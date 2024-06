Kapitän Ilkay Gündogan mit Führungsspieler Thomas Müller beim Vorbereitungscamp des DFB-Teams. IMAGO/Marc Schueler

Nürnberg – Der DFB hatte es sich so schön vorgestellt. Das leidige Thema Kapitänsbinde rechtzeitig abgeräumt, die mehrheitsfähige Aufgabe Nachhaltigkeit als zeitgemäßer Überbau – so ließe sich doch ganz störungsfrei von missliebigen politischen Debatten ein Fußballfest im Herzen Europas feiern. Bis zum Anpfiff zur Europameisterschaft im eigenen Land dauert es noch eineinhalb Wochen, da wird das Turnier schon von hoch aufgeladenen Diskussionen überlagert.

Von Julian Nagelsmanns Auftritt im Rahmen des EM-Tests gegen die Ukraine sorgten weniger die Ausführungen des Bundestrainers zu Aufstellung oder Taktik für Aufsehen, hängen blieb sein Satz über die "scheiß Umfrage" des WDR zu Hautfarbe und Herkunft seiner Nationalspieler. Dass Nagelsmann wie zuvor Joshua Kimmich klare Kante zeigte gegen Rassismus und betonte, er wolle keinen seiner Profis missen, ging in der Aufregung vielerorts fast unter. "Wir müssen aufwachen!", rief er fast verzweifelt ob der Lage der Nation.

Die Umfrage wurde im Rahmen der ARD-Dokumentation Einigkeit und Recht und Vielfalt erhoben, die am Mittwochabend in der ARD ausgestrahlt wird. Im Spiegel heißt es im Hinblick auf die anstehende Heim-EM der Deutschen: "Da war es dann Schluss mit dem Vorbereitungs-Idyll." In einer Rezension fragt die Süddeutsche Zeitung: "Ist es für Deutsche mit Migrationshintergrund wirklich immer noch so trostlos beschissen in diesem Land?" Und liefert gleich die Antwort: "Offenbar ja."

"Wahnsinn, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender so etwas beauftragt", kritisierte Teamchef Nagelsmann die Umfrage scharf. Der WDR erklärte in einer Stellungnahme am Wochenende in Person von Sportchef Karl Valks: "Unser Reporter Philipp Awounou wurde in Interviews bei den Dreharbeiten zu der Dokumentation Einigkeit und Recht und Vielfalt mit der Aussage konfrontiert, dass zu wenige 'echte', hellhäutige Deutsche auf dem Fußballplatz stehen. Das wollten wir bewusst nicht anekdotisch wiedergeben, sondern auf fundierte Daten stützen." Der WDR selbst sei "bestürzt" über die Umfrageergebnisse, sie seien aber "auch Ausdruck der gesellschaftlichen Lage im heutigen Deutschland", hieß es von Valks. Das Nationalteam bilde "ein starkes Vorbild für Integration".

EM soll Leuchtturmprojekt sein

Einfordern wollte und will der Deutsche Fußball-Bund derartige Bekenntnisse von seinen Trainern und Spielern nicht mehr. Das ist eine Lehre aus der WM in Katar 2022. Damals beeinflussten die überhitzten politischen Kontroversen die Vorbereitung bis unmittelbar vor dem Anpfiff des deutschen WM-Auftakts. Viele Spieler fühlten sich alleingelassen, Nationaltrainer Hansi Flick machte die Debatten später mitverantwortlich für das blamable Aus in der Vorrunde.

Diesmal soll alles anders werden. Der DFB träumt beim "Leuchtturmprojekt" Heim-EM wie sein leitender Angestellter Nagelsmann von einem Sommermärchen 2.0. Doch die Vergleiche mit der WM 2006, mahnte Geschäftsführer Andreas Rettig, seien "untauglich" – zu unterschiedlich seien die Rahmenbedingungen.

Jetzt, betonte Rettig, drückten "Kriege und Konflikte" wie in der Ukraine oder Gaza, dazu "die mühselig überstandene Pandemie" oder die Inflation "aufs Gemüt und aufs Portemonnaie". Doch auch Rettig kam nicht ohne den Hinweis aus, er sehe aufgrund der begeisternden Auftritte der Nationalelf gegen Frankreich und die Niederlande jetzt einen "positiven Spin".

EM soll Stimmungsaufheller sein

Also doch: Fußball als Stimmungsaufheller? Wie 2006, als Innenminister Wolfgang Schäuble das Turnier im Abschlussbericht der Bundesregierung würdigte als "eine Integrationsveranstaltung, wie man sie schöner und wirkungsvoller nicht hätte erfinden können". Als sich ein ganzes Land sonnte in einem neuen, friedlich-freundlichen Nationalgefühl und Bundespräsident Horst Köhler erleichtert ausrief: "Ich finde gut, dass ich nicht mehr der einzige bin mit einer Flagge am Auto." Die deutsche Botschaft in Abu Dhabi bilanzierte damals beglückt: Die WM "war ohne Zweifel die beste PR-Maßnahme für die Bundesrepublik Deutschland seit Bestehen".

Und diesmal? Auch Rettig hofft, "dass ein Wir-Gefühl entsteht in diesen düsteren Zeiten". In denen besagte WDR-Umfrage den alltäglichen Rassismus abbildet, der auch vor dem DFB-Team nicht haltmacht. In denen Nagelsmann hofft, der Test gegen die Ukraine und die Euro mögen dem kriegsgeschundenen Gegner "Ablenkung" bringen. In denen Politiker wie Kanzler Olaf Scholz am Montag beim Stadionbesuch in Nürnberg oder zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im DFB-Trainingslager in Blankenhain die Nähe zum Fußball suchen wie einst Angela Merkel und Köhler.

Der Sport im Allgemeinen und der Fußball im Besonderen waren schon immer Politik. Nagelsmann hat das verstanden und sich dennoch vor wenigen Monaten gewünscht, dass man seine Mannschaft "aus allen Debatten heraushält". Andernfalls – siehe Katar – schlage dies "in der Regel auf die Leistung". Die vergangenen Tage zeigen: Die Spieler und der Bundestrainer werden es aushalten müssen. (luza, sid, 4.6.2024)