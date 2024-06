So ist das Rätsel in Loyds Buch illustriert. Sam Loyd

Es ist ein geometrisches Problem, das eigentlich längst hätte gelöst sein sollen. Der legendäre US-amerikanische Rätselspezialist Sam Loyd erwähnt es in seinem Buch Sam Loyd's Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks and Conundrums with Answers. Er zeigt darin eine Form, die an einen Bischofshut, die sogenannte Mitra, erinnert, und fordert: "Das Puzzle besteht darin, dieses Papier mit möglichst wenigen Schnitten so zu zerteilen, dass die Teile zusammen ein perfektes Quadrat bilden."

Loyd deutet dann an, dass das Problem mit dem Satz des Pythagoras zu tun hat, und bietet auch eine überzeugend aussehende Lösung dafür, die aus nur vier Teilen besteht:

Sam Loyds vierteilige Lösung des Mitra-Puzzles, die allerdings fehlerhaft ist. Vesa Timonen

Die präsentierte Lösung ist allerdings falsch. Das Objekt, das er erhält, sieht aus wie ein Quadrat, allerdings sind die Seitenlängen leicht unterschiedlich. Der britische Rätselbuchautor Henry Dudeney rechnet in seinem Buch Amusements in Mathematics aus dem Jahr 1917 nach und demonstriert, dass eine Seite des vermeintlichen Quadrats um etwa zwei Prozent länger ist als die andere. "Bis heute wurde keine Lösung in vier Teilen gefunden, und ich glaube nicht, dass eine möglich ist", schließt er. Das war bis vor kurzem der Stand der Dinge.

Samuel Loyd war ein legendärer US-amerikanischer Rätsel- und Spielespezialist. Der talentierte Schachspieler machte sich mit Schachaufgaben einen Namen, bevor er sich auf Rätsel anderer Art konzentrierte. IMAGO/piemags

Puzzlespezialist findet zufällig neue Lösung

Doch im Mai 2024 ließ ein Softwareentwickler aus dem finnischen Helsinki aufhorchen. Vesa Timonen zeigte in sozialen Medien ein Bild einer komplexen vierteiligen Lösung, die sich schnell verbreitete. Timonen ist Softwareentwickler und beschäftigt sich nebenbei mit der Entwicklung von Puzzles, die er auch selbst vertreibt.

Dem STANDARD erzählt er, dass er die Entdeckung einem Zufall verdankt. "Ich hatte eine Software entwickelt, die ich nutzen wollte, um neue Puzzles zu konstruieren", sagt Timonen. Er wandte die Software an, um fünfteilige Lösungen des Mitra-Rätsels zu suchen. "Bisher gab es in der Geschichte etwa fünf Leute, die eine fünfteilige Lösung gefunden haben", erzählt der Puzzlespezialist. "Ich habe meine Software so gebaut, dass sie diese Lösungen finden konnte."

Nach einer Weile gelang das. "Es dauerte etwa einen Monat, bis die Software die erste fünfteilige Lösung fand. Danach wusste ich, dass die Algorithmen funktionierten", sagt Timonen. Er verbesserte das Programm weiter und begann, bisher unbekannte fünfteilige Lösungen zu produzieren. Das Programm lieferte zahlreiche neue Zerlegungen. "Eines Morgens fiel mir bei einer fünfteiligen Lösung auf, dass man zwei Teile zusammenkleben kann, um eine vierteilige Lösung zu erhalten. Ich war total schockiert! Ich dachte, es gäbe so etwas nicht, wie Henry Dudeney sagte."

Vesa Timonens vierteilige Lösung. Vesa Timonen

Selbstentwickelter Code

Dass die Software so gut funktionierte und eine vierteilige Lösung produzierte, war eine Überraschung. Für Timonen lag der Reiz auch im Programmieren selbst. "Ich habe etwa drei Monate an der Zerlegungssoftware gearbeitet", erzählt er. "Der gesamte Code ist selbst entwickelt, und ich habe keine Bibliotheken von Dritten verwendet", erklärt er. Die Verwendung fertiger Codeteile wäre schneller gewesen, aber er habe aus Interesse alles von Grund auf neu entwickelt.

