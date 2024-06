In Großbritannien soll der MI6 aktiv chinesische Staatsbürger angeworben haben. AP/Kin Cheung

So wie es die chinesische Führung am Montag beschrieb, hatte der britische Geheimdienst MI6 leichtes Spiel bei dem Ehepaar aus China. Die beiden – die nur mit ihren Vornamen Wang und Zhou identifiziert wurden – sollen ein "starkes Verlangen nach Geld" gehabt haben. Das konnten die Briten schnell ausnutzen, um die beiden für die Regierung in London spionieren zu lassen.

Bis jetzt veröffentlichte nur das chinesische Ministerium für Staatssicherheit (MSS) auf seinem Kanal auf der chinesischen Social-Media-Plattform Wechat die Informationen über das Paar. Eine Reaktion der britischen Behörden steht aus. Laut Peking sollen sowohl Wang als auch Zhou für eine Abteilung gearbeitet haben, die "im Kern vertraulich" sei.

Bei Austausch angeworben

Die britischen Behörden haben nach chinesischen Angaben einen Studienaustausch Wangs im Jahr 2015 ausgenutzt, um ihn an einer Universität in Großbritannien anzusprechen. Offenbar als Absolventen der Uni getarnt, hätten ihm Agenten eine "bezahlte Beratertätigkeit" angeboten. Nach einiger Zeit sei man schließlich offiziell an Wang herangetreten, um ihm mehr Geld und Sicherheiten im Austausch für Informationen an die britische Regierung zu bieten, heißt es beim MSS.

Der Fall des chinesischen Ehepaars kommt knapp nachdem die britische Regierung im April zwei Männer wegen der mutmaßlichen Spionage für Peking angeklagt hat. Die Briten sollen "Artikel, Notizen, Dokumente oder Informationen" an einen ausländischen Staat weitergegeben haben, zitiert die BBC die Polizei. Einer der beiden Beschuldigten sei als parlamentarischer Rechercheur tätig gewesen und habe in dieser Tätigkeit unter anderem Zugang zu Sicherheitsminister Tom Tugendhat und der Vorsitzenden des Außenpolitikausschusses Alicia Kearns gehabt, wie die Sunday Times berichtet. Der Fall war bereits im Vorjahr bekannt geworden.

Pekings Unsicherheit

Dass der chinesische Sicherheitsapparat so offensiv mit Informationen zu ausländischen Spionen und den mutmaßlichen Anwerbeversuchen durch Geheimdienste umgehe, sehen Fachleute als Zeichen für Unsicherheit in der chinesischen Führung. Es herrsche offenbar Angst vor ausländischer Einflussnahme und gleichzeitig soll von innenpolitischen Themen abgelenkt werden.

Erst im Jänner hatte das MSS vor ausländischen Geheimdiensten gewarnt, die chinesische Staatsbürger mit "exotischen Schönheiten" für ihre Sache gewinnen wollen – etwa durch Erpressung. Die Warnungen wurden mit dem Fall eines Herrn Li illustriert, der während einer Auslandsreise mit mehreren Frauen aufs Zimmer gegangen war. Er wurde von uniformierten Mitgliedern der nicht näher genannten ausländischen Behörden fotografiert. Aus Angst, dass die Fotos öffentlich werden könnten, soll er seinen Dienstlaptop mit zahlreichen geheimen Dokumenten übergeben haben.

Die Strategie, wonach die Gefahr für den chinesischen Staat und seine Bevölkerung von außen kommt und diese von allen verteidigt werden müssen, ist nicht neu. Doch unter dem autoritären Staatschef Xi Jinping wurde die Rolle des Sicherheitsapparats immer sichtbarer. Operierte das MSS ab seiner Gründung in den 1980er-Jahren im Schatten der Öffentlichkeit, trat das Ministerium für Staatssicherheit ab 2015 sukzessive ans Licht. Zuerst mit einer Hotline und Website für Hinweise aus der Bevölkerung, dann mit eigenen Werbespots und -materialien und seit August mit einem Social-Media-Auftritt auf Wechat und einem eigenen Comic. Im Netz etablierte sich in China eine regelrechte Jagd auf Spione – immerhin hat Peking finanzielle Belohnungen für jeden enttarnten Agenten versprochen und hofft dabei selbst auf das starke Verlangen der Bevölkerung nach Geld. (Bianca Blei, 3.6.2024)