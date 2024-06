Christian Flake Lorenz von Rammstein ist der Grund, warum Musikerin und Autorin Christiane Rösinger liier nicht bei einem "Tatort" mitmacht imago images/Future Image

Die deutsche Musikerin Christiane Rösinger hat bekanntgegeben, dass sie nicht an einer Folge der Krimi-Reihe Tatort mitarbeiten werde, weil in der erst zu drehenden Folge ein Auftritt des deutschen Musikers Christian Lorenz vorgesehen ist, der unter dem Namen Flake Mitglied der deutschen Band Rammstein ist.

Im deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel sagte Rösinger: "Meine Ablehnung heißt nicht, dass ich den Musiker und Menschen Flake canceln will, sondern dass ich auf keine Weise mit dem System Rammstein in Verbindung gebracht werden will. Das würde allem widersprechen, was ich die vergangenen Jahrzehnte mit meiner Musik und meinen Texten vermitteln wollte."

Massive Kritik

Rösinger ist/war Sängerin bei den Bands Britta und Lassie Singers, aktuell ist sie mit der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel auf Lesereise. Rammstein-Sänger Till Lindemann stand letztes Jahr in massiver Kritik, weil bekannt wurde, dass ihm mittels eines Rekrutierungssystems junge weibliche Fans zugeführt wurden, um mit dem Sänger womöglich Sex zu haben. Der Verdacht, dabei könnten Hilfsmittel wie K.-o.-Tropfen im Spiel gewesen sein, stand im Raum, alle dahin gehenden Ermittlungen wurden jedoch ohne Ergebnis eingestellt. Rösinger hatte erst kurz vor Drehbeginn vom Mitwirken Lorenz' erfahren. (red, 3.6.2024)