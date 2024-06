China wirbt in der Uno mit seiner Vorstellung einer Weltordnung, die kulturelle und politische Diversität anerkennt. In der Millionenmetropole im Süden zeigt sich, wie Peking diese auszulegen gedenkt: in engen Grenzen

In ihrem Gastkommentar ordnet die China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik das jüngste Urteil gegen Hongkonger Oppositionelle ein.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen gab es rund um das Gerichtsgebäude, in demam 30. Mai14 Oppositionelle schuldig und zwei freigesprochen wurden. Foto: Reuters / Tyrone Siu

Am Donnerstag wurden in Hongkong 14 Personen der Untergrabung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden. Sie gehören zu den Hongkong 47ern, die im Jänner 2021 bei der Vorbereitung der Wahlen zum Legislative Council in Untersuchungshaft genommen worden waren. In unserer in Unordnung geratenen Welt ist dieser Vorgang kaum wahrgenommen worden. Dabei ist er für Hongkong und alle, die darauf gesetzt hatten, dass sie durch das Grundgesetz von Hongkong vor solchen Übergriffen geschützt sind, von enormer Bedeutung.

Das Urteil steht für einen weiteren Schritt der Abkehr von der Politik von "ein Land, zwei Systeme", die 1997 von Peking den Bewohnerinnen und Bewohnern von Hongkong als Kompromiss zwischen Sozialismus und Kapitalismus angeboten wurde. Hongkong wurde die Bewahrung eines eigenen Lebensstils bis 2047 garantiert. Doch seit der Verabschiedung des Nationalen Sicherheitsgesetzes im Juni 2020 gibt es diesen Hongkonger Lebensstil nicht mehr. Und weil Peking damit sein noch unter dem kompromissbereiten Deng Xiaoping gegebenes und in Gesetz gegossenes Versprechen gebrochen hat, zeigt das Regime in Peking jetzt nicht nur Hongkong gegenüber, sondern in der ganzen Region, wie es meint, sich als Hegemonialmacht aufstellen zu können. Hongkong, das seit jeher eine Brücke zwischen Asien und Europa darstellte, soll nun eindeutig chinesisch werden. In Taiwan glauben nur noch wenige eindeutige "Pro-Festländer" an das Modell von "ein Land, zwei Systeme".

"Dieses Gesetz macht Hongkong zu einem Ort, an dem man besser schweigt."

Das Urteil wurde auf der Grundlage ebendieses Nationalen Sicherheitsgesetzes gefällt, und dieses Gesetz, gegen das sich die Hongkonger Legislative lange gewehrt hatte, macht Hongkong zu einem Ort, an dem man besser schweigt, als irgendetwas zu sagen, was die Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung und die Autorität der Regierung auch nur andeutungsweise infrage stellt. Die 14 47er, die nun schuldig gesprochen wurden, erklärten sich für unschuldig. Bei zwei weiteren hat das Gericht die Unschuld anerkannt. Alle anderen haben sich zu ihrer Schuld bekannt, wohl in der Hoffnung auf eine milde Strafe, denn für das, was ihnen vorgeworfen wurde, können sie Strafen bis zu lebenslänglich erhalten.

Vorwahlen wie in den USA

Die Hongkong 47er sind politische Aktivistinnen und Aktivisten der Opposition, zwischen Anfang 20 und Ende 60, die zum Teil bereits als Mitglieder des Legislative Council tätig waren und sich erneut zur Wahl im Jahr 2021 stellen wollten. Was hatten sie getan? Sie folgten dem Beispiel der USA und organisierten Vorwahlen, um die Bevölkerung bestimmen zu lassen, wer aus dem oppositionellen Lager auf die Wahllisten kommen sollte. Ziel war, solche Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen, die am ehesten geeignet waren, der Opposition zu einer Mehrheit im Leg Co, wie das Parlament in Hongkong gerne genannt wird, zu verhelfen. Mittels dieser Mehrheit wollte man durch Verweigerung der Zustimmung zum Budget die Regierung handlungsunfähig machen und deren Rücktritt erzwingen. 600.000 Wählerinnen und Wähler und damit 13 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung hatten sich an diesen Vorwahlen beteiligt. Nun urteilten die Richter, wer die Regierung lahmlegen und deren Rücktritt erzwingen wolle, würde die Arbeit der Regierung unterminieren, deren Legitimität in Zweifel ziehen und die gesellschaftliche Harmonie in Hongkong torpedieren. Er oder sie sei damit eine Gefahr für die Sicherheit Hongkongs.

