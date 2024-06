In den Neunzigerjahren ging es um den Waschbrettbauch, heute um den Po. Getty Images/iStockphoto

In dieser Woche soll es um einen Körperteil gehen, der von Männern lange vernachlässigt wurde. Die Rede ist vom Hinterteil. Während in den Fitnessstudios Brust, Bizeps und Bauchmuskeln modelliert wurden, geriet der Po nämlich ein wenig in Vergessenheit.

Doch nun zeichnet sich zwischen Hantelbank und Rudergerät eine Zeitenwende ab. Die Sixpacks der Neunzigerjahre, die Bauchmuskeln der Brad Pitts und Til Schweigers haben ausgedient. Die jüngere Generation, sie trainiert nun ihren Po. Die Stärkung des Hinterteils sei unter Männern der "hotteste Fitnesstrend" des Jahres, werden Experten aus den USA jedenfalls nicht müde zu behaupten. Männer gingen nun mithilfe von Kniebeugenständern und anderen Gerätschaften die Gesäßmuskeln an, lautet der Tenor der Fitnessexperten.

In den Fitnessstudios hat sich unter den Männern der Fokus verlagert, das beobachten US-amerikanische Fitnessexperten. Getty Images

Wir fragen uns: War diese Entwicklung nicht längst überfällig? Der pralle Po gilt unter Frauen bereits seit einem Jahrzehnt als Schönheitsideal. So zählt das #Belfie, das "Butt-Selfie", zu den präsentesten Posen in den Social-Media-Kanälen. Vorreiterinnen dieser Inszenierung: Kim Kardashian, Nicki Minaj oder J.Lo. Wer den Po nicht mithilfe eines Trainings fit und rund bekam, gönnte sich einen "Brazilian Butt-Lift", so heißt die Po-Vergrößerung mit Eigenfett oder Implantaten.

Nun sind mit einiger Verspätung also auch die Männer auf den Geschmack gekommen. "Männer wollen jetzt, dass ihr Hintern in Jeans gut aussieht", schrieb vor einigen Wochen der Guardian. Denn ja, klar, das männliche Gesäß soll auch außerhalb des Fitnessstudios zur Geltung kommen.

Viele Frauen ließen sich im vergangenen Jahrzehnt von Kim Kardashians Figur inspirieren. AFP/JULIEN DE ROSA

Deshalb wird nun auch zu Po-freundlichen Hosen gegriffen. Das wollen zumindest einzelne Bekleidungsmarken beobachtet haben. Das US-Label Rhone beispielsweise verzeichnet ausgerechnet bei einem schmal geschnittenen Modell Umsatzanstiege von 55 Prozent. Der Grund dafür liege auf der Hand, deren Schnitt schmeichele den Gesäßmuskeln, gab der Mitbegründer und Kreativchef des Unternehmens zuletzt gegenüber dem Magazin Mental Health zu Protokoll.

Wetten, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Scrunch-Leggings, bislang ein Verkaufsschlager bei der weiblichen Zielgruppe, von den Männern entdeckt wird? Zur Erinnerung: Sie verwandelt das Hinterteil in eine bewegliche Skulptur, wäre also genau das Richtige für die neuen Muskelmänner in den Fitnessstudios. Oder? (Anne Feldkamp, 3.6.2024)