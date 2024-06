Aufforstung und Wiederaufforstung leisten den größten Beitrag zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Getty Images/iStockphoto

Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre wieder einzufangen und in Gestein gepresst unter die Erde zu verlagern klingt nach dem Easy Fix des größten Problems, vor dem die Menschheit aktuell steht. Eine technische Lösung, die imstande ist, all unsere Klimasünden zu tilgen – das erscheint in der Theorie verlockend, doch in der Praxis ist die Kohlenstoffstoffentnahme bei weitem nicht so hochskalierbar, dass Klimaschutzmaßnahmen dadurch obsolet würden. Wie es aktuell um die CO 2 -Entnahme steht und welche Maßnahmen künftig notwendig sind, darüber gibt der soeben veröffentlichte "Carbon Dixoide Removal Report" Aufschluss.

Wie der Bericht zeigt, werden aktuell jährlich 2,2 Gigatonnen CO 2 durch konventionelle Kohlenstoffabscheidung entfernt – dazu zählt insbesondere die Aufforstung und Wiederaufforstung. Die Wälder spielen also unangefochten die allerwichtigste Rolle dabei, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Zum Vergleich: Nur 0,0013 Gigatonnen CO 2 pro Jahr, also 0,1 Prozent der gesamten CO 2 -Entnahme, gehen auf neuartige technische Methoden der Kohlenstoffabscheidung zurück, worunter Bioenergie und Biokohle fallen.

Wie einer der Leitautoren des Berichts, Oliver Geden, Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, betont, wird es "in einem sich erwärmenden Klima immer schwieriger, CO 2 -Entnahme durch Aufforstung aufrechtzuerhalten". Denn durch Extremwetterereignisse, Waldbrände, Borkenkäfer und Biodiversitätsverlust geraten die Wälder zunehmend unter Druck. Für Geden steht bis zum Jahr 2050 eindeutig die Emissionsminderung im Vordergrund. Erst nach 2050 gewinnt die CO 2 -Entnahme an Bedeutung, wenn es darum geht, die Temperatur langfristig zu senken. Geden rechnet damit, dass die CO 2 -Entnahme bis 2050 deutlich hochskaliert werden müsste, um das Zwei-Grad-Klimaziel noch zu erreichen. "Dafür bräuchten wir eine Innovationsdynamik und ein breites Portfolio an Methoden."

Durch die globale Erwärmung geraten die Wälder weltweit stärker unter Druck, etwa durch Waldbrände, Schädlingsbefall oder Biodiversitätsverlust. IMAGO/Ilya Naymushin

Was lässt sich abscheiden? Was ist unvermeidbar?

Der aktuelle Bericht stellt eine Aktualisierung des vor eineinhalb Jahren veröffentlichten Berichts "The State of Carbon Dioxide Removal" (CDR) dar. Die Diskussion über Kohlstoffabscheidung spitzt sich angesichts der Treibhausgasbilanz immer weiter zu: Die globalen Treibhausgasemissionen befinden sich auf einem Rekordniveau. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht zu verfehlen, ist eine rasche drastische Reduktion der Treibhausgase notwendig.

Gleichzeitig sehen alle Szenarien des Sechsten Sachstandberichts des Weltklimarats (IPCC), um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, die Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre vor. Wie das genau geschehen soll, darüber besteht aber noch große Uneinigkeit. Die Entnahmetechniken sind aber auch essenziell, um das Nettonull-Emissionsziel im Jahr 2045 zu erreichen, um die sogenannten unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Was genau aber diese unvermeidbaren Emissionen sind, ist ein weiterer Streitpunkt: Vertreter der unterschiedlichen Industriezweige tendieren wenig überraschend dazu, jeweils die Emissionen des eigenen Sektors als "unvermeidbar" anzusehen.

Pläne der Länder wenig ambitioniert

"Wir kommen zu dem Ergebnis, dass bis 2050 zwischen sieben und neun Gigatonnen Kohlenstoffabbau erforderlich sind, um sowohl die Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen als auch mehrere andere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", sagt Matthew Gidden, Senior Scientist am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg und einer der Leitautoren des aktuellen Berichts. Jedoch weist er darauf hin, dass "die Pläne der Länder für den Einsatz von Carbon Dioxide Removal weit hinter diesem Wert zurückbleiben".

Zu den aussichtsreichsten Möglichkeiten, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, zählen für Gidden die nachhaltige Landnutzung wie Aufforstung und Waldbewirtschaftung sowie der Ausbau von neuartigen Formen von CO 2 -Entnahme, die sich aktuell, wie die Zahlen zeigen, noch auf sehr niedrigem Niveau befinden. "Das Hauptproblem ist, dass für diese Aktivitäten angemessene Anreize geschaffen werden müssen, während gleichzeitig strenge Anstrengungen zur Reduzierung der derzeitigen Emissionsquellen unternommen werden müssen", sagt Gidden.

Kein Freibrief für Emissionen

Kritiker und Kritikerinnen von CO 2 -Entnahme wenden gerne ein, dass diese als Freibrief verstanden werden könnte, weiterhin ungebremst Treibhausgase zu emittieren. Gidden betont jedenfalls: "In unserem Bericht kommt klar zum Ausdruck, dass die wichtigste Minderungsmaßnahme, die verfolgt werden muss, die Reduzierung der derzeitigen Emissionsquellen ist." Doch neben der Verringerung der Emissionen bräuchte es auch nachhaltige Ansätze für den Kohlenstoffabbau.

Die fortgesetzte und verstärkte Unterstützung von konventioneller CO 2 -Entnahme, etwa durch Aufforstung, sei "von entscheidender Bedeutung und kann auch andere Ziele der nachhaltigen Entwicklung unterstützen", sagt Gidden. Gleichzeitig sei die Entwicklung und Unterstützung von neuartigen Methoden zur CO 2 -Entnahme erforderlich. Als wichtigste Aufgabe für politische Entscheidungsträger sieht er, "dass sie ihre Zielsetzungen und vorgeschlagenen Maßnahmen für CO 2 -Entnahme kommunizieren, um Nettonull-CO 2 -Emissionen und schließlich Nettonull-Treibhausgasemissionen zu erreichen". (Tanja Traxler, 4.6.2024)