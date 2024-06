Die Stadt Wien nimmt weitere neue Gemeindewohnungen baulich in Angriff: Auf dem elf Hektar großen Gelände der ehemaligen Aspanggründe (3. Bezirk) entsteht zwischen dem Landstraßer Gürtel und der Otto-Preminger-Straße das "Village im Dritten", ein neues Viertel mit Wohnungen für über 4000 Menschen sowie diverse Gewerbeobjekte und mit einem zwei Hektar großen Park in der Mitte. Weit fortgeschritten und deshalb vom Landstraßer Gürtel aus schon gut sichtbar sind die "Docks" von Bauträger Are, die einerseits den Lärm der Straße abschirmen und andererseits Räume für einen Nahversorger, Gastronomie, Handel und Büros bereitstellen sollen. Sie sind kurz vor der Fertigstellung.

Das Village im Dritten bekommt einen Gemeindebau. JAKOBCZINGER Visual

Direkt dahinter, auf dem Baufeld 06 mit der Adresse Ljuba-Welitsch-Promenade 18, wird ab sofort an einem neuen Gemeindebau der Stadt Wien mit insgesamt 146 Wohneinheiten gebaut. Der Spatenstich fand am Montag im Beisein von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) statt. Die Pläne dafür stammen von Hawlik Gerginski Architekten.

Der U-förmige Bau öffnet sich zum zwei Hektar großen Park hin. JAKOBCZINGER Visual

Jede Wohneinheit wird mit Balkon oder Loggia ausgestattet, außerdem sind zwei Gemeinschaftsterrassen geplant, eine "coole" und eine "aktive" mit Flächen für Sport, Fitness und gemeinsames Gärtnern, wie es in der Pressemitteilung heißt. Diverse Gemeinschaftsräume, einen Wintergarten sowie eine Radwerkstatt werden die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls nutzen können. Die Fertigstellung ist für Anfang 2026 zu erwarten.

Energietechnisch kommt neben Fernwärme, wie berichtet, auch Erdwärme zum Einsatz, mit der im Sommer auch gekühlt werden soll. Auf dem Dach wird eine 35-kWp-Photovoltaikanlage installiert.

Zehn Wohnanlagen bereits fertig

In den vergangenen viereinhalb Jahren stellte die Stadt Wien bzw. das dafür eigens gegründete Unternehmen Wigeba, eine Tochter von Wiener Wohnen und Gesiba, genau 1151 "neue" Gemeindewohnungen fertig. Der erste neue Gemeindebau war Ende 2019 der Barbara-Prammer-Hof in der Fontanastraße in Favoriten, der jüngste befindet sich an der Ecke Engerthstraße 257A/Dr.-Natterer-Gasse 2A im 2. Bezirk unweit des Stadion-Centers. Dort wurden vor rund drei Wochen 118 Wohnungen übergeben.

Zuvor hatte die Stadt Wien knapp 15 Jahre lang, von 2004 bis 2019, keine neuen Gemeindebauten mehr errichtet. 2015 entschied man sich dann aber dazu, wieder selbst zu bauen. (mapu, 3.6.2024)