Im Sommer, wenn die Sonne gnadenlos auf das Genick brennt und man sein Heil im Schatten, im Bad oder im Gastgarten sucht, trinken wir unsere Getränke gerne eiskalt. Egal ob Spritzer, Cola oder Kaffee – die Drinks werden on the rocks bestellt. Ein Trankerl ist dabei die Ausnahme: Bier. Österreichs liebstes alkoholisches Getränk wird nie, also wirklich nie mit Eiswürfeln serviert. In der Theorie müsste man ja meinen, dass das Bier dann länger kalt bliebe und man es weniger schnell hinunterstürzen müsste (wenn man das wollte).

Bier mit Eis – darf das sein? Wir haben beim Bierpapst Conrad Seidl nachgefragt. Getty Images/iStockphoto

Tunichtgut

"Generell tun Eiswürfel dem Bier nicht gut", sagt Bierpapst Conrad Seidl. Der ganz einfache Grund, wie der Bierexperte sagt, sei die Verwässerung des Biers durch das Schmelzwasser der Eiswürfel. Wenn Leute das machen, wie eben in den Vereinigten Staaten oder in Ländern in tropischen Gefilden, dann geht es ihnen meist eher darum, den Durst zu löschen. Dabei ginge es ohnehin um geschmacksarme Biere, meint Seidl. Da sind die Eiswürfel wohl auch schon wurscht. Durst statt Genuss sei aber ein Mythos, sagt der Experte. Gegen die Durstigkeit helfe Bier nicht, auch wenn viele das behaupten.

Der Bierexperte weist aber darauf hin, Bier nicht zu kalt zu servieren. In Brasilien, aber auch in Litauen werde zum Beispiel mit eiskalten Getränken geworben. Da seien die Kühlschranktemperaturen sogar bei minus fünf Grad eingestellt, erzählt Seidl. Für helles Bier empfiehlt der Experte eine Trinktemperatur von etwa sechs bis acht Grad als ideal.

Kältetrick

Für die kommenden heißen Sommertage schlägt der Bierpapst statt Eiswürfeln folgenden Trick vor: "Gläser und Krüge kühlen, von mir aus auch im Eisschrank". Schenkt man dann bereits auf Trinktemperatur runtergekühltes Bier ein, bleibt es länger kalt, auch im warmen Biergarten, so Seidl. Sollte sich beim tiefgekühlten Glas oder Krug dann ein wenig Eis an der Oberfläche des Bieres sammeln, sei das in Ordnung. Solange es eben nicht in Würfelform im Bier landet. (rec, 4.6.2024)