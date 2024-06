DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist ob der Umfrage des Fernsehsenders WDR erzürnt. Foto: EPA/ROonald Wittek

Jetzt ist schon wieder etwas passiert. "Von so einer Scheißumfrage", hat der deutsche Fußball-Teamchef Julian Nagelsmann gesagt, wolle er "nie wieder so was lesen müssen". Und auch viele andere mokierten sich über den Fernsehsender WDR, der für eine Dokumentation unter dem Titel Einigkeit und Recht und Vielfalt die Entwicklung des Migrationsanteils im DFB-Nationalteam beleuchtete und zur Abrundung des Bildes bei 1304 Wahlberechtigten mit diversen Aussagen vorstellig wurde.

Etwa mit folgender Aussage: "Ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen." 65 Prozent der Befragten stimmten der Aussage "eher nicht" oder "überhaupt nicht" zu. Auf der anderen Seite stehen 21 Prozent, die der Aussage "voll und ganz" oder zumindest "eher" zustimmen. Wenig überraschend sind unter AfD-Wählern besonders viele, die Diversität ablehnen (47 Prozent), und besonders wenige unter SPD- und Grünen-Wählerinnen (14 bzw. fünf Prozent). Aber ganz generell: Was an dem Ergebnis ist so wahnsinnig aufregend? Und was an der Umfrage ganz generell? Wieso kann man sie nicht völlig nüchtern betrachten?

Niemals nachlassen!

Hätte die Umfrage nicht stattgefunden, wäre die Stimmung im Land ja keine andere. Es schadet gewiss nicht zu merken, dass all die Fußballinitiativen gegen Rassismus eben nicht nur auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und dass der Fußball niemals nachlassen darf, für Vielfalt einzutreten. Don't shoot the messenger! Gerade vor einem Großevent ist es völlig legitim, die Atmosphäre im Land einzufangen und zu transportieren. (Fritz Neumann, 4.6.2024)