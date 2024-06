Mindestens 12,3 Millionen Dollar soll Apple laut Berechnungen der Anklage eine Rückgabebetrugsmasche mit verschiedenen Geräten gekostet haben. Eine Bande hat laut Aussendung des US-Justizministeriums über rund neun Jahre tausende Male die einfache Rückgabemöglichkeit in den Stores des Herstellers in Anspruch genommen, um sich zu bereichern.

Fünf Personen wurden festgenommen und angeklagt. Ihnen werden 22 verschiedene Vergehen zur Last gelegt. Ihnen drohen langjährige Hafstrafen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bis zu zehn Stores pro Tag

Insgesamt über 16.000 Fälschungen wollten die in Kalifornien lebenden mutmaßlichen Betrüger bei Apple deponieren. Sie suchten die vom Hersteller betriebenen Stores auf, um Smartphones, Tablets und andere Devices als defekt zu reklamieren und kostenlos austauschen zu lassen. Anstelle der originalen Smartphones und Tablets jubelten sie den Angestellten allerdings gut gemachte Fälschungen unter, an denen auch gültige Seriennummern von in Nordamerika verkauften und vom Serviceprogramm "Apple Care+" abgedeckten Geräten angebracht waren.

Die mutmaßlichen Betrüger sollen in südkalifornischen Apple-Stores – wie hier in Corte Madera – ihr Unwesen getrieben haben. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTI

Im Austausch erhielten die Beschuldigten vor Ort oder per Versand an Postfachadressen originale Geräte, die sie schließlich über Mittelsmänner – vor allem in den USA und in China – profitabel weiterverkauften. Teilweise sollen sie für den Umtauschbetrug an einem Tag bis zu zehn Stores in Südkalifornien aufgesucht haben. Der Betrug lief gemäß aktuellem Ermittlungsstand zumindest von Dezember 2015 bis März 2024.

Zur Verschleierung nutzten sie Postfächer, an die nicht nur Ersatzgeräte, sondern auch die in China hergestellten Fälschungen geschickt wurden. Bei der Adressangabe sollen sie zudem absichtlich Rechtschreibfehler eingebaut oder Zeichen entfernt haben, um einer automatischen Erkennung zahlreicher Rückgaben vorzubeugen. Für Terminvereinbarungen in Apple-Stores wurden laut Anklage falsche Namen genutzt. Durch die Verwendung realer Seriennummern wurden zudem andere Personen um ihre Garantie- und Serviceansprüche gebracht.

Jahrzehntelange Haft droht

Unternehmen sollten nicht dafür bestraft werden, auf Kundenbedürfnisse einzugehen, erklärte der Staatsanwalt Martin Estrada. Mit diesem Verfahren wolle man demonstrativ zeigen, dass man gewillt sei, derlei Machenschaften konsequent zu bekämpfen und die Verantwortlichen auszuforschen. Aufgedeckt worden war der großangelegte Rückgabe-Scam von der Untersuchungseinheit des Innenministeriums. Der zuständige Ermittler, Eddy Wang, spricht davon, dass man durch die Enttarnung wohl weiterem Betrug in Millionenhöhe vorbeugen konnte. An den Untersuchungen beteiligt waren außerdem Spezialisten der Steuerbehörden (IRS) sowie des US Postal Service.

Das Verfahren gegen die fünf in Haft sitzenden Verdächtigen wurde bereits eingeleitet, ein Termin für den Prozessauftakt wurde aber noch nicht bekanntgegeben. Bei einem Schuldspruch ergeben sich im günstigsten Falle hohe Geldstrafen oder eine mindestens zweijährige Haftstrafe. Gemessen an den möglichen Höchststrafen könnten die Beschuldigten aber auch für mehrere Jahrzehnte hinter Gittern landen. (gpi, 3.6.2024)