fuhren die beiden einen Doppelsieg ein: Amlo als Präsident, Sheinbaum als Hauptstadtbürgermeisterin. Dort setzte sie diskret eigene Duftmarken: Während der Pandemie trug sie Maske, was Amlo für überflüssig hielt. Sie setzte auf die Polizei zur Verbrechensbekämpfung und nicht wie ihr Mentor aufs Militär. Ihr Polizeichef war der umstrittene Omar Harfouch – Enkel des Verteidigungsministers, der für das Massaker von Tlatelolco verantwortlich zeichnete. Doch dem gelang es, entgegen dem landesweiten Trend und dank moderner, aus den USA importierter Strategien, die Mordrate in Mexiko-Stadt zu senken.

Claudia Sheinbaum nach der Kollision von zwei U-Bahn-Zügen mit einem Todesopfer im Jahr 2020. Als Bürgermeisterin konnte sie die U-Bahnen nicht modernisieren. AFP/PEDRO PARDO

Sheinbaum ließ Seilbahnen für den öffentlichen Nahverkehr bauen und den Großmarkt mit Solarpaneelen bepflastern. Doch zivilgesellschaftliche Proteste – von Feministinnen oder Opfern von Menschenrechtsverletzungen – ließ sie niederschlagen, die Anführerinnen wurden kriminalisiert. Weder die Wasserkrise noch die Immobilienspekulation bekam sie in den Griff. In der U-Bahn kam es wegen mangelnder Wartung immer wieder zu Unfällen. Bei den Wahlen 2021 verlor Morena die Hälfte der Stadtteilrathäuser an die bürgerliche Opposition.

Pro Abtreibungen, pro Marihuana

Über ihr Privatleben ist wenig bekannt. Von Imaz hat sie sich 2016 getrennt, die beiden Kinder studieren Geschichte und Kunst. Ihre Tochter lebt in den USA. 2023 heiratete Sheinbaum den Finanzanalysten Jesus Tarriba, einen Ex-Freund aus Studienzeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnen sie als arrogant, kurz angebunden und kontrollsüchtig, schätzen aber ihren Fleiß und ihre Sachkenntnis. Sie bezeichnet sich als nicht religiös, befürwortet die Legalisierung von Abtreibung und Marihuana und gilt als offen für sexuelle Minderheiten. Über ihre Vermögensverhältnisse herrscht Unklarheit, einen Teil hat sie offenbar auf Angehörige überschrieben – deren Namen auch im Geldwäscheskandal der Panama Papers auftauchten.

Nun, als Präsidentin, hat sie die Chance, den Mexikanerinnen und Mexikanern ihr wahres Gesicht zu zeigen – aber nur, wenn sie es schafft, aus dem Schatten Amlos zu treten und eine eigene politische Basis aufzubauen. "Derzeit ist die ganze Macht auf eine einzige Person konzentriert: Amlo", warnt der Politikwissenschafter Carlos Heredia. (Sandra Weiss, 3.6.2024)