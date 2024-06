Simon Schwarz und Manuel Rubey sind dabei – eine Kabarettistin konnte nicht gefunden werden. Heribert Corn

Im Sommer soll es in der Staatsoper lustig werden. Das neue Festival Intermezzo findet dort von 20. bis 22. August statt. Das Line-up finden allerdings nicht alle lustig, besteht es doch nur aus Männern. Mit dabei sind etwa Manuel Rubey, Simon Schwarz, Alex Kristan oder auch Paul Pizzera und Otto Jaus – und keine einzige Kabarettistin.

Es seien die "Besten der Besten", wird in der Bewerbung des Festivals die Auswahl konkretisiert. Mit der fehlenden Präsenz von Frauen sei aber Veranstalter Andreas Fuderer dennoch "nicht glücklich", versicherte er dem ORF. Denn versucht hätte er es, sagt er auf Nachfrage. Doch vier Künstlerinnen hätten ihm abgesagt. Aus Österreich wäre aber keine dabei gewesen, somit gingen alle Anfragen an nichtösterreichische Kabarettistinnen. Fuderer äußerte auch Bedenken hinsichtlich der Auslastung. Denn in Österreich gebe es keine Kabarettistin, die in der Oper eine volle Auslastung bringen könnte, man trage das "volle Risiko" und müsse somit auf die Einnahmen schauen.

Der Betreiber des Wiener Stadtsaals und des Kabaretts Niedermaier nennt die Einnahmen aus dem Intermezzo aber eine "Umwegrentabilität für die Frauen", denn die womöglich erwirtschafteten Gelder aus dem Intermezzo-Festival würden ins Kabarett Niedermaier fließen – und dort könne man Nachwuchskünstlerinnen unterstützen.

Für Kabarettistinnen und andere ist das kein Argument, keine einzige Künstlerin ins Programm zu holen. So wird etwa auf Instagram der "reine Männerabend" und die Begründung, "man muss ja wirtschaftlich denken …" kritisiert. Außerdem gebe es sehr wohl ausreichend Kabarettistinnen, etwa Aida Loos, Eva Maria Marold, Lydia Prenner, Lisa Eckert, Sonja Pikart oder Toxische Pommes, deren Bühne allerdings vor allem Tiktok ist.

Auch auf X gibt es Kritik.

(red, 3.6.2024)