Schon bevor die Vorwahlen durchgeführt wurden, warnte man die Aktivistinnen und Aktivisten, ihr Vorhaben sei Ausdruck der Kollaboration mit einer fremden Macht und verstoße deshalb gegen das Sicherheitsgesetz. Der Vertreter der Volksrepublik China in Hongkong sagte in aller Offenheit: "Es ist das Ziel der Opposition, die Macht in Hongkong an sich zu reißen und eine Hongkonger Version der 'Farbenrevolution' durchzuführen." Dieser Vorwurf wird bis heute auch gegenüber den Jugendrevolten von 2014 und 2019 aufrechterhalten. In den letzten Tagen waren Äußerungen zu lesen, wonach Hongkong sich glücklich schätzen könne, dass die Bewegung ohne den Einsatz militärischer Mittel unterdrückt wurde. Schließlich hätte die Stadt sonst das Schicksal der Ukraine ereilt.

Keine Kompromisse

Hongkong ist in der Tat wie die Ukraine eine Kontaktzone zwischen rivalisierenden Mächten. Sind die auf Zusammenarbeit gestimmt, halten sich Kompromisse. Setzen sie auf Konflikt, brechen diese zuerst in der Kontaktzone aus. Die Volksrepublik China wirbt in der Uno für sich und ihre Vorstellungen von einer zukünftigen Weltordnung, indem sie dem Universalismus des Westens die Anerkennung der kulturellen und politischen Diversität entgegensetzt. Die Entwicklung Hongkongs zeigt, dass die Anerkennung der Diversität enge Grenzen kennt. In der unmittelbaren Umgebung, so die Logik der chinesischen Führung, gibt es keine Diversität und keine Kompromisse. Das Streben nach Hegemonie in der Region wird von China und den USA in Hongkong, Taiwan und im Südchinesischen Meer wieder auf eine neue Stufe der Eskalation getrieben, und damit werden die sinnvollen Kompromisse der Vergangenheit unmöglich gemacht.

Tian'anmen 1989

Dazu passt, dass im Jahr 2024, 35 Jahre nach der blutigen Unterdrückung der Studierenden- und Bürgerbewegung auf dem Tian'anmen-Platz in Peking, auch in Hongkong dieses Ereignisses nicht mehr gedacht werden darf. Sechs Aktivisten, die in den sozialen Medien an die Ereignisse von damals erinnert hatten, wurden verhaftet. Bisher gehörte es zum Hongkonger Lebensstil, alljährlich in einer öffentlichen Veranstaltung des 4. Junis 1989 und jener Menschen zu gedenken, die im Zusammenhang der Unterdrückung der Bewegung zu Tode gekommen waren. In den letzten Jahren ist es zunehmend schwieriger geworden, an dieser Tradition festzuhalten. Heuer wurden offenbar alle Vorbereitungen für den Gedenktag schon im Keim erstickt.

Hongkong war nie ein Hort der Demokratie, auch nicht, als noch die Briten über die Kolonie herrschten. Doch war Hongkong stets ein sicherer Hafen für alle, die in Festland-China politisch verfolgt wurden, weil sie auf ihrem Recht bestanden, ihre Meinung offen zu äußern. Jetzt werden durch Xi Jinping alle Kompromisse abgewürgt. Damit geht Hongkong die Luft aus. (Susanne Weigelin-Schwiedrzik, 4.6.2024)