Als Programmiersprache nutzte er die gängige Sprache C. Die Funktion des Programms erklärt er so, dass es zuerst eine zufällige Zerlegung erzeugt und diese dann optimiert. "Meist kommt dabei keine exakte Lösung heraus, aber etwa zehnmal am Tag erhalte ich eine korrekte fünfteilige Lösung." Bislang sind es in Summe 112 fünfteilige Lösungen und eine vierteilige.

Es gibt übrigens noch eine kleine Unbekannte. "Meine Software arbeitet numerisch, ich muss die Lösungen also händisch überprüfen. Ich nutze eine Software zum technischen Zeichnen, um die Dimensionen zu überprüfen, aber es gibt eine kleine Möglichkeit, dass die Lösung numerisch sehr nah dran, aber nicht exakt richtig ist", betont Timonen. Immerhin war Loyd genau dasselbe passiert. Timonen hat die Lösung also auch mit analytischen Methoden verifiziert. Diese Rechnung lässt er gerade unabhängig überprüfen. Eine Skizze eines geometrischen Beweises eines Puzzlekollegen hat er inzwischen online veröffentlicht. Die Korrektheit sollte damit also geklärt sein. Andere machten sich derweil begeistert an den Bau eines realen Modells mittels 3D-Drucker.

Wer genau hinsieht, wird eine Besonderheit entdecken. Damit die Lösung funktioniert, muss eines der Teile, hier grün dargestellt, gespiegelt werden. Das ist allerdings erlaubt und ein bei vielen geometrischen Rätseln übliches Verfahren. Ein Beispiel ist die letztes Jahr gefundene Kachelform, Einstein genannt, die es erlaubt, eine unendliche Fläche mit einem sich nie wiederholenden Muster zu füllen. Auch diese Kachel muss zum Teil in gespiegelter Form verwendet werden.

Eine fünfteilige Lösung des Problems vom Briten Henry Dudeney. Vesa Timonen

Bisherige Standardmethode

In der Vergangenheit wurden Lösungen für geometrische Zerlegungsprobleme nicht durch Software, sondern durch Ausprobieren mithilfe eines gängigen Tricks gefunden. Der erste Schritt besteht für gewöhnlich darin, das Ausgangs- und das Zielobjekt durch Zerschneiden in Form von Streifen anzuordnen. Durch das Übereinanderlegen der beiden Streifen lässt sich oft eine Möglichkeit des Zerschneidens finden, die das eine Objekt in das andere umwandelt.

Aus mathematischer Sicht handelt es sich um ein Zerlegungsproblem, das zur Geometrie gezählt wird. Im 19. Jahrhundert ließ sich beweisen, dass sich jedes Vieleck durch Zerschneiden und neues Zusammensetzen in jedes andere Vieleck umwandeln lässt, sofern sie den gleichen Flächeninhalt haben. Wie viele Teile die Lösung hat, ist hier nicht von Interesse, solange die Anzahl endlich ist. Die Vielecke heißen dann "zerlegungsgleich" oder "scherenkongruent".

Auch für Polyeder, also von ebenen Flächen begrenzte Körper, war vermutet worden, dass sie sich durch Zerschneiden ineinander umwandeln lassen, sofern sie das gleiche Volumen haben. Das Problem galt einst als eines der wichtigsten in der Mathematik, ist die Nummer drei auf einer berühmten Liste offener Probleme, die der deutsche Mathematiker David Hilbert im Jahr 1900 aufstellte, und soll schon Pythagoras beschäftigt haben. Doch es stellte sich heraus, dass Derartiges bei dreidimensionalen Körpern nicht möglich ist. So kann etwa ein Würfel durch Zerschneiden und neues Zusammensetzen nicht in ein Tetraeder verwandelt werden, selbst wenn ihr Volumen gleich ist. Über die Möglichkeit einer Umformung gibt die sogenannte Dehn-Invariante Aufschluss, benannt nach Max Dehn, dem die Widerlegung der ursprünglichen Vermutung gelang.

Timonen ist derweil weiter mit Flächen beschäftigt. In nächster Zeit will er sein Programm auch auf andere Zerlegungsprobleme anwenden. Zuvor soll es aber weiter optimiert werden. (Reinhard Kleindl, 8.6.2024)