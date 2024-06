Servus TV steht nun auch bei den Zwölf- bis 49-Jährigen (ex aequo) an der Spitze der Privatsender. ATV und Puls 4 verlieren, Oe24.tv mit Marktanteilsrekord

Wien – Der Mai hat Österreichs größten Fernsehsendern teils kräftige Zuwächse, teils Einbußen bei den Marktanteilen beschert. Die ORF-Gruppe blieb stabil, wobei ORF 1 ein deutliches Minus von ORF 2 großteils ausgleichen konnte. Servus TV verbuchte laut Teletestdaten ein markantes Plus und war damit nicht nur in der Gesamtzielgruppe stärkster Privatsender, sondern schloss auch zu Puls 4 bei den Zwölf- bis 49-Jährigen auf. Oe24.tv freute sich über einen Rekordwert.

ORF 1 punktet mit Song Contest

ORF 1 erwies sich mit einem Anstieg in Höhe von einem Prozentpunkt (9,1 Prozent Marktanteil) gegenüber dem Vorjahresmonat als Stabilisator der ORF-Fernsehflotte. Hoch im Kurs stand etwa das Eurovision-Song-Contest-Finale mit rund 1,1 Millionen Zusehern. Speziell bei den Zwölf- bis 29-Jährigen punktete der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung (79 Prozent Marktanteil) und verbuchte den gesamten Mai betrachtet bei den Jüngeren ein Plus von 3,8 Prozentpunkten. Auch Formel 1 und das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien fanden sich in den Topreichweiten.

Quotenbringer für ORF 1: Eurovision Song Contest mit Sieg für Nemo. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Durchwachsen das Bild bei ORF 2: 1,3 Prozentpunkte ging es in der Gesamtzielgruppe gegenüber dem Vorjahresmonat auf 19,3 Prozent Marktanteil bergab. Der Sender wartete etwa mit einem Schwerpunkt zur kommenden EU-Wahl auf und erreichte damit bisher grob die Hälfte der heimischen TV-Bevölkerung. An der Reichweitenspitze stand wie so oft die ZiB 1 (1,24 Mio. Zuseher) gefolgt von Bundesland heute (1,15 Mio. Zuseher).

Servus TV legt kräftig zu

Servus TV legte kräftig zu und kratzte mit 4,9 Prozent Marktanteil als stärkster Privatsender an der Fünf-Prozent-Marke. Der Salzburger Privatsender verbuchte mit einem Rekordinteresse für die Sendungen Heimatleuchten, Quizmaster und das Servus Wetter den stärksten Mai in der Sendergeschichte. Oberster Quotengarant war aber Livefußball – etwa das Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Bayern München, das auf 547.000 Zuseher kam (21,9 Prozent Marktanteil).

Die ProSiebenSat1Puls4-Gruppe erreichte mit ihren vier Österreichsendern (ATV, Puls 4, ATV2, Puls 24) in der fokussierten Kernzielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen 10,5 Prozent Marktanteil. Dabei büßte speziell Puls 4 ein. Der Sender war mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen zwar weiterhin an der Spitze der Privatsender – aber nur noch ex aequo mit Servus TV. Als Highlight wurde in einer Aussendung eine Ausgabe von Pro und Contra zur Causa Schilling mit 7,7 Prozent Marktanteil gepriesen.

ATV verliert

Auch bei ATV (vier Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe) ging es bergab. Der Auftakt zur 21. Staffel von Bauer sucht Frau zog aber dennoch in gewohnter Manier (163.000 Zuseher). Auch Amore unter Palmen performte mit 142.000 Zusehern zur Zufriedenheit des Privatsenders. Leicht zulegen konnte der Nachrichtensender Puls 24 (0,8 Prozent Marktanteil).

Oe24.tv vermeldete mit 1,5 Prozent Marktanteil einen neuen Marktanteilsrekord. Meistgesehen waren Ausgaben von Fellner!Live, die teils über fünf Prozent Marktanteil erreichten. (APA, 3.5.2014)