Die US-Band Calexico tritt heuer am Kärntner Lakeside-Festival auf, dieses hat gerade Probleme mit der Finanzpolizei.

Das Kärntner Festival Lakeside wurde 2006 gegründet, hat sich dem gemütlichen Genuss von oft akustischer Musik verschrieben und kann in den Jahren seither einigen Erfolg vorweisen. Doch damit könnte nun Schluss sein. Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat der veranstaltende Verein schon vor Weihnachten Post von der Finanzpolizei erhalten.

Es handelte sich um einen Strafantrag, in dem Vereinsmitglieder angeführt sind, die beim "zuständigen Krankenversicherungsträger" hätten angemeldet werden müssen, also bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Der Verein wurde am 15. Juli 2023 vom Amt für Betrugsbekämpfung überprüft, dabei wurden 192 Verfehlungen festgehalten, das heißt, 192 Personen hätten angemeldet gehört. Gefordert werden laut dem Anwalt des Vereins 730 Euro – pro Person. Das ergibt in Summe eine Strafe von über 140.000 Euro – hinzu würden noch die Kosten des Verfahrens in der Höhe von zehn Prozent kommen.

"Es wäre das Ende"

Die Kleine Zeitung zitiert die Obfrau des Vereins, Sara Pleschounig: "Wenn wir die volle Summe zahlen müssen, würde mich das nicht nur persönlich treffen, es wäre definitiv das Ende des Vereins."

Das Lakeside findet am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf statt und wuchs rasch auf eine Kapazität von 4000 Besucherinnen und Besuchern, dann schraubten die Veranstalter von sich aus zurück, um die Gemütlichkeit weiterhin gewährleisten zu können. Aufgetreten sind in der Vergangenheit etwa Bonnie "Prince" Billie, Calexico sowie viele heimische Acts.

Trotzdem ist das Acoustic-Lakeside-Festival nach Ansicht der Behörden, die im Strafantrag festgehalten wird, aber immer noch zu groß und zu professionell für einen Verein, selbst wenn dieser über 350 Mitglieder hat, die unentgeltlich im Dienste des Festivals arbeiten. Der das Festival vertretende Anwalt Rudolf Vouk sagt in der Kleinen Zeitung: "Wenn man sich die Strafanzeige durchliest, ist von Objektivität nichts zu spüren. Es herrscht Voreingenommenheit. Alle betonen, dass sie freiwillig und unentgeltlich mithelfen, weil ihnen die Musik und das Projekt gefällt. Die Finanzpolizei misst diesen Aussagen überhaupt kein Gewicht bei. Sie fordert sogar, dass die Eltern, Geschwister oder Partner der Vereinsfunktionäre als Dienstnehmer angemeldet sein müssten."

Schriftlich bestätigt

Dabei hätten sich die "Vereinsmitglieder jeweils vorher bei der Österreichischen Gesundheitskasse und bei einer Steuerberatungsfirma informiert, ob wohl alles in Ordnung ist" – und wurden bestätigt. In einer Korrespondenz mit der ÖGK heißt es: "Wie vorhin telefonisch besprochen, bestätige ich hiermit, dass mithelfende Vereinsmitglieder von Acoustic Lakeside nicht in der Sozialversicherung anzumelden sind, sofern die Tätigkeit freiwillig und unentgeltlich durchgeführt wird."

Ungeachtet des Streitfalls wird das Lakeside heuer vom 18. bis 20. Juli stattfinden, zu den auftretend Acts zählen Calexico, Oska und Villagers. (red, 3.6.2024)