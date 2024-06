Zwei Pflegerinnen (Ileana Indru, Ana-Lucia Bozovan, v. li.) mit der von ihnen betreuten Dame (Helma Steinböck) in "Für:Sorge" im Kosmos-Theater Wien. Bettina Frenzel

Wer ist für die Alten da, wenn die Kinder in fernen Städten wohnen oder aus anderen Gründen für die häusliche Pflege nicht aufkommen können? Die Rumäninnen! Ohne die über Agenturen vermittelten Pflegerinnen wäre der Bedarf nicht zu decken. Thomas Perle, amtierender Nestroy-Preisträger, hat dazu ein Stück geschrieben. Als Koproduktion zwischen baldanders theaterkollektiv und Kosmos-Theater ist Für:Sorge bis Donnerstag zu sehen.

Das System ist bekannt: Die Frauen treten nach 14-stündiger Busfahrt einen zweiwöchigen Dienst an, der je nach Auftraggeber ganz unterschiedlich abläuft. In der Inszenierung von Constance Cauers und Alexandru Weinberger-Bara ist es eine ältere Dame (Helma Steinböck), die allein in ihrem von Fernsehlicht erhellten Fauteuil sitzt. Ana-Lucia Bozovan cremt ihr die Arme ein. "Tschau / schön war's / könnts mich am Zentralfriedhof besuchen" – so hat sich die Lady als junge Frau ihren Abgang einmal vorgestellt, aber so einfach ist das im Alter nicht.

68 Prozent von Frauen

Für:Sorge erzählt über Einsamkeit der Betroffenen, über divergierende Erwartungen, das Heimweh der Gastarbeiterinnen oder über die Perspektiven der Verwandten, die die Pflege nicht persönlich erbringen können oder wollen. Zwei Töchter (Suse Lichtenberger und Julia Schranz) schildern auf der wegen hoher, einige Requisiten bedeckender Vorhänge etwas unheimlichen Bühne (Ausstattung: Lisa Horvath) exemplarisch von ihren jeweiligen Bedenken.

Unter den Stoffbahnen holen sie die auf Gegenstände geschriebenen Zahlen hervor, die einen Begriff von der Pflegesituation in Österreich geben. So beziehen beispielsweise 478.000 Menschen hierzulande Pflegegeld. 947.000 Personen sind in häusliche Pflege einer oder eines Angehörigen involviert, 68 Prozent davon Frauen.

Nach knapp einer Stunde ist der Abend schon wieder vorbei. Er blieb in seiner defensiven, statuarischen Regie und der Kompaktheit wegen zwangsläufig dünn und an der Oberfläche. (Margarete Affenzeller, 5.6.2024)