Noch ist es nur ein Gesetzesentwurf, doch die Angst geht um, dass es bald Ernst werden könnte. Noch in diesem Monat, so Erol Önderoğlu, der türkische Vertreter von Reporter ohne Grenzen, könne der Entwurf ins Parlament eingebracht werden und dann mit der Mehrheit der Stimmen der Regierung verabschiedet werden. "Es wäre", so Önderoğlu, "ein neuer, massiver Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei".

Tenor des Gesetzesentwurfs, der seit einigen Tagen in Medien und Opposition kursiert, ist, dass Personen sich strafbar machen, die angeblich im ausländischen Auftrag gegen die Interessen des türkischen Staats arbeiten. Dem Entwurf zufolge drohen Personen Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren, die "im strategischen Interesse oder auf Anweisung eines fremden Staats oder einer Organisation" Nachforschungen über türkische Behörden, Institutionen oder in der Türkei lebende Ausländer anstellen, um "gegen die Sicherheit des türkischen Staats oder gegen innen- und außenpolitische Interessen" zu handeln, zitiert Reporter ohne Grenzen den Entwurf.

Maximal unkonkret

Ein Gesetz, das diesem Entwurf folgt, wäre maximal unkonkret und könnte nahezu beliebig gegen jeden Kritiker und jede Kritikerin der Regierung angewandt werden, befürchtet Erol Önderoğlu. Er ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Andere Oppositionelle und Medienvertreter befürchten ebenfalls, dass mit einem solchen Gesetz sowohl NGOs wie kritische Medienorganisationen mundtot gemacht werden könnten. Die Befürchtung ist, dass selbst türkischen Personen und Organisationen im Ausland damit der Vorwurf gemacht werden könnte, sie würden gegen die Interessen der Türkei arbeiten. Entsprechend groß war die Kritik, die gegen diesen Gesetzesentwurf laut wurde. "Die Regierung schien deshalb zunächst einen Rückzug zu machen", meinte Önderoğlu, "doch jetzt wird wohl eine leicht veränderte Version kommen."

Betroffen von einem solchen Gesetz wären nicht nur Medien und NGOs, sondern auch ausländische Stiftungen. So werden beispielsweise die deutschen Parteistiftungen, also Ebert-, Adenauer-, Naumann- und Böll-Stiftung, schon länger von türkischen Regierungen mit Misstrauen beäugt, doch ein solches "Agentengesetz" könnte die Arbeit der Stiftungen noch einmal zusätzlich massiv erschweren. Henrik Meyer, Leiter der Ebert-Stiftung in Istanbul, hofft deshalb auch, dass es zumindest in der jetzt vorliegenden Form nicht kommen wird. "Es gibt Signale an die deutsche und andere Botschaften, dass es so nicht kommen wird", sagt er. Die türkische Regierung möchte nicht mit Georgien und Russland in einen Topf geworfen werden, ist sein Eindruck. Sollte es in der einen oder anderen Form dennoch kommen, befürchtet Meyer vor allem Druck auf die türkischen Partnerorganisationen der Stiftung.

Vorratsgesetz

"Denen würde dann ja vorgeworfen, unter dem Einfluss einer ausländischen Organisation zu stehen." "Es könnte aber auch sein, dass, selbst wenn ein solches Gesetz verabschiedet wird, sich erst einmal nicht allzu viel ändern würde", meint Henrik Meyer. "Das würde so eine Art Vorratsgesetz, das dann zur Anwendung kommt, wenn es politisch opportun ist." Für die deutschen Stiftungen hieße das, entscheidend ist, wie der jeweilige Stand der deutsch-türkischen Beziehungen aussieht. "Solange es einigermaßen gut läuft, würde ein solches Gesetz wohl keine große Rolle spielen."

Andere sind da weniger optimistisch. Ein Mitglied der Redaktion der linken Tageszeitung Birgün sagte gegenüber dem STANDARD: "Ein solch schwammiges Gesetz würde unserer Arbeit maximal schaden. Damit könnte man jede beliebige Anklage zusammenstellen." (Jürgen Gottschlich, 3.6.2024)