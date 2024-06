Armin Assinger wünscht uns um neun Uhr früh einen "wunderschönen guten Abend". Ein kleines Scherzerl gleich zu Beginn von Fit mit den Stars in ORF 2, diese Woche turnt uns der Millionenshow-Moderator was vor. Er mag gar nicht lange "umanander reden", steigt gleich ein mit Einschwingübungen ("Hab ich bei einem Shaolin-Mönch gesehen"), schließlich steht die Sommersaison vor der Tür, "da will man natürlich etwas gleichschauen, eh kloa".

Armin Assinger bei der "Dick und Doof"-Koordinationsübung am Ende seiner ersten "Fit mit den Stars"-Sendung. Screenshot: ORF On

Atmen ist freilich wichtig, weil "ohne Atmen kein Leben". Okay? Nach dem Eingehen kommt ein Möbelstück zum Einsatz. Assinger schnappt sich einen Sessel zum Anhalten und dreht uns bei den Beinschwüngen auch mal den Rücken zu. Den Kalauer "Ein schöner Rücken kann auch entzücken" lässt er freilich nicht aus. Jawohl! Aber bitte nicht "bucklig dastehen". Schon jetzt kommt Assinger ein bisserl außer Atem. Und wohl nicht nur er. Also: dehnen, lösen, ausschütteln. Wir lernen, die Lendenmuskulatur ist "manchmal ein lästiges Luder". Wenn sich die verspannt, gibt's Kreuzweh, weiß Assinger. Viele Lendenwirbelprobleme hätten ihren Ursprung in der Brustwirbelsäule, klärt er später auf.

Dann setzt er sich hin. Aber nicht zur Entspannung. Nein, jetzt werden die Füße abwechselnd gehoben, im Sitzen soll der Fuß zum jeweils anderen Knie. Danach geht's mit den Händen zum Knie. Es folgen weitere Übungen im Sitzen, da kommt auch Assinger ins Schwitzen, "nicht nur wegen den Scheinwerfern". Aber: "Wir sind noch nicht fertig", mahnt er sich und sein Publikum. Und hört sich auch selber ein bisserl zu, "jetzt hab ich zum 47-mal 'ein bisserl' gesagt". Macht gar nichts, Assinger redet, wie Assinger eben redet. "Wir sind guat drauf", motiviert der Moderationsprofi. Gelungener Einstand. (Astrid Ebenführer, 3.6.2024)