Eine Unbescholtene, die nach mehr als 20 Jahren in ihrer Heimat nach Österreich zurückkehrte, wurde von ihrer kriminellen Vergangenheit eingeholt

Wien – Den Satz "Ich habe Fehler gemacht" bekommen Richterinnen und Richter in Strafverfahren recht oft zu hören. So auch Daniela Zwangsleitner, eine erfahrene Jugendrichterin und damit zuständig für 14- bis 21-Jährige. Sie hört ihn von Frau S., der Angeklagten, und quittiert ihn mit: "Ziemlich viele!" Das Ungewöhnliche an diesem Fall ist aber nicht die Verteidigungslinie, sondern das Alter der Angeklagten: Die geschiedene Bosnierin ist 37 Jahre alt, und die zahlreichen inkriminierten Delikte liegen 22 Jahre zurück.

Anfang dieses Jahrtausends lebte die damals 15-Jährige noch mit ihrer strengen Mutter und dem Stiefvater in einem anderen Bundesland. Das innerfamiliäre Verhältnis war gelinde gesagt nicht gut, immer wieder war S., die sich auch den Aliasnamen "Jaqueline" gab, abgängig. Ihrer Darstellung nach auch, da sie in der Schule gemobbt wurde. "Sie haben mich 'Scheiß-Jugo' genannt und mit Wasser überschüttet", erinnert die Angeklagte sich.

Der erste angeklagte Komplex dreht sich um den Einbruch in eine Wohngemeinschaft, die urlaubsbedingt gesperrt war. S. gibt zu, mit einer Kollegin auf den Balkon geklettert und über dessen ausgehebelte Tür dann in die Schlafräume gekommen zu sein, wo man nächtigte. Sie gesteht auch, anschließend der Mittäterin Kosmetikartikel, ein Mobiltelefon und einen Discman (für jüngere Leserinnen und Leser: ein tragbares Gerät für das Abspielen sogenannter Compact Discs, Anm.) gestohlen zu haben. "Was haben Sie damit gemacht? Verkauft?", will Richterin Zwangsleitner wissen. "Nein, eine Betreuerin hat die Sachen dann bei mir gefunden", antwortet die Angeklagte.

Keine Erinnerung an Ring-Diebstahl

Die beispielsweise auch eingesteht, ein weiteres Handy und mehrmals Kleidungsstücke von Wäscheleinen gestohlen zu haben. Einzig an den Diebstahl von vier Goldringen im Jänner 2003 will sie sich partout nicht mehr erinnern können. "Damals waren Sie auch abgängig und sollen bei einer Aral-Tankstelle eine Frau kennengelernt haben, die Sie freundlicherweise bei sich wohnen ließ", versucht Zwangsleitner, die Synapsenverbindungen wieder zu aktivieren.

Erfolglos. "Die Schmuckstücke hatten nicht nur einen materiellen Wert, sie waren auch Erbstücke der Mutter", betont die Privatbeteiligtenvertreterin. "Wenn Sie damals nicht bei meiner Mandantin waren: Können Sie sich erinnern, wo sonst?", interessiert sie. "Ich war überall. Ich hatte Stress und war weg von der WG", antwortet die Angeklagte unbestimmt.

Als S. im Jahr 2003 dann von der Polizei erwischt wurde, kam der zweite große Verfahrenskomplex dazu: Sie verleumdete nämlich Göttin und die Welt. Über eine Mitschülerin behauptete sie bei der Einvernahme, diese habe sie mit einem Baseballschläger verprügelt und mehrmals mit vorgehaltenem Messer zu Diebstählen gezwungen. Bezüglich des Suizids einer Freundin sagte sie bei der Polizei aus, das Mädchen sei in Wahrheit von einem "Ali" ermordet worden, nachdem dieser schon in der Vergangenheit einmal versucht habe, sie zu töten. Einen anderen Mann beschuldigte sie der Vergewaltigung, zu einem dritten Mann gab sie an, dieser habe sie unter Androhung von Gewalt dazu erpresst, 1800 Euro aufzutreiben.

Mordvorwurf vom Hörensagen

Nichts davon stimmte, wie S. nun vor Gericht zugibt, lediglich zur Mord- beziehungsweise Mordversuchsanschuldigung bekennt sie sich nicht schuldig. "Ich habe es damals geglaubt, dass es so ist", sagt sie. "Warum?", will Zwangsleitner wissen. "Ich habe es gehört. Und meine Freundin hat mir vorher erzählt, dass Ali sie nicht gut behandelt." Die Angelegenheit mit dem Baseballschläger sei dagegen eine Racheaktion gewesen, da die Verleumdete sie auch gemobbt habe. Auch der Vergewaltigungsvorwurf sei erfunden, gibt die Angeklagte zu. "Das ist aber auch nicht schön, zu sagen: 'Jemand hat mich vergewaltigt!' Normalerweise kommt der Beschuldigte dann in Untersuchungshaft, das scheint nur nicht passiert zu sein, da ihre Aussage damals schon unglaubwürdig gewesen ist", mahnt die Richterin. "Ja, ich weiß", sagt S. leise.

"Tut Ihnen das leid?", will der Verteidiger von seiner Mandantin wissen. "Ja", antwortet sie mit gesenktem Kopf. Bei der Verlesung der Akten wird auch klar, warum die unbescholtene S. erst jetzt vor Gericht sitzt: Sie kehrte 2003 nach Bosnien-Herzegowina zurück und kam erst im Vorjahr mit ihrem neuen Lebensgefährten, einem Unternehmer, der sie finanziell unterstützt, zurück nach Wien.

Gehemmte Verjährung

Da es bereits seit 2003 ein Verfahren gab, fällt die Verjährungsfrist weg. An sich wäre die Justiz des Bundeslandes, in dem S. damals gelebt hat, für den Fall zuständig gewesen. Die Angeklagte beteuerte aber, kein Geld für die Reise dorthin zu haben, weshalb der Akt nach Wien abgetreten wurde und zur äußerst überschaubaren Freude der Richterin auf Zwangsleitners Schreibtisch landete.

Um das Verfahren nicht unnötig zu verzögern, scheidet die Richterin schließlich die Fakten um die Goldringe und die Mord-Verleumdung, bei denen die Angeklagte nicht geständig ist, aus. Als der Verteidiger danach für den Rest eine Diversion anregt, da die Vorfälle lange zurückliegen, stößt er bei Zwangsleitner auf Widerspruch. "Wie soll das gehen? Geld hat sie keines, ein außergerichtlicher Tatausgleich ist nicht mehr möglich, gemeinnützige Leistungen verhindern vielleicht, dass sie einen Job findet. Und eine Diversion mit diesen Vorwürfen ...", lehnt die Richterin den Vorschlag ab.

Da gegen die 37-Jährige aber nach den Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes verhandelt wird, hat Zwangsleitner ohnehin eine andere Lösung parat: Sie spricht einen Schuldspruch ohne Strafe aus. "Sie haben zwar jetzt eine Vorstrafe, aber die scheint nicht in der Strafregisterbescheinigung auf", erklärt sie der Angeklagten. "Eine Diversion, wenn man alles quer durch den Gemüsegarten macht, seh ich eigentlich nicht", begründet sie ihre Entscheidung. Während S. das akzeptiert, gibt die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft keine Erklärung ab, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 4.6.2024)