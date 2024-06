Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat keinen Grund zur Freude: Sein ANC verzeichnete ein Minus von 17 Prozentpunkten und verlor die absolute Mehrheit. IMAGO

Man kann davon ausgehen, dass Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Sonntag eigentlich nicht zum Scherzen aufgelegt war. Schließlich steht er nicht nur an der Spitze des Staates – jene Funktion, in der er in Johannesburg der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beiwohnte. Ramaphosa führt auch den African National Congress (ANC) und erlebte live, wie die Wahlkommission den historischen Absturz seiner Partei amtlich machte.

Doch dann unterlief dem sichtlich übermüdeten Kommissionsleiter ein Freud'scher Versprecher. Anstelle der "distinguished guests", also der Ehrengäste, begrüßte dieser die "extinguished guests" – die ausgelöschten Gäste. Ramaphosa fühlte sich offenbar angesprochen, wohlwissend, dass nach dem Fall von 57 auf nur noch 40 Prozent seine ANC-internen Gegner zumindest mittelfristig an seinem Stuhl sägen werden. Daran ändern auch vorsichtige Treuebekenntnisse von Teilen der Parteispitze nichts. Selten hat eine Regierungspartei in einer Demokratie binnen fünf Jahren einen so hohen Stimmanteil verloren. "Ich bin noch nicht ausgelöscht", merkte Ramaphosa lachend an.

Doch der joviale Moment vermochte die allgemeine Anspannung im Land nur kurz zu unterbrechen. Der ANC grübelt, ob er sich mithilfe seiner reaktionären Splitterparteien an der Macht halten soll. Zur Wahl stehen die antikonstitutionelle uMkhonto we Sizwe (MK) des korrupten Ex-Präsidenten Jacob Zuma, die sensationell auf 14 Prozent kam, und die linksradikalen Economic Freedom Fighters (EFF, 9,5 Prozent).

Die Alternative wären die bisherigen Oppositionsführer der liberalen Democratic Alliance (DA, 22 Prozent), deren Diskreditierung als weiße Klientelpartei zum ANC-Grundvokabular gehört. Egal in welche Richtung es geht: Die linkszentristische Partei von Präsident Cyril Ramaphosa wird sich gehörig verschieben müssen.

Zuma will noch mehr

Dass neben der Stabilität der Regierung auch die des Landes gefährdet sein könnte, macht Zuma seit Samstag deutlich. Da drohte der greise Zulu-Patriarch der Wahlkommission, es werde "Probleme" geben, wenn sie die Ergebnisse veröffentliche – das käme einer "Provokation" gleich. Erinnerungen wurden wach an die enormen Zerstörungen durch seine Anhänger, als er vor drei Jahren zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Im Großraum Durban positionierte die Polizei nun vorsorglich Sondereinheiten.

Zuma ist der große Gewinner dieser Wahl, hatte aber absurderweise die Zweidrittelmehrheit versprochen. Ohne Belege reklamiert seine MK nun Wahlbetrug, will womöglich gar Neuwahlen. Es hatte logistische Probleme der unterfinanzierten Wahlkommission gegeben. Aber Hinweise für Auswirkungen auf das Ergebnis gibt es bislang nicht.

Zumas Verbalangriff kann man im günstigsten Fall als persönlichen Rachefeldzug interpretieren. Schließlich hatte die Wahlkommission seine Partei zunächst nicht zugelassen und ihm selbst wegen seiner Verurteilung die Kandidatur für das Parlament verwehrt. Der Blick auf das antikonstitutionelle MK-Parteiprogramm aber legt die gezielte Erosion öffentlichen Vertrauens in die staatlichen Institutionen nahe.

Niedrige Wahlbeteiligung

Dem Zulu-Nationalisten Zuma kommt eine gewisse Demokratiemüdigkeit der Nation entgegen. Die Wahlbeteiligung war mit 58 Prozent niedriger denn je. Und dieser Anteil bezieht sich auf die Bürger, die sich im Wählerverzeichnis haben registrieren lassen. Legt man die Zahl der wahlberechtigten Südafrikaner zugrunde, dann sind nur 38 Prozent an die Urnen getreten. Eine schockierende Zahl in einem Land, in dem einst ganze Generationen mutig dagegen gekämpft hatten, dass Minderheiten über die Geschicke Südafrikas abstimmen.

Am Sonntag bekräftigte die DA ihre Bereitschaft zu Gesprächen über eine große Koalition. Sie fordert weniger Zugeständnisse als die Konkurrenz, aber es klingt unmöglich: die mehrheitlich von Weißen gewählte DA als Juniorpartner des ANC? Für beide ist das Risiko groß, würden sie doch jeweils ihre Stammwähler brüskieren.

ANC-Generalsekretär Fikile Mbalula beschrieb die Beziehungen zwischen den beiden Parteien mit skeptischen Worten: "Wie Öl und Wasser." Gegen eine Koalition mit der DA gibt es im ANC einigen Widerstand, aber dem Vernehmen nach auch Fürsprecher, etwa in der einflussreichen Ostkap-Provinz. Zudem schnitt die DA in Soweto, wo früher der Kampf gegen die Apartheid koordiniert wurde, überraschend gut ab. In dem größten Township des Landes hat sich eine pragmatisch denkende Mittelschicht entwickelt.

Und auch Ramaphosa weiß, dass er wohl nur mit wirtschaftlichen Erfolgen Vertrauen zurückgewinnen kann. Falls er dazu langfristig die Chance bekommt. (Christian Putsch aus Kapstadt, 3.6.2